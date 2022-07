Comment les plantes produisent leur propre “aspirine” pour se protéger du changement climatique

Pour se protéger de la sécheresse ou des inondations, certains types de plantes sécrètent naturellement un acide comparable à l’aspirine. Ce processus surprenant pourrait ouvrir la voie à l’exploration de nouveaux moyens de protéger d’autres types de plantes des effets du changement climatique. L’acide salicylique est-il la réponse à la protection contre le stress hydrique ? C’est la substance (comparable à l’aspirine) que certaines plantes sont capables de créer, comme le démontre une étude publiée dans Science Advances. Pour parvenir à ces conclusions, des chercheurs américains de l’Université de Californie à Riverside (UCR) ont étudié une plante modèle appelée Arabidopsis, souvent considérée comme une mauvaise herbe.

L’équipe de scientifiques a découvert que lors d’épisodes prolongés et intenses de sécheresse, la plante étudiée active une molécule connue sous le nom de MEcPP. L’accumulation de cette molécule dans les cellules de la plante favorise la production d’acide salicylique qui va alors diffuser et déployer ses actions protectrices. “C’est comme si les plantes utilisaient un analgésique pour les douleurs, tout comme nous le faisons”, a déclaré Wilhelmina van de Ven, biologiste des plantes UCR et co-première auteure de l’étude.

“Parce que l’acide salicylique aide les plantes à résister aux stress de plus en plus répandus avec le changement climatique, être capable d’augmenter la capacité des plantes à le produire représente un pas en avant dans la lutte contre les impacts du changement climatique sur la vie quotidienne”, a déclaré Katayoon Dehesh, auteur principal de l’article et UCR. professeur émérite de biochimie moléculaire.

Les chercheurs espèrent en savoir plus sur le mécanisme des réactions au stress chez ce type de plantes et pouvoir appliquer ces connaissances à d’autres plantes, notamment celles cultivées pour l’alimentation. « Ces impacts vont au-delà de notre alimentation. Les plantes purifient notre air en séquestrant le dioxyde de carbone, nous offrent de l’ombre et fournissent un habitat à de nombreux animaux. Les avantages d’augmenter leur survie sont exponentiels », explique Katayoon Dehesh.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.