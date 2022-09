Comment «les personnes les plus intelligentes de la finance» créent de la richesse

Si vous suivez les chiffres financiers sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que vous soyez inondé de nouvelles idées chaque jour. Qu’il s’agisse d’acheter des actions, de crypto-monnaie “HODLing” ou d’options de négociation, il semble toujours y avoir une nouvelle façon de s’enrichir plus rapidement.

Alors que certaines personnes parviennent à s’enrichir rapidement grâce au trading, pour la plupart, la création de richesse est un jeu à long terme. Et lorsque votre objectif est dans des décennies, les meilleurs conseils ont tendance à être ennuyeux. En fait, cela peut se résumer à faire une chose simple.

“Les gens les plus intelligents de la finance font une chose : ils achètent un panier d’actions (ETF, MF) à faibles frais, et ils ne le regardent plus”, a déclaré Scott Galloway, professeur de marketing, podcasteur, auteur et influenceur financier polyvalent. a écrit dans un tweet récent.

Eric Balchunas, analyste senior des fonds négociés en bourse chez Bloomberg, a exprimé un sentiment similaire. “Si votre objectif est de vous en tenir au milliardaire Wall St ppl / appareil, achetez et détenez simplement un fonds indiciel bon marché. C’est la seule façon de le faire. Et vous deviendrez riche en cours de route, un deux-fer “, a-t-il écrit. sur Twitter.

Plutôt que de s’acharner sur les déboires quotidiens du marché, les investisseurs à long terme feraient mieux d’acheter des investissements diversifiés à bas prix et de s’y accrocher à long terme, selon les experts financiers. Voici pourquoi.