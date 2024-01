Comment les pièces d’un avion de combat chinois se sont retrouvées dans la copie nord-coréenne d’un drone américain

Le drone stratégique nord-coréen Saetbyul-4 semble avoir été fabriqué avec un train d’atterrissage recyclé à partir de l’avion de combat chinois J-7, selon un expert de l’aviation.

Le 15 janvier 2024, le média d’État nord-coréen KCNA TV a diffusé un film présentant l’inspection par le dirigeant Kim Jong Un des forces de véhicules aériens sans pilote (UAV) du pays, suscitant la curiosité et l’inquiétude internationales.

Le correspondant d’Aviation Week en Corée du Sud, Kim Minseok, a rapporté des observations détaillées des drones présentés, dont certaines parties présentent une ressemblance frappante à la fois avec l’avion de combat chinois et les drones américains.

Les images montrent Kim Jong Un examinant de près le Saebyeol-4, qui non seulement reflète le RQ-4 en termes de taille et de forme, mais partage également des composants de train d’atterrissage avec l’avion de combat chinois J-7 de la Chengdu Aircraft Industries Group Corporation (CAC).

Cette dernière démonstration des avancées militaires de la Corée du Nord intervient dans un contexte de tensions persistantes avec son voisin du sud, la Corée du Sud.

Kim Minseok “a pris la décision stratégique d’entrer en guerre”, selon les chercheurs de 38 North, qui fait partie du groupe de réflexion sur les affaires étrangères Stimson Center.

Dans un rapport du 11 janvier, 38North a déclaré que la situation dans la péninsule coréenne est désormais plus dangereuse, ce qui n’a pas été vu depuis la guerre de Corée. Semaine d’actualités rapporté précédemment.

Le film mettait en évidence les deux drones nord-coréens, les drones Saebyeol-4 et Saebyeol-9, dotés d’un train d’atterrissage qui ressemble à celui de l’avion de combat chinois J-7.

Le J-7, connu comme une variante chinoise du MiG-21 russe, partage les caractéristiques de performances du MiG-21 mais intègre plusieurs pièces distinctes. La possession signalée par la Corée du Nord de plus de 130 avions J-7 suggère un inventaire important de composants qui pourraient être réutilisés pour le développement de drones.

Les deux nouveaux drones nord-coréens ont été aperçus pour la première fois lors d’un défilé militaire organisé à Pyongyang en juillet dernier. Semblable à son homologue américain, le Saetbyul-4, dont la conception est étonnamment similaire à celle du Global Hawk américain, est un avion de reconnaissance. Le Saetbyul-9, comme les autres drones américains Reaper, est un drone d’attaque, selon Kim Minseok.

Kim Minseok a noté un détail remarquable : les trains d’atterrissage avant et principal du Saebyeol-4 ont la même forme que ceux du J-7, mais avec une orientation inversée des deux roues du train d’atterrissage principal. Cette adaptation unique pourrait impliquer des déductions plus profondes sur les capacités des drones de la Corée du Nord.

La comparaison de la masse maximale au décollage entre le Saebyeol-4 et le RQ-4 — 14,6 tonnes pour le RQ-4 contre 9,1 tonnes pour le J-7 — suggère une réduction potentielle de la capacité de carburant interne et de la charge utile de la mission du Saebyeol-4. Une telle diminution pourrait affecter considérablement la portée opérationnelle et l’efficacité du drone.

En outre, la pratique consistant à adapter les trains d’atterrissage d’avions existants à de nouveaux modèles, comme on le voit avec la série X-plane de la NASA, désigne généralement un prototype ou un avion de démonstration technologique à un stade précoce, a ajouté Kim Minseok. Cela pourrait indiquer que le Saebyeol-4 n’est pas prévu pour une production de masse et que la Corée du Nord pourrait encore être dans la phase expérimentale de son programme de drones.

La possible réutilisation du train d’atterrissage du J-7 sur le Saebyeol-4 soulève des questions sur les capacités de production d’avions de la Corée du Nord. Si le train d’atterrissage était effectivement « cannibalisé » à partir de chasseurs J-7 déclassés, cela pourrait indiquer les limites de la capacité du pays à produire de tels composants à partir de zéro.

Une comparaison du train d’atterrissage du Saetbyul-4 nord-coréen avec celui de l’avion de combat chinois J-7, préparée par Kim Minseok le 17 janvier 2024. Les nouveaux drones nord-coréens semblent avoir réutilisé le train d’atterrissage de l’avion de combat chinois J-7.

