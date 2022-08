Comment les pilotes de F1 tournent très vite

Les voitures roulent à leur vitesse la plus rapide lorsqu’elles se déplacent en ligne droite, et la Formule 1 n’est pas différente. Les coureurs de F1 roulent à plus de 215 mph sur les parties les plus droites de la piste. Mais lorsqu’il s’agit de tourner dans des virages serrés, cette vitesse n’est tout simplement pas possible. Pour éviter de tourner en rond et de s’écraser, les coureurs doivent ralentir et utiliser la physique pour créer les virages les plus efficaces, tout en conservant la plus grande vitesse. Idéalement, la façon dont ils tournent leur donnera une longueur d’avance sur la concurrence.

Le chemin le plus efficace à travers n’importe quel virage (ou ensemble de virages) est généralement appelé la “ligne de course idéale”.

Cette ligne change en fonction du tracé de la piste avant et après la courbe, mais le but est toujours de passer le moins de temps possible dans le virage. Cela signifie utiliser toute la largeur de la piste pour minimiser l’angle que la voiture prendra autour du virage, permettant finalement aux conducteurs de transporter le plus de vitesse possible.

