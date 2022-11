Comment les plaintes contre les ministres du Cabinet font-elles l’objet d’une enquête?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le vice-Premier ministre de Rishi Sunak, Dominic Raab, a confirmé qu’il avait fait l’objet de deux plaintes officielles pour harcèlement concernant son comportement au travail.

M. Raab a été accusé de s’être emporté et d’avoir jeté des tomates dans une pièce, laissant prétendument des fonctionnaires trop effrayés pour entrer dans son bureau, un cas étant censé être lié à son mandat de ministre des Affaires étrangères entre 2019 et 2021 et l’autre concernant son premier mandat. secrétaire à la justice de 2021 à 2022.

Dans une lettre adressée à M. Sunak, son adjoint a demandé qu’une enquête indépendante soit diligentée « dès que possible », promettant de coopérer avec elle et de se conformer à tout verdict rendu.

“J’ai toujours salué le défi mutuel qui accompagne l’élaboration de politiques sérieuses et la prestation de services publics”, a écrit M. Raab.

“J’ai toujours cherché à établir des normes élevées et à forger des équipes capables de répondre aux besoins du peuple britannique au milieu des défis aigus auxquels nous avons été confrontés ces dernières années. Je n’ai jamais toléré le harcèlement et j’ai toujours cherché à renforcer et responsabiliser les équipes de fonctionnaires travaillant dans mes services respectifs.

M. Sunak a répondu par une lettre personnelle disant qu’il acceptait que les plaintes fassent l’objet d’une enquête, mais sans donner plus de détails.

L’affaire survient juste une semaine après que Sir Gavin Williamson a démissionné de son poste de ministre sans portefeuille après avoir lui aussi été accusé d’intimidation par la whip en chef Wendy Morton, qui a déposé sa propre plainte.

Sir Gavin a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il se retirait pour effacer son nom après avoir été accusé d’avoir utilisé un langage abusif envers Mme Morton dans les messages WhatsApp après avoir été informé qu’il ne serait pas invité à assister aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II en septembre.

Des rapports ultérieurs alléguant un nouveau comportement intimidant de la part de Sir Gavin envers les fonctionnaires publiés par Le gardien laissé sa position intenable.

S’il appartient au Premier ministre de faire enquête sur ses ministres lorsqu’ils sont accusés d’un comportement contraire à la Code Ministériel – l’ensemble de règles et de principes décrivant les normes de comportement des membres du Cabinet – on ne sait pas actuellement qui s’y prendrait si M. Sunak demandait une enquête sur les plaintes contre l’un ou l’autre des hommes.

Depuis 2006, la tâche incombe au conseiller indépendant du gouvernement sur les intérêts du ministre, mais il n’y a eu personne dans ce rôle depuis que Christopher Geidt a démissionné en juin, devenant le deuxième tsar de l’éthique à démissionner pendant les deux ans relativement courts de Boris Johnson. -mandat de six mois à Downing Street, à la suite du départ de Sir Alex Allen fin 2020.

Lord Geidt a annoncé sa décision dans une lettre flétrissante à M. Johnson dans laquelle il a déclaré que le Premier ministre avait risqué une “violation délibérée et délibérée du code ministériel” en lui demandant de donner des conseils sur un plan visant à maintenir les tarifs sur l’acier chinois qui aurait enfreint le monde. règles de l’Organisation du commerce, le plaçant ainsi dans une “position impossible et odieuse”.

“L’idée qu’un Premier ministre puisse, à quelque degré que ce soit, être en train de violer délibérément son propre code est un affront”, a-t-il écrit.

« Une violation délibérée, ou même une intention de le faire, serait de suspendre les dispositions du code pour servir une fin politique. Cela ridiculiserait non seulement le respect du code, mais autoriserait la suspension de ses dispositions régissant la conduite des ministres de Sa Majesté. Je ne peux avoir aucun rôle là-dedans.

Le manque de clarté sur le processus de poursuite des plaintes contre M. Raab et Sir Gavin a été relevé mercredi par la chef adjointe fantôme du Labour, Angela Rayner, lorsqu’elle a rencontré l’ancien à la Chambre des communes pour les questions du Premier ministre, sans aucun chef de parti parce que de l’absence de M. Sunak au sommet du G20 en Indonésie.

Parlant des plaintes contre M. Raab, Mme Rayner a déclaré: “Maintenant, il lui serait interdit de rencontrer des subalternes sans supervision en attendant une enquête que le Premier ministre n’a même pas lancée auprès d’un chien de garde qu’il n’a même pas nommé.

« Dans la lettre du Premier ministre, il n’a pas dit comment et quand cela sera étudié ni par qui… Pas d’éthique, pas d’intégrité, pas de mandat et toujours pas de conseiller en éthique. Alors, quand nommeront-ils un conseiller en éthique indépendant et assècheront-ils le marais ? »

M. Raab a répondu en insistant, sans grande conviction : « Le recrutement du nouveau conseiller en éthique est déjà en cours et avance à grands pas.

Un porte-parole de Downing Street a également insisté cette semaine sur le fait que M. Sunak est “engagé” à installer un remplaçant pour Lord Geidt et que “le processus est en cours pour nommer un nouveau conseiller”.

Mais Mme Rayner n’est pas la seule personne à avoir attiré l’attention sur cette vacance inquiétante au cœur de Westminster.

Kathryn Stone, la commissaire aux normes parlementaires chargée de veiller à ce que les députés adhèrent au code de conduite des Communes, a également appelé M. Sunak à nommer un remplaçant, arguant que la lacune dans le système signifie que les violations présumées du code risquent de ne pas être examinées.

“Quelqu’un doit prendre une décision, et prendre une décision rapidement, sur ce qui arrive aux ministres qui enfreignent ou sont soupçonnés d’avoir enfreint le code ministériel”, elle a dit mardi.

« Je ne suis pas la seule voix qui a déclaré publiquement que le Premier ministre devait vraiment prendre une décision concernant la nomination d’un remplaçant à Lord Geidt.

“Il ne doit pas être facile de siéger en tant que député d’arrière-ban et de savoir que vous êtes soumis à un examen plus minutieux des cadeaux, de l’hospitalité et des intérêts financiers que quelqu’un qui est ministre ou secrétaire d’État.”

Si aucun successeur n’est trouvé, il est possible que le poste soit confié au secrétaire du cabinet, selon l’Institut pour le gouvernementposte actuellement occupé par Simon Case.

M. Sunak se trouvera certainement sous pression pour lancer une forme d’enquête sur les plaintes étant donné sa promesse initiale qu’il y aurait “l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité à tous les niveaux du gouvernement que je dirige”.