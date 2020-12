Blake Shelton a prévu une proposition surprise pour Gwen Stefani en Oklahoma … mais elle a failli ne pas faire le voyage.

Comme l’a expliqué le chanteur de « Cool » Kelly Clarkson le 15 décembre épisode de Le spectacle de Kelly Clarkson, les projets de voyage l’ont presque empêchée de voler. «Je n’avais aucune idée, évidemment», a déclaré Gwen à Kelly. « En fait, j’essayais de ne pas retourner en Oklahoma parce que ça devenait trop compliqué avec COVID et la famille. »

« Je me dis: » Je pense que nous devrions simplement annuler le voyage « », se souvient la mère de trois enfants. « C’était comme, un de ceux-là, et puis nous avons tout rassemblé et nous avons fini par y aller. »

Les enfants de Gwen l’ont rejointe lors du voyage, ainsi que son frère et sa famille et la sœur de Blake et sa famille. Comme elle l’a dit à Kelly, elle et Blake «construisent une maison» dans l’Oklahoma, donc le jour de la proposition, ils ont décidé d’aller voir la maison.