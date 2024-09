Comment les pharmaciens augmentent les vaccinations contre la grippe, la COVID-19 et le VRS grâce aux événements des cliniques de vaccination

Imaginez un monde où la protection des individus et des communautés contre les virus respiratoires courants tels que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) est aussi simple que de pénétrer dans la salle de pause du bureau. Pas besoin de rendez-vous, de files d’attente ou de longues attentes ; juste un accès facile aux vaccins vitaux fournis par le pharmacien de quartier de confiance. C’est une réalité que les pharmaciens rendent possible en proposant des événements de vaccination sur place au sein de leurs communautés.

Crédits photo : Prostock-studio | stock.adobe.com

La saison des maladies respiratoires, qui s’étend généralement de l’automne au début du printemps, est une période critique où les infections comme le VRS, la grippe et la COVID-19 augmentent.1 Selon le CDC, la grippe entraîne des dizaines de milliers de décès et des centaines de milliers d’hospitalisations chaque année aux États-Unis.2 À l’approche de la saison des maladies respiratoires, on ne saurait trop insister sur l’importance de la vaccination contre la grippe, la COVID-19 et le VRS. La vaccination est un outil puissant dans la lutte contre les maladies respiratoires, car elle protège les individus et contribue à réduire la propagation communautaire de ces virus.3 Les vaccins peuvent prévenir les complications graves, réduire les hospitalisations et sauver des vies.4 Pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, la vaccination est particulièrement cruciale.5 En tant que professionnels de la santé accessibles, les pharmaciens bénéficient de la confiance de leurs communautés et disposent de l’expertise nécessaire pour administrer les vaccins de manière sûre et efficace.6 Dans de nombreux États, les pharmaciens ont le pouvoir de fournir des vaccins, ce qui en fait des acteurs essentiels des initiatives de santé publique.

Une approche innovante pour accroître l’accessibilité aux vaccins pendant la saison des maladies respiratoires consiste à organiser des cliniques de vaccination sur place dans les entreprises. Dans le cadre de ces cliniques, les pharmaciens apportent les vaccins directement sur le lieu de travail, ce qui permet aux personnes de se faire vacciner sans avoir à s’absenter du travail ni à se rendre dans un établissement de santé. Les pharmaciens peuvent collaborer avec l’entreprise pour planifier des cliniques de vaccination et fournir du matériel pédagogique. Ce modèle a été mis en œuvre avec succès dans divers contextes, des bureaux d’entreprise aux maisons de retraite en passant par les établissements d’enseignement.7

Les cliniques de vaccination sur place offrent de nombreux avantages. Elles éliminent les obstacles à la vaccination tels que les problèmes de transport et les contraintes de temps. Cette accessibilité accrue peut conduire à des taux de vaccination plus élevés et à une plus grande immunité communautaire.8 Pour les entreprises, l’organisation de cliniques de vaccination peut réduire les congés de maladie des employés, améliorer la productivité et démontrer un engagement envers la santé et le bien-être des employés.9

Par exemple, Rite Aid propose des événements de vaccination. Les cliniques sur place apportent les vaccins dans la communauté et directement aux entreprises, permettant aux individus de se faire vacciner sans se rendre dans un cabinet médical ou une pharmacie. Un autre programme permet aux entreprises de distribuer des bons, permettant aux travailleurs et aux résidents éloignés de se rendre dans n’importe quel établissement Rite Aid tout en bénéficiant de remises basées sur le volume et d’options de facturation préférentielles. De plus, lors des cliniques en magasin, un groupe peut se rendre dans une pharmacie Rite Aid, où un pharmacien immunisateur désigné fournit les vaccins pendant une période déterminée. Pour rationaliser le flux de travail et assurer un événement de vaccination sans heurts, nous proposons des planificateurs en ligne adaptés à chaque entreprise, permettant de prendre facilement des rendez-vous. Enfin, un coordinateur dédié et en direct est désigné pour aider au processus de coordination.

Les cliniques de vaccination sur place animées par des pharmaciens représentent une avancée significative en matière de santé publique. Il a été démontré que la participation des pharmaciens aux efforts de vaccination améliore la satisfaction des patients et leur confiance dans le système de santé.10 Les patients apprécient la commodité et les soins personnalisés fournis par les pharmaciens, ce qui renforce les relations entre eux.11 Cette confiance est fondamentale pour promouvoir l’acceptation et l’adhésion aux vaccins, en particulier dans les communautés historiquement sceptiques à l’égard des interventions médicales.12

Les cliniques de vaccination permettent aux personnes de recevoir plus facilement les vaccins essentiels dans des environnements pratiques et familiers, renforçant ainsi l’immunité globale de la communauté. À mesure que les pharmaciens continuent d’élargir leur rôle dans l’administration des vaccins, leurs contributions à la santé publique deviennent de plus en plus précieuses. Comprendre l’impact de ces initiatives permet de souligner le besoin crucial d’options de vaccination accessibles et abordables, en particulier pendant la saison des maladies respiratoires.

RÉFÉRENCES

1. La COVID-19 peut survenir tout au long de l’année. Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires. 3 juillet 2024. Consulté le 5 août 2024. https://www.cdc.gov/ncird/whats-new/covid-19-can-surge-throughout-the-year.html

2. Maladie respiratoire virale grave. CDC. Mis à jour le 30 juillet 2024. Consulté le 5 août 2024. https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/data-research/dashboard/illness-severity.html

3. Les vaccins protègent votre communauté. Département américain de la Santé et des Services sociaux. Mis à jour le 29 avril 2021. Consulté le 5 août 2024. https://www.hhs.gov/immunization/basics/work/protection/index.html

4. Rodrigues CMC, Plotkin SA. Impact des vaccins ; perspectives sanitaires, économiques et sociales. Front Microbiol. 2020;11:1526. est ce que je:10.3389/fmicb.2020.01526

5. 5 raisons pour lesquelles il est important que les adultes se fassent vacciner. CDC. Mis à jour le 12 septembre 2022. Consulté le 5 août 2024. https://www.cdc.gov/vaccines/adults/reasons-to-vaccinate.html

6. Thomas D, Abdalla A, Hussein S, et al. La volonté et l’empressement des pharmaciens à vacciner le public dans les pharmacies communautaires des Émirats arabes unis : une étude transversale. F1000Rés. 2024;12:292. est ce que je:10.12688/f1000research.131153.2

7. Broach J, Brown O, McEachern C, et al. Le programme mobile d’amélioration de l’équité en matière de vaccins – un programme modèle visant à améliorer l’équité dans la disponibilité des vaccins dans le cadre d’un vaste système de soins de santé. Front Santé Publique. 2023;11:1271162. est ce que je:10.3389/fpubh.2023.1271162

8. Promouvoir la vaccination sur le lieu de travail. CDC. Mis à jour le 25 octobre 2021. Consulté le 5 août 2024. https://www.cdc.gov/flu/business/promoting-vaccines-workplace.htm

9. Le LM, Veettil SK, Donaldson D, et al. L’impact de l’implication des pharmaciens sur la vaccination et d’autres résultats : une revue systématique et une méta-analyse mises à jour. J Am Pharm Assoc (2003). 2022;62(5):1499-1513.e16. doi:10.1016/j.japh.2022.06.008

10. Alghurair SA, Simpson SH, Guirguis LM. Quels éléments de la relation patient-pharmacien sont associés à la satisfaction du patient ? Les patients préfèrent l’adhésion. 2012;6:663-676. doi:10.2147/PPA.S35688

11. Omer SB, Benjamin RM, Brewer NT, et al. Promouvoir l’acceptation du vaccin COVID-19 : recommandations de la Commission Lancet sur le refus, l’acceptation et la demande de vaccins aux États-Unis. Lancette. 2021;398(10317):2186-2192. est ce que je:10.1016/S0140-6736(21)02507-1

12. Adhikari B, Yeong Cheah P, von Seidlein L. La confiance est le dénominateur commun de l’acceptation du vaccin COVID-19 : une revue de la littérature. Vaccin X. 2022;12:100213. est ce que je:10.1016/j.jvacx.2022.100213