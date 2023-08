Comment les philanthropies peuvent faire face à la montée des tensions nucléaires – et prévenir la guerre

Il y a une crise nucléaire imminente, et il y a de fortes chances que vous n’en ayez jamais entendu parler. Il ne s’agit pas seulement de la guerre en Ukraine, des propos vagues de Poutine et de ses laquais sur l’utilisation d’armes nucléaires, ou de la « suspension » proclamée par la Russie du traité de contrôle des armements New START. Il ne s’agit pas seulement des ambitions apparentes du Parti communiste chinois de quadrupler son arsenal nucléaire à 1 500 ogives et de rechercher des vecteurs nucléaires inhabituels. Et il ne s’agit pas seulement des progrès rapides de l’intelligence artificielle et de leurs innombrables applications dans les armées des États dotés d’armes nucléaires. Cette crise nucléaire est une question d’argent.

Cette année, la Fondation MacArthur, le plus grand bailleur de fonds philanthropique de la réduction des risques nucléaires, effectue ses dernières distributions de subventions avant de se retirer complètement du terrain. Les universitaires, les militants et les analystes des groupes de réflexion comptaient déjà sur un maigre 47 millions de dollars par an. Une analyse a estimé que MacArthur représentait environ 15 millions de dollars de ce montant en moyenne entre 2014 et 2020, ce qui suggère que le financement total pourrait se réduire à environ 32 millions de dollars maintenant (les chiffres exacts sont très incertains, compte tenu des retards dans les rapports et des problèmes de base de données). A titre de comparaison, le budget du nouveau film de Christopher Nolan Oppenheimer le film dépasse les 100 millions de dollars. En d’autres termes, les cinéastes ont dépensé trois fois plus d’argent pour un seul film sur la guerre nucléaire que les philanthropes n’en dépensent pour empêcher une guerre nucléaire.

Un domaine qui était déjà profondément négligé par rapport à d’autres risques mondiaux est maintenant en train de s’essouffler, mais avec cette crise vient aussi une opportunité. Même des sommes d’argent modestes – selon les normes des philanthropes, qui dépensent des milliards, et non des millions, poussant leurs politiques préférées chaque année – peuvent remodeler le domaine pour le mieux, rééquilibrer les portefeuilles philanthropiques déséquilibrés, hiérarchiser rigoureusement les risques les plus extrêmes et créer un pipeline pour une nouvelle génération d’experts sur la guerre nucléaire. Pour nous protéger tous de la menace toujours présente d’une guerre nucléaire, nous avons besoin d’un nouvel altruisme atomique.

Se retirer au pire moment

Le déficit de financement arrive à l’aube de ce que certains analystes appellent une dangereuse « nouvelle ère nucléaire ». Comme l’un de nous l’a écrit dans un nouveau rapport Founders Pledge sur les risques nucléaires catastrophiques publié le mois dernier, la poursuite par la Chine d’un arsenal massivement plus important sape des décennies de stratégie nucléaire, créant un nouveau «problème à trois corps» dans la dissuasion nucléaire et dirigeant un stratège américain de haut niveau. d’admettre, « Je ne sais pas à quoi ressemble la stabilité stratégique dans un monde tripartite. »

Les progrès de l’intelligence artificielle sont également sur le point de rendre la stabilité stratégique de plus en plus complexe. La détection de masse alimentée par l’IA rendra-t-elle le champ de bataille plus transparent ? Si oui, cela sera-t-il plus une aubaine pour l’alerte précoce et la vérification du contrôle des armements ou pour le ciblage préventif des forces nucléaires ? L’IA va-t-elle plutôt approfondir le brouillard de la guerre ou manipuler les systèmes, les processus et les personnes qui contrôlent la prise de décision nucléaire avec de nouveaux types de guerre électronique, de cyberarmes et de campagnes d’influence ? Les grands systèmes d’IA les plus performants en viendront-ils eux-mêmes à poser des menaces aussi extrêmes qu’une guerre nucléaire ? Même si les gens conservent finalement le contrôle des systèmes d’IA les plus puissants au monde, des applications telles que la manipulation de masse, le ciblage de précision de masse et les armes biologiques avancées pourraient menacer des milliards de personnes.

Les enjeux d’une mauvaise gestion de cette nouvelle ère nucléaire sont immenses, et les horreurs d’Hiroshima et de Nagasaki sont pâles en comparaison de ce qui pourrait arriver si les grandes puissances déchaînaient tous leurs arsenaux. Alors qu’ils étaient en baisse par rapport à un pic d’environ 60 000 armes nucléaires, les arsenaux d’aujourd’hui, totalisant environ 12 000, comportent des armes qui sont généralement 5 à 40 fois plus puissantes que celles larguées sur le Japon. L’explosion, la chaleur, les radiations et les incendies de forêt générés par un échange nucléaire de milliers d’armes nucléaires pourraient causer la mort à l’échelle de toute la Seconde Guerre mondiale en quelques jours seulement. Au cours des mois et des années à venir, des milliards d’autres pourraient être menacés par les effets à plus long terme des retombées radioactives, la perte d’électricité, de nourriture et de services critiques dus aux effets des impulsions électromagnétiques, la destruction des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures, et potentiellement même la masse mauvaise récolte due à l’hiver nucléaire. Même si la civilisation ne devait pas s’effondrer partout, les ramifications politiques d’une telle guerre seraient énormes : remodeler la répartition mondiale du pouvoir, sans aucune garantie que les démocraties survivent en tant que formes de gouvernement les plus compétitives.

Avec cette menace catastrophique, le domaine des études de sécurité nucléaire a besoin de plus de soutien, et pas seulement de financement. D’une part, le domaine souffre d’un manque de diversité épistémique et démographique. Seule une petite poignée d’experts prennent au sérieux l’essor (désolé) des capacités d’IA, et il n’y a pas de projet à grande échelle (en dehors de certains efforts du gouvernement et des laboratoires nationaux) pour réviser la théorie de la dissuasion pour le nouveau trio États-Unis-Russie-Chine. -monde du corps. Peut-être le pire de tout, seule une infime fraction du financement philanthropique va à l’un des problèmes les plus importants dans le domaine : comment empêcher la guerre nucléaire de s’intensifier après la première bombe a explosé. Le problème d’une nouvelle escalade est la fine ligne de démarcation entre une catastrophe humanitaire horrible mais locale et une conflagration menaçant la civilisation, mais cette question est souvent rejetée comme une préoccupation dépassée de la guerre froide. Comme l’a dit l’un des experts interrogés pour le rapport Founders Pledge, « Pendant une grande partie des 30 dernières années après la guerre froide, l’idée d’étudier la gestion de l’escalade dans une guerre nucléaire n’était tout simplement pas là où le temps nous menait. » Malheureusement, le temps nous y emmène maintenant.

Le rôle des philanthropies

Nous pouvons faire quelque chose à propos de ces problèmes. En finançant des bourses de service public sur les défis de sécurité émergents, par exemple, les philanthropes peuvent aider à créer de nouveaux pipelines de talents qui produiront des avantages pour les décennies à venir. De même, les bailleurs de fonds peuvent imiter l’une des plus grandes réussites philanthropiques de ces dernières années, le réseau de projets de recherche qui a finalement conduit au programme Cooperative Threat Reduction et s’est attaqué au problème des « armes nucléaires en vrac » dans l’Union soviétique alors en désintégration. Pour ce faire, des bailleurs de fonds comme la Carnegie Corporation et la Fondation MacArthur ont lancé plusieurs projets de recherche dans des groupes de réflexion et des universités, mobilisant finalement des milliards de dollars de financement gouvernemental. La même approche de plaidoyer politique à fort effet de levier pourrait aider à sensibiliser les esprits les plus intelligents d’aujourd’hui aux défis du problème nucléaire à trois corps.

La philanthropie peut jouer un rôle central dans l’élaboration de la réponse de la société à la nouvelle ère nucléaire. Les philanthropes peuvent consacrer des ressources à des interventions politiques destinées à porter leurs fruits au-delà du cycle électoral actuel et à protéger les personnes, quel que soit le côté d’une frontière internationale où elles se trouvent. Sans une philanthropie prudente, l’influence politique en dehors du gouvernement devient une compétition entre le lobbying de l’industrie de la défense et l’activisme sous-informé.

Comme l’a récemment écrit James Scouras, un expert principal sur le risque de guerre nucléaire au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory en réponse au rapport Founders Pledge, la philanthropie peut aider à remettre en question « des politiques gouvernementales sans imagination, voire erronées et dangereuses ». Le risque nucléaire, écrit-il, est « beaucoup trop important pour être laissé aux généraux ». Alors que certaines des personnes les plus réfléchies sur le sujet du risque nucléaire ont travaillé au gouvernement depuis l’époque de J. Robert Oppenheimer, la société civile et les philanthropes font une énorme différence en apportant des perspectives indépendantes et des considérations cruciales à l’attention des décideurs avant que les crises ne se produisent. Tout ce que les philanthropes doivent faire, c’est dépenser un peu plus d’argent pour notre survie que pour les films à ce sujet.

Christian Ruhl est chercheur senior chez Founders Pledge et gère le Fonds mondial pour les risques catastrophiques. (Divulgation: Future Perfect a reçu une subvention de Founder’s Pledge en 2023 pour rapport sur les armes biologiques.)

Matthew Gentzel codirige Longview Philanthropy’s Programme de politique sur les armes nucléaires.