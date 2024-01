Comment les petites galeries intègrent les œuvres de leurs artistes dans les collections des musées

Marché de l’art

Maxwell Rabb

Ioulia Iosilzon, Arche de Noé2023. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du parc Carvalho.

Être présenté dans une exposition de musée est une réussite importante pour tout artiste. Mais pour les artistes émergents en particulier, ces moments peuvent marquer des jalons de carrière qui ont le potentiel de les propulser aux yeux de nouveaux publics et de nouveaux segments démographiques. Derrière cette réalisation se cache souvent une galerie, qui joue un rôle clé dans le développement de la carrière d’un artiste. Pour les petites galeries, le défi de promouvoir leurs artistes peut être concomitant à la croissance de leur activité : la reconnaissance institutionnelle stimule la visibilité et la croissance des artistes émergents et des petites galeries qui les soutiennent. Alors, comment ces galeries font-elles pour que leurs artistes soient remarqués et mis en avant par les institutions ? Lorsqu’une galerie choisit de représenter un artiste, elle assume un rôle multiforme qui va au-delà de la simple présentation de nouvelles œuvres d’art. Au lieu de cela, ils peuvent s’engager dans la croissance professionnelle de leurs artistes en guidant et en soutenant leurs trajectoires de carrière. Les petites galeries jouent un rôle crucial dans cet écosystème, en introduisant de nouvelles voix pour enrichir la diversité et le dynamisme du monde de l’art. Les institutions, quant à elles, facilitent l’engagement du public et l’accès aux arts en créant un dialogue permanent entre l’art, son histoire et la société contemporaine.

Amy Brener, vue de l’installation « Servers » chez Jack Barrett, 2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Jack Barrett.

Chez Jack Barrett à New York, le processus d’obtention d’un placement institutionnel est une entreprise commune impliquant la galerie, l’artiste et leurs mécènes. “Chacune de ces entités dispose d’un réseau et de relations différents qui se sont développés au fil du temps”, a expliqué le fondateur Jack Barrett. La stratégie de la galerie consiste à comprendre l’orientation d’un conservateur et à l’aligner sur le travail de son artiste. Des histoires de réussite comme l’exposition d’Amy Brener au Aldrich Contemporary Art Museum, intitulée « Harbingers » et organisée par Caitlin Monachino, illustrent l’importance de faire correspondre un artiste aux intérêts d’un conservateur et de son institution. Barrett souligne l’importance de prendre le temps de comprendre les conservateurs et les institutions pour lesquelles ils travaillent. Mais faciliter ces conversations peut prendre du temps. “Il y a beaucoup d’artistes, donc il peut être difficile de se démarquer”, a déclaré Barrett. « Les conservateurs de musée ont une limite à ce à quoi ils peuvent prêter attention, et les collections institutionnelles sont très sélectives. Le revers de la médaille est qu’il existe de nombreux musées. Tout comme la pratique d’un artiste est propre à chaque individu, il existe des musées qui ont des intérêts spécifiques et se concentrent sur leur programmation et leurs collections. Parfois, il s’agit de trouver la bonne adéquation entre la pratique et la collection.

Vue extérieure de Jack Barrett à Tribeca. Avec l’aimable autorisation de Jack Barrett. Portrait de Ioulia Iosilzon. Photo de Masha Mel. Avec l’aimable autorisation du parc Carvalho.

Jennifer Carvalho, co-fondatrice de Brooklyn’s Parc Carvalho, a façonné l’approche de sa galerie en matière de placement dans les musées à partir de son expérience au Whitney Museum et au MoMA PS1. Son approche de la gestion de galerie et de la représentation des artistes implique une compréhension approfondie des besoins de l’artiste et des demandes du marché. Au Parc Carvalho, l’accent n’est pas uniquement mis sur la vente d’œuvres d’art, mais également sur l’investissement dans l’avenir de son catalogue. Carvalho Park veille à ce que ses artistes soient non seulement vus mais aussi appréciés dans les bons cercles. Cela implique de réserver des œuvres importantes pour un placement institutionnel potentiel tout en maintenant une forte présence dans des lieux commerciaux comme les foires d’art. Par exemple, la galerie travaille avec Yulia Iosilzon, et avant sa plus récente exposition personnelle, « Heavens Chambers », la galerie a réservé une pièce centrale, Arche de Noé (2023), pour un éventuel placement institutionnel. Peu de temps après, il trouva sa place dans une collection institutionnelle non précisée à Londres. “Pour moi, comprendre le point de vue, les valeurs et les intentions futures d’un collectionneur est essentiel”, a déclaré Carvalho. “Lorsqu’il existe une opportunité pour un collectionneur et la galerie de s’aligner sur des placements institutionnels, c’est ce qui sert le mieux la trajectoire de l’artiste.”

Vue extérieure du parc Carvalho à Brooklyn. Avec l’aimable autorisation du parc Carvalho.

Parallèlement, Carvalho s’intéresse au nombre important de musées qui gagnent en reconnaissance mondiale en Europe et, plus particulièrement, en Asie. Comme sa galerie, ouverte en 2019, les jeunes musées ou institutions artistiques sont plus susceptibles de prendre des risques et de rechercher des talents émergents. Les artistes de la galerie figurent actuellement dans les collections du X Museum de Pékin, du Sixi Museum de Nanjing, en Chine, et de la Fondation LG de Séoul, entre autres. “Les musées d’Europe et d’Asie, en particulier, sont beaucoup plus tournés vers les artistes émergents”, a déclaré Carvalho à Artsy. “Ils ajoutent beaucoup plus de poids [and] considération et se concentrer sur ces artistes plutôt que sur les institutions [in the United States]….Les institutions ou les musées fondés au cours des dix dernières années s’efforcent réellement de constituer des collections qui ont un fort sentiment de pertinence, ce qui signifie généralement l’acquisition d’artistes émergents ascendants.

Emmanuel Van der Auwera, vue de l’installation « Seeing is Revealing » chez Harlan Levey Projects. Photo de Franz Wamhof.

À Bruxelles, Harlan Levey de Harlan Levey Projects – qui a placé plus de 60 œuvres dans de grandes collections telles que le Museum of Modern Art et le Whitney Museum of American Art – souligne l’importance du développement de la communauté, d’autant plus que ni lui ni sa femme et la cofondatrice de la galerie, Winnie Kwok, est issue du milieu artistique. Après avoir fondé le projet space en 2013, les deux hommes ont progressivement élargi leurs réseaux, abordant leurs relations avec leurs artistes pour atteindre des objectifs « à long terme ». Au cours des premières années, équilibrant des emplois secondaires tout en entretenant la galerie, ils ne se concentraient pas uniquement sur la vente mais aussi sur la présentation et la promotion d’idées percutantes. Cette philosophie a conduit à une approche plus pédagogique, créant un espace de dialogue académique entre artistes, galeristes et collectionneurs. Bien que la galerie soit devenue un espace plus commercial, cette philosophie a jeté les bases de la façon dont ils envisagent de cultiver l’héritage de leurs artistes.

Marcin Dudek, vue de l’installation « Akumulatory » au Musée d’art contemporain IKOB, 2023. © IKOB–Museum für Zeitgenössische Kunst. Photo de Lola Pertsowsky. Avec l’aimable autorisation de Harlan Levey Projects.

L’approche de Levey en matière de représentation des artistes implique une stratégie cyclique consistant à consacrer l’attention de la galerie à un artiste supplémentaire à un moment donné. « Il y a tellement de gens qui pratiquent aujourd’hui ; il y a tellement de galeries ; il y a tellement d’institutions, même dans un petit pays comme la Belgique et une petite ville comme Bruxelles », a-t-il expliqué. « Donc, maintenir cette conscience et donner cette opportunité de montrer différentes facettes de [an artist’s] la pratique est essentielle. Nous faisons vraiment pression, et une fois que nous commençons à le faire, il y a beaucoup d’activité sur une période d’un an ou deux. L’une de ces réussites est celle de l’artiste Emmanuel Van der Auwera, dont le travail a été présenté à la Maison des arts électroniques de Bâle. Un autre est Marcin Dudek, dont la récente exposition au Musée d’art contemporain IKOB en Belgique a été une réalisation importante pour l’artiste et la galerie, après une série de cinq expositions personnelles dans son espace bruxellois. “Je dirais que la stratégie a nécessité un effort constant : un plaidoyer constant et des plateformes constantes que vous créez avec et pour l’artiste”, a déclaré Levey. Surtout, Levey fait écho à Carvalho et Barrett en affirmant que faire en sorte que les artistes soient remarqués par les musées est une question de patience et de développement de la communauté. Pour Harlan Levey Projects, promouvoir un artiste est une question d’éducation, que ce soit pour les collectionneurs ou les conservateurs. « Il n’y a pas de formule », a-t-il souligné. Les petites galeries jouent un rôle crucial dans le monde de l’art en guidant progressivement les artistes émergents vers le devant de la scène. Leur persévérance et leur compréhension nuancée du monde de l’art façonnent discrètement l’avenir de l’art contemporain en plaçant les talents émergents dans les musées du monde entier.