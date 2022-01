Comment les pièces Trump sont devenues une sensation sur Internet

La pièce elle-même présente le visage de M. Trump en relief en or sur une base en argent brillant. Son slogan, « Keep America Great », est écrit en arc de cercle au sommet de sa tête.

Les pièces de monnaie sont de simples et scintillants témoignages d’admiration pour l’ancien président Donald J. Trump. Ils sont également l’un des produits les plus en vogue.

Cela pourrait aussi être le vôtre, pour seulement 0 $. (Plus 9,99 $ d’expédition et de manutention.)

Cette version particulière est devenue un mystère sur Internet. Il n’est pas évident de savoir qui en fait la promotion ou qui en profite. Il est vendu par un mystérieux site d’information sur lequel peu de choses sont divulguées. M. Trump n’a rien à voir avec la pièce. Aucune entreprise identifiable ne s’en attribue le mérite.

Quelques l’Internet détectives ont suivi les miettes de pain numériques pour identifier les organisations à l’origine de la popularité de la pièce. Le New York Times a suivi une voie similaire, en suivant un réseau d’annonceurs et en suivant leur activité des vitrines publiques aux portails de marketing privés. Grâce aux conseils d’initiés et de vétérans du marketing, la recherche a parcouru le monde entier, impliquant une poignée d’entreprises et une légion de spécialistes du marketing anonymes opérant dans des régions inconnues.

Ce qui est devenu clair n’était pas seulement les origines inhabituelles de la pièce, mais toute une chaîne d’approvisionnement de désinformation qui reposait sur des mensonges et des informations erronées à presque chaque étape. Le succès de la pièce a été alimenté par de faux comptes de médias sociaux qui diffusaient de fausses publicités et une flotte de sites Web d’information trompeurs qui se nourrissaient du mécontentement partisan.

Vue dans son intégralité, la pièce illustre ce que les chiens de garde ont compris depuis longtemps : de nombreuses contrevérités que les Américains rencontrent en ligne ne sont pas créées par des acteurs étrangers qui tentent de semer la division. Ils existent simplement pour aider quelqu’un, quelque part, à gagner rapidement de l’argent.

La pièce Trump montre comment la stratégie a évolué depuis l’élection de M. Trump en 2016. Comme intérêt de la droite pour les crypto-monnaies augmenté, les spécialistes du marketing ont commencé à affirmer que la pièce physique Trump était également une crypto-monnaie. L’idée a gagné du terrain parmi les acheteurs qui pensaient déjà que M. Trump travaillait sur sa propre crypto-monnaie.