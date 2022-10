Les meurtres horribles de JEFFREY Dahmer sont passés inaperçus pendant près d’une décennie – jusqu’à ce qu’un certain nombre de photos polaroid soient découvertes par la police.

Les souvenirs effrayants pris par Dahmer étaient un élément de preuve crucial dans la capture du tueur.

Jeffrey Dahmer était un tueur en série américain Crédit : Getty Images – Getty

Comment les photos polaroid de Jeffrey Dahmer ont-elles aidé à son arrestation ?

Jeffrey Dahmer a pu commettre ses sinistres crimes sans que les autorités ne s’en aperçoivent pendant des années.

De 1978 à 1991, Dahmer a assassiné et démembré 17 garçons et hommes à Milwaukee, Wisconsin.

Il attirait souvent ses victimes chez lui sous prétexte d’une bière ou pour prendre des photos – une fois là-bas, il exerçait son rêne tordu de terreur.

Cependant, c’est lorsqu’une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s’échapper que des agents ont visité l’appartement de Dahmer le 22 juillet 1991 et ont découvert les preuves dont ils auraient besoin pour mener à une arrestation.

Lorsqu’ils sont entrés chez lui et ont commencé à enquêter, les agents ont découvert un tiroir de table de chevet.

À l’intérieur se trouvaient près de 80 photos Polaroid dérangeantes de ses victimes et de leurs corps démembrés.

Les rapports indiquent que les officiers ont trouvé des images des têtes décapitées des victimes, ainsi que Dahmer se livrant à la nécrophilie avec certains des cadavres.

Dans The American Journal of Forensic Medicine and Pathology , écrit en 1994, il est déclaré que Dahmer a photographié et s’est engagé dans ces activités parce que: “il voulait les garder comme souvenirs pour lui tenir compagnie”.

Lors de leurs enquêtes, les agents ont également découvert des croquis d’un plan de construction d’un autel dans son appartement.

Plus tard, lorsqu’il a été interrogé, Dahmer a avoué avoir fait poser ses victimes pour des photos sur une table noire qu’il prévoyait d’intégrer à son autel.

Qui a arrêté Jeffrey Dahmer ?

Jeffrey Dahmer a été arrêté le 22 juillet 1991.

Son arrestation est intervenue après que Tracy Edwards a fait signe à deux policiers Rolf Mueller et Robert Rauth qui patrouillaient dans le centre-ville de Milwaukee.

Les deux officiers se sont ensuite rendus à l’appartement de Dahmer pour l’interroger – c’est là que Mueller a découvert les polaroids dans la table de chevet.

Après avoir fait la macabre découverte, Mueller a publié que les polaroids qu’il tenait avaient été photographiés dans le même appartement où ils se trouvaient.

Montrant son partenaire, Mueller a déclaré: ”Ce sont pour de vrai.”

Dahmer a été rapidement appréhendé et arrêté.

Il a été reconnu coupable l’année suivante et condamné à 16 peines consécutives de prison à vie.

Cependant, alors qu’il purgeait sa peine, Dahmer a rencontré sa propre mort violente aux mains d’un codétenu Christopher Scarver, à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin en 1994.