Comment les pires craintes pour la démocratie ont été évitées en 2022

Au lieu de cela, les Dozers se sont rangés derrière Katie Hobbs, la candidate démocrate au poste de gouverneur, apparaissant avec elle lors d’événements de campagne et dans des vidéos numériques dénonçant son adversaire républicain qui refuse les élections, Kari Lake.

Pour sa part, Mme Lake, lors d’un rassemblement quelques jours avant les élections, a dit à tous les « républicains McCain » présents de « sortir de l’enfer ».

Un signe révélateur d’autres problèmes

Les démocrates ont accueilli les électeurs croisés à bras ouverts. Après tout, ils les cherchaient.

Dans la course au gouverneur de Pennsylvanie, M. Shapiro a chargé des groupes de discussion d’électeurs de Trump de recueillir des informations sur la manière de les éloigner de M. Mastriano.

Environ un tiers des électeurs de M. Trump n’ont pas souscrit aux affirmations de M. Mastriano concernant les élections de 2020, et l’équipe de M. Shapiro a constaté que les électeurs ayant de telles appréhensions étaient également réceptifs aux appels sur d’autres questions.

“Ces électeurs avaient une réelle sensibilité non seulement à l’histoire et à la position de Mastriano sur les questions de démocratie, mais aussi à ses positions sur l’avortement, l’égalité du mariage et le changement climatique”, a écrit la campagne Shapiro dans une note postélectorale.

La stratégie de la campagne reflétait une prise de conscience que le négationnisme électoral pouvait être un indicateur d’autres faiblesses autant qu’une faiblesse elle-même.

“Cette conversation extrême sur la fraude électorale, elle attire une saveur extrême de gens”, a déclaré Kristopher Dahir, conseiller municipal et pasteur à Sparks, Nevada, qui s’est présenté comme républicain au poste de secrétaire d’État cette année. Après avoir perdu la primaire face à Jim Marchant, une figure éminente du mouvement des négationnistes électoraux, M. Dahir a soutenu l’adversaire démocrate de M. Marchant, Cisco Aguilar, qui a gagné en novembre.