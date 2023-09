Comment les pièces de théâtre et les monuments commémoratifs nous aident à traiter des tragédies comme le vol 111 de Swissair

Une nouvelle pièce de théâtre sur le crash du vol Swissair 111 au large des côtes de la Nouvelle-Écosse montre une province tentant de faire la paix avec une tragédie survenue il y a 25 ans, selon des artistes et des experts.

Coeurs abattusde la dramaturge Catherine Banks, s’inspire du tragique accident survenu en 1998 près de Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse. Il met en scène un pêcheur traumatisé par un sauvetage qui s’est rapidement transformé en une opération de sauvetage sur une mer maussade à la suite d’un accident d’avion fictif.

Les gens se rassembleront dimanche pour organiser une cérémonie au mémorial du vol 111 de Swissair, près de Peggys Cove, en hommage aux 229 personnes décédées dans l’accident et aux innombrables personnes qui se sont rendues dans les eaux sombres cette nuit-là pour aider, pour découvrir d’horribles scènes de mort et des dégâts qui leur sont restés pendant des années.

Lachlan MacKinnon, professeur agrégé d’histoire à l’Université du Cap-Breton, étudie les monuments commémoratifs publics et voit des liens entre la façon dont les Néo-Écossais commémorent l’accident et se souviennent des catastrophes minières dans la province.

« Je pense qu’en fin de compte, c’est une question de communauté. Et je pense que lorsque les communautés vivent quelque chose ensemble, que ce soit quelque chose de traumatisant, comme dans l’histoire du crash de Swissair, ou quelque chose de festif, l’instinct naturel est de se rassembler et de commémorer ce genre d’histoires. , » il dit.

Il dit que se souvenir de l’événement tragique dans un mémorial public peut aider les gens à guérir. Les monuments commémoratifs de Springhill, en Nouvelle-Écosse, dédiés aux hommes tués dans les catastrophes liées aux mines de charbon dans la ville ont rassemblé la communauté pour qu’elle prenne conscience de ce qui s’est passé et qu’elle planifie la voie à suivre, dit-il.

Des visiteurs contemplent les eaux alors qu’ils visitent le mémorial de Swissair à Whalesback, près de Peggys Cove, en Nouvelle-Écosse, le 1er septembre 2016. Le 2 septembre 1998, le vol 111 de Swissair, reliant New York à Zurich, s’est écrasé dans l’océan Atlantique. à proximité de la communauté. Les 229 personnes à bord sont mortes. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

MacKinnon compare le mémorial de Swissair, qui surplombe le site du crash océanique, à l’accident minier de Westray en 1992, qui a tué 26 mineurs.

« Vous pouvez rester là et voir le spectacle, mais la tragédie s’est produite sous terre. Et cela est également vrai pour l’événement Swissair. Vous regardez au-dessus de l’eau et le monument vous raconte ce qui s’est passé à cet endroit. Et pas seulement ce qui s’est passé à cet endroit. s’est produit à cet endroit, mais le signaler compte, et compte toujours, aux gens qui y vivent.

Implosions longtemps après le crash

Zach Faye incarne Aaron, le pêcheur au centre de Coeurs abattus.

« Aaron fait partie des pêcheurs qui vont répondre à une catastrophe aérienne qui se produit juste au large. Je pense qu’il espère faire partie d’une opération de sauvetage, mais il se rend vite compte que ce n’est pas une mission de sauvetage », dit-il pendant une pause dans les répétitions. . « Le désastre devient une chose de trop. Il implose en quelque sorte. »

La pièce a été présentée au Ship’s Company Theatre de Parrsboro, en Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le Eastern Front Theatre.

Faye dit que le voyage d’Aaron reflète de nombreuses histoires réelles de ceux qui se sont mis à l’eau cette nuit sombre. C’est sa communauté qui l’aide à commencer à guérir.

« L’amour de l’île et des gens dans sa vie est vraiment la seule chose qui le fait revenir. L’une des choses clés dont nous avons parlé en préparant la pièce est qu’Aaron ne va pas bien à la fin de la pièce. Il a » Il n’est pas guéri à la fin de la pièce. Mais il atteint enfin un point où il peut commencer à guérir. «

Pour la réalisatrice Samantha Wilson, travailler sur la pièce a changé sa façon de voir les choses. Sa nouvelle maison le long de la baie de St. Margerets surplombe le lieu de l’accident, même si elle ne le savait pas au début.

« Avant, quand je la regardais, je la considérais comme un lieu de divertissement, une journée à la plage, une vue magnifique. Et puis, alors que j’ai commencé à me plonger dans cette pièce, je pense maintenant beaucoup à cette nuit et à ce que les gens vécue. Et cela a changé ma relation », dit-elle.

« L’eau, elle bouge constamment, elle change constamment, mais savoir que ce moment s’est produit là-bas et a affecté des centaines de vies. Je ne pense pas que je regarderai un jour cette eau de la même manière. »

Leçons de reprise après sinistre

Laura Vingoe-Cram, la directrice artistique du Ship’s Company Theatre, se souvient avoir entendu parler du crash de Swissair lorsqu’elle était enfant, mais elle n’y a fait face pleinement qu’en travaillant sur la pièce. (CBC)

Laura Vingoe-Cram, directrice artistique du Ship’s Company Theatre, déclare Coeurs abattus est une pièce sur « la guérison, l’espoir et la façon dont nous nous remettons des catastrophes majeures ».

Elle dit que Banks, le dramaturge, vit dans la communauté de pêcheurs de Sambro, en Nouvelle-Écosse, et connaissait certains des pêcheurs impliqués dans la relance de Swissair. Ces relations personnelles ont conduit à la pièce.

Vingoe-Cram était un enfant lorsque l’accident s’est produit. « Je me souviens juste du chaos et de l’impact, et j’en ai entendu parler à l’école », dit-elle. « Je ne m’en souviens pas personnellement, mais je me souviens de l’impact que cela a eu sur la communauté plus largement. »

Elle pense que le théâtre et d’autres formes d’art peuvent aider cette communauté plus large à faire face à la tragédie et peuvent aider les nouveaux membres de la communauté à comprendre ce qui s’est passé.

« C’est ainsi que nous prenons un événement historique et le rendons à nouveau présent », dit-elle. « La guérison consiste vraiment à se rassembler et à en parler, et non à réprimer nos émotions. Je pense que c’est quelque chose qui s’est produit après Swissair – beaucoup de gens pensaient qu’ils ne pouvaient pas en parler. J’ai l’impression que cette pièce dit que c’est important pour en parler. »

Lachlan Mackinnon enseigne l’histoire à l’Université du Cap-Breton. Ses recherches sur la manière dont les gens commémorent les catastrophes minières donnent un aperçu de la manière dont nous marquons des événements comme l’accident de Swissair. (CBC)

MacKinnon dit que la guérison se produit au carrefour de l’interaction du traumatisme avec la mémoire et l’identité. Une étape majeure comme un quart de siècle montre à quel point cela continue d’avoir un impact sur les gens, dit-il.

« Les communautés et les individus le commémorent de nombreuses manières. Vous pouvez ériger une pierre commémorative, un monument ou une statue, mais souvent les gens font des choses simples comme écrire des chansons ou organiser des rassemblements où les gens parlent de ces expériences », dit-il.

« Voir ce que les gens commémorent donne une idée de ce que ces gens disent d’eux-mêmes au monde : c’est notre expérience, c’est ce que nous avons vu et fait, et c’est ce que nous aimerions présenter à tout le monde sur nous-mêmes. »

Selon lui, la façon dont nous marquons Swissair après 25 ans montre probablement la manière dont les générations futures comprendront cette société longtemps après notre disparition.

« Au fil du temps, ces histoires d’événements vraiment fondamentaux dans nos vies et dans nos vies communautaires font partie du tissu de notre histoire, et cela est cimenté par des choses comme la commémoration, comme l’installation d’un monument, comme la participation à un événement commémoratif d’anniversaire. Ces moments nous donnent le temps de réfléchir collectivement à ces moments et à ce qu’ils signifient pour nous non seulement personnellement, mais aussi pour toute une communauté. Et je pense que c’est le cas ici avec l’événement Swissair.