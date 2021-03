Comment les plans les mieux élaborés de Biden pour l’Iran et l’Arabie saoudite ont échoué au cours de son premier mois

Le président Joe Biden prononcera un discours le 27 février | Samuel Corum-Pool / Getty Images

Le président Biden n’a pas traité l’Iran et l’Arabie saoudite comme le candidat Biden l’avait prévu.

Le premier mois du président Joe Biden à gérer l’Iran et l’Arabie saoudite montre que la nouvelle administration a succombé à un problème classique: les plans initiaux et les promesses faites au cours d’une campagne survivent rarement une fois que vous gouvernez réellement.

En tant que candidat démocrate, Biden a promis un retour rapide à l’accord nucléaire iranien. Il visait ensuite à tirer parti de cette négociation pour freiner d’autres aspects du comportement agressif de Téhéran – comme son programme de missiles balistiques en pleine croissance – dans les discussions de suivi.

Mais dans le bureau ovale, le président a trouvé la République islamique résistante à la diplomatie – mais disposée à ce que des mandataires lancent des roquettes sur les Américains au Moyen-Orient. Cela a conduit Biden à autoriser une frappe de représailles en Syrie contre ces militants, dans l’espoir que cela découragerait de futures attaques tout en gardant la porte ouverte aux pourparlers.

Et pendant la campagne électorale, Biden a qualifié l’Arabie saoudite d’État «paria», jurant de lui faire «payer le prix» des violations des droits de l’homme, y compris le meurtre macabre en 2018 du dissident, résident américain et chroniqueur Jamal Khashoggi.

Bien qu’il ait publié vendredi un rapport de renseignement non classé accusant directement le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane du meurtre, Biden a refusé de punir carrément le dirigeant de facto du pays. Au lieu d’autoriser des sanctions, une interdiction de voyager ou un gel des avoirs, le président a créé «l’interdiction de Khashoggi», qui impose des restrictions de visa aux personnes qui tentent de faire taire les dissidents à l’étranger. Cependant, on ne sait pas si cela inclut les chefs d’État.

Cette action – combinée à la fin du soutien américain aux opérations offensives saoudiennes au Yémen et au gel des ventes d’armes – visait à «recalibrer», et non à «rompre» les relations américano-saoudiennes, ont déclaré des responsables de l’administration Biden. Une considération majeure était que MBS, comme le prince héritier est connu, pourrait bientôt diriger officiellement le pays, donc le cibler personnellement pourrait condamner les relations futures entre Washington et Riyad.

«Nos relations avec l’Arabie saoudite sont importantes», porte-parole du département d’État Prix ​​Ned a déclaré aux journalistes lundi.

Sur ces domaines clés de la politique étrangère, le président Biden n’a donc pas gouverné comme le candidat Biden l’avait annoncé. Cela a suscité des critiques de son premier mois à la tête et la crainte que ses choix ne puissent laisser les alliés et les militants mécontents.

«Ils essaient d’enfiler l’aiguille entre des intérêts opposés», a déclaré Seth Binder, un responsable du plaidoyer au Projet sur la démocratie au Moyen-Orient. «Essayer de plaire à un large éventail de parties intéressées finira probablement par en frustrer un grand nombre.»

La situation de Biden n’est en aucun cas nouvelle. Chaque président a proposé un certain nombre de plans de politique étrangère tout en se présentant aux élections uniquement pour les annuler une fois qu’ils sont en charge. L’ancien président Donald Trump, par exemple, a promis de mettre fin aux guerres américaines au Moyen-Orient, mais après quatre ans, les troupes sont restées en Syrie, en Irak et en Afghanistan, en partie pour des raisons de sécurité.

La nouvelle administration n’est donc que la dernière victime de circonstances qui ne correspondent pas à leur vision initiale des événements. À présent, il a commencé à modifier son approche et devra peut-être le faire davantage.

«Cela a été l’éducation de l’équipe Biden», a déclaré Kirsten Fontenrose, qui a supervisé les questions du Golfe au Conseil de sécurité nationale de Trump. «Une fois que vous êtes arrivé et que tout est nouveau, vous devez vous débrouiller un peu et vous ajuster.»

Biden espérait une réentrée en douceur dans l’accord avec l’Iran. Il n’a pas compris.

Dans un discours de juillet 2019, Biden a clairement indiqué ce qu’il voulait réaliser avec l’Iran une fois qu’il est devenu président.

«Si Téhéran revient au respect de l’accord, je rejoindrais l’accord et travaillerais avec nos alliés pour le renforcer et l’étendre, tout en repoussant plus efficacement les autres activités déstabilisantes de l’Iran», a-t-il déclaré à une foule de la City University de New York. Ces activités, entre autres, comprenaient son programme de missiles et le soutien aux mandataires et aux groupes terroristes.

Au pouvoir, l’équipe de Biden a continué à maintenir cette ligne: pour que les États-Unis reviennent à l’accord, l’Iran devait d’abord se mettre en conformité avec les limites du pacte sur son développement nucléaire. En termes simples, Téhéran devrait réduire ses niveaux d’enrichissement d’uranium aux limites spécifiées dans l’accord avec l’Iran avant que l’Amérique ne lève les sanctions contre le pays.

Mais les États-Unis ont ouvert la porte à des négociations sur ce point le 18 février après que l’administration a accepté une offre de tenir des pourparlers informels avec Téhéran, négociée par l’Union européenne.

L’Iran, cependant, a montré moins de volonté d’engager des pourparlers. Téhéran a déclaré que les États-Unis devaient lever les sanctions avant de discuter de la réentrée des États-Unis dans le pacte. Et probablement dans un effort pour accroître la pression sur les États-Unis, des mandataires alignés sur l’Iran ont tiré des roquettes sur les forces de la coalition anti-ISIS à l’extérieur d’Erbil, en Irak – tuant un entrepreneur philippin et blessant des troupes américaines – et près de l’ambassade américaine à Bagdad.

Cela a incité Biden à envoyer deux avions de combat pour larguer des bombes sur neuf installations dans l’est de la Syrie que ces militants utilisaient pour faire la contrebande d’armes. «J’ai dirigé cette action militaire pour protéger et défendre notre personnel et nos partenaires contre ces attaques et de telles attaques futures», a écrit Biden dans une lettre samedi aux dirigeants du Congrès.

Après des jours de «réflexion» à s’asseoir avec les États-Unis dans une négociation négociée par l’UE, l’Iran a rejeté dimanche ce plan. «Le moment n’est pas venu pour la réunion informelle proposée», a tweeté Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Compte tenu des positions et des actions des États-Unis / E3, le moment n’est pas venu pour la réunion informelle proposée. Rappelez-vous: Trump ne s’est pas réuni à cause de son « échec maximal » mal avisé. Avec les sanctions en place, il en va de même. La censure n’est PAS de la diplomatie. Cela ne fonctionne pas avec l’Iran.#CommitActMeet – Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 28 février 2021

Ce n’est sûrement pas ainsi que l’équipe de Biden pensait que le processus se déroulerait. «L’Iran, qui devrait être le bénéficiaire de sa politique, donne un coup de pied à Biden au visage», a déclaré Fontenrose, qui est maintenant au Conseil atlantique.

Alors que la plupart des experts pensent que Washington et Téhéran finiront par revenir dans l’accord, ce que la nouvelle administration a appris, c’est que ses plans les mieux élaborés doivent être réorganisés.

«La stratégie claire que Biden a présentée pendant la campagne ne s’est pas tout à fait traduite en ce premier mois», a déclaré Kaleigh Thomas, un expert iranien au Center for a New American Security à Washington, DC. «Nous avons perdu l’occasion d’un rafraîchissement que l’équipe de Biden cherchait à exploiter.»

Le candidat Biden a promis de punir les principaux dirigeants saoudiens. Il n’a pas puni MBS.

Lors d’un débat démocrate de novembre 2019, Andrea Mitchell de MSNBC a demandé au candidat de l’époque Biden s’il réprimanderait les hauts dirigeants saoudiens pour le meurtre de Khashoggi. Sa réponse était sans équivoque.

«Oui», dit-il. «Khashoggi a été, en fait, assassiné et démembré, et je crois sur ordre du prince héritier. Et je dirais très clairement que nous n’allions pas, en fait, leur vendre plus d’armes. Nous allions, en fait, leur faire payer le prix et faire d’eux, en fait, les paria qu’ils sont. Il y a très peu de valeur de rachat social dans le gouvernement actuel en Arabie saoudite. »

Mais vendredi, Biden n’a pas tenu sa promesse. MBS a échappé à une punition directe, même si le rapport des services de renseignement que l’administration a publié l’impliquait directement en tant qu’orchestrateur derrière le meurtre de Khashoggi.

Le président et son équipe semblent satisfaits de ce qu’ils ont déjà fait pour «recalibrer» la relation américano-saoudienne, notamment en limitant l’accès de MBS à Biden – il doit maintenant interagir avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, son homologue direct – et en gelant des milliards d’armes. ventes au pays. En outre, «l’interdiction de Khashoggi» pourrait dissuader les dirigeants étrangers d’attaquer des dissidents à l’étranger.

Certains disent que les actions de l’administration seront toujours considérées comme une réprimande sévère pour les dirigeants de Riyad. «L’Arabie saoudite est en train de se normaliser aux États-Unis», au lieu d’être considérée comme un pays qui ne sera pas réprimandé pour sa politique interne, sauf pour les questions d’éducation religieuse, a déclaré Yasmine Farouk, experte sur Riyad au Carnegie Endowment for International Peace. Après la publication du rapport et les changements de politique de Biden, Farouk a déclaré: «Cela va devenir la norme à partir de maintenant, et c’est important en ce qui concerne l’Arabie saoudite.»

Mais d’autres pensent que la raison pour laquelle l’équipe de Biden s’est abstenue de punir MBS était d’empêcher la relation américano-saoudienne de dégénérer à jamais. Cette relation est importante, car le pays est vital pour les plans américains visant à stabiliser la Syrie et l’Irak, à contrer l’Iran et à lutter contre le terrorisme dans la région. Cela aide également le pays à investir des milliards dans l’économie américaine.

Si l’administration ciblait MBS – le fils du roi et probablement futur roi d’Arabie saoudite – les États-Unis mettraient tout cela en danger. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que l’équipe de Biden voulait faire.

«Nous y croyons [are] des moyens plus efficaces pour éviter que cela ne se reproduise et pour pouvoir également laisser de la place pour travailler avec les Saoudiens dans des domaines où il y a accord mutuel – où il y a des intérêts nationaux pour les États-Unis », a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche a dit à CNN État de l’Union le dimanche. «Voilà à quoi ressemble la diplomatie.»

Pour Fontenrose, qui était à la Maison Blanche de Trump pendant l’affaire Khashoggi, Biden a fini essentiellement là où l’ancien président a fait. «Il n’y a littéralement aucune différence dans leur approche», m’a-t-elle dit, à l’exception de Biden en évitant le genre de commentaires grossiers que Trump a fait sur la question. «C’est tout autant une carte de sortie de prison que MBS a obtenu de Trump.»

Cela ne veut pas dire que la politique de Biden est identique à celle de son prédécesseur ou qu’elle ne changera pas à l’avenir. Cela ne fait qu’un mois, après tout.

Mais ce que les événements récents ont montré, c’est que les politiques du président pour l’Iran et l’Arabie saoudite ne se sont pas déroulées comme prévu ou comme promis, ce qui signifie que nous pouvons tous nous attendre à un changement dans les approches de l’administration dans les jours à venir.