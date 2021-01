Comment les plantes réagissent-elles à la lumière bleue? Une nouvelle recherche fait une percée dans le cycle de sommeil de Green

Comme les humains, les plantes ont également un cycle veille-sommeil et ce processus est appelé rythme circadien. Les cryptochromes sont les protéines des plantes et des animaux qui aident à réguler les cycles de sommeil. et ces protéines sont généralement sensibles à la lumière bleue.

Les dernières recherches ont montré comment les plantes peuvent réagir à la lumière bleue en révélant la structure du cryptochrome-2, signalé ANI.

Selon le rapport, l’étude a été menée par le Département de biologie végétale du Collège des sciences biologiques de l’Université de Californie. Le laboratoire où cette recherche a été menée appartient au professeur Nitzan Shabek, professeur adjoint à l’université. Shabek a reçu un prix d’innovation d’une valeur de 40 000 dollars l’an dernier pour l’aider à élargir ses recherches en biologie moléculaire des plantes.

Parlant de la recherche, le professeur Shabek a déclaré que contrairement aux humains, les plantes n’ont pas d’organes détecteurs de lumière. Cependant, ils ont une variété de récepteurs qui détectent presque toutes les longueurs d’onde.

La recherche a révélé que lorsque ces cryptochromes détectant la lumière bleue sont exposés à un photon, ils déclenchent une réponse physiologique.

Les chercheurs ont étudié Arabidopsis thaliana, considérée comme une plante modèle. Elle a un petit génome, se développe rapidement et produit de nombreuses graines qui en font une plante idéale à des fins de recherche. En utilisant la radiographie avancée de la source lumineuse, ils ont pu comprendre la structure du cryptochrome-2. L’installation de radiographie était disponible au Lawrence Berkeley National Laboratory.

Lorsque la protéine est exposée à la lumière bleue, certains éléments de la protéine subissent des changements. Le processus de réarrangement est appelé oligomérisation photo-induite.

Ils ont observé que lorsqu’elle est soumise à la lumière bleue, la partie de détection de la lumière de la molécule devient un tétramère, une structure composée de quatre unités. Avant que cette partie ne détecte la lumière, il s’agit d’une seule unité.

Ce n’est pas la première réalisation de l’équipe du professeur Nitzan. En utilisant des approches biochimiques et la cristallographie aux rayons X, ils ont également découvert la structure cristalline du récepteur de la lumière bleue il y a quelques années. Le professeur et son équipe ont pu mettre à jour leur modèle et déterminer comment le cryptochrome-2 réagit lorsqu’il est exposé à la lumière bleue à l’aide des dernières découvertes technologiques dans le domaine des sciences botaniques.

Nitzen a déclaré que la dernière découverte était un pas vers leur objectif de comprendre les mécanismes de détection dans les plantes. Son équipe s’intéresse aux voies de signalisation lumineuse et aux perceptions hormonales.

Ils étudient largement comment les plantes réagissent à leur environnement, à la fois au niveau moléculaire et en tant qu’organisme.

L’étude a été publiée dans la revue à comité de lecture Nature Communications Biology.