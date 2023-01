Comment les personnes en deuil dévastées ont été forcées de brûler leurs propres proches morts alors que l’approche «zéro Covid» de la Chine se retourne contre lui

APRÈS la mort de la grand-mère de l’homme de Covid, il s’est rendu dans un grand crématorium de la ville chinoise de Chengdu pour organiser les funérailles de sa famille.

Au lieu de cela, il a trouvé “des corbillards empilés avec des cadavres” à l’extérieur du bâtiment – et un fonctionnaire qui s’est excusé a expliqué que, malgré le fait de brûler plus de 1 000 cadavres par jour et d’interdire les cérémonies funéraires, il y avait une longue file d’attente pour les incinérateurs.

Un patient âgé de Covid en manteau attend un traitement hospitalier Crédit : AFP

Le personnel de prévention de la pandémie s’occupe des bâtiments où les résidents sont en quarantaine à domicile Crédit : Reuters

Sacs mortuaires dans la baie de chargement d’un immeuble dans une photo de médias sociaux chinois Crédit : Reuters

De la fumée s’échappait constamment d’un autre crématorium alors que le personnel a déclaré que le nombre de funérailles était passé d’environ 40 à 200 par jour.

« Nous sommes tellement occupés que nous n’avons même pas le temps de manger », a déclaré l’un d’eux. “Beaucoup sont morts de Covid”, a ajouté un autre.

C’était une histoire similaire dans un troisième crématorium de cette capitale provinciale de 16 millions d’habitants, un travailleur affirmant que ses créneaux étaient complets.

« Il y a eu tellement de décès dus à Covid ces derniers temps », ont-ils expliqué. De telles histoires se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux au mépris des censeurs d’État alors que Covid balaie la Chine, la superpuissance imminente qui a donné naissance à la pandémie il y a plus de trois ans lorsqu’un nouveau virus étrange a éclaté à l’intérieur de ses frontières.

Un homme a même posté une note aux autres résidents de son immeuble à Shanghai les avertissant qu’il allait devoir brûler les restes infectés de son propre père car il ne pouvait trouver de place dans aucun crématorium de cette ville chinoise prospère.

Des vidéos montrent des files d’attente de corbillards, des morgues remplies de sacs mortuaires, des entrepôts remplis de cercueils – ainsi que des images déchirantes d’hôpitaux qui luttent pour faire face, car principalement des personnes âgées sont entassées dans des couloirs et même traitées dans des parkings.

Il pourrait y avoir 1,7 million de morts en Chine d’ici avril

Il s’agit, rappelons-le, de la dictature communiste qui se vantait d’avoir vaincu le Covid, arguant que son triomphe montrait la supériorité de son système autocratique sur les démocraties affaiblies ravagées par la maladie.

Officiellement, le gouvernement est toujours aux commandes, avec un seul décès par jour du Covid en fin de semaine dernière. Pourtant, la dictature trompe ses propres citoyens et le monde – tout comme elle l’a fait depuis que Covid-19 est mystérieusement apparu pour la première fois à Wuhan.

La vraie image est chaotique et effrayante après que le président Xi Jinping – paniqué par les protestations déclenchées par des verrouillages sévères, des tests incessants, des quarantaines de masse et une surveillance renforcée – a abandonné sa politique draconienne « Zero Covid » début décembre.

Une estimation effrayante d’Airfinity, une société britannique de données sur la santé, a suggéré la semaine dernière que 9 000 personnes par jour mouraient de la maladie en Chine.

Il a averti qu’il pourrait y avoir 1,7 million de décès d’ici avril, avec des pics plus tard ce mois-ci et en mars.

Malheureusement, l’impact de la décision soudaine de Xi a été instantané et prévisible dans un pays doté d’un système de santé fragile, de taux de vaccination inadéquats et d’une dépendance à l’égard de médicaments faits maison qui se sont révélés nettement moins efficaces que ceux fabriqués en Occident.

Des chiffres divulgués par les autorités de santé publique de Pékin indiquent que 250 millions de personnes ont attrapé la maladie au cours des 20 premiers jours du mois dernier seulement après que Covid a été lâché, sans avertissement ni pour les hôpitaux ni pour le public.

Plus de huit habitants sur dix de la province du Sichuan à Chengdu ont été infectés, admettent les responsables locaux de la santé publique.

Le personnel porte une urne lors d’un cortège funèbre à l’extérieur d’un crématorium Crédit : Reuters

Des patients sur des civières attendent d’être vus à l’hôpital de Tongren à Shanghai Crédit : AFP

Le personnel d’un hôpital, se plaignant de n’avoir jamais été aussi occupé et d’avoir manqué de médicaments Covid, a été vu face à de longues files d’attente de patients en grande partie âgés.

La plupart des personnes arrivant en ambulance ont reçu de l’oxygène pour les aider à respirer. Des étudiants en médecine ont protesté contre leur salaire et exigé une meilleure protection après qu’un jeune médecin de 23 ans à Chengdu se serait effondré à cause du surmenage et serait décédé alors qu’il souffrait de Covid.

Dans tout le pays, la crise s’est intensifiée à mesure que les médecins et les infirmières tombent malades, et que plus de la moitié du personnel de certains hôpitaux s’absente. Les médecins à la retraite ont été suppliés de retourner sur le front de la santé en difficulté.

Les médecins se plaignent des pénuries d’oxygène et de ventilateurs. Les patients sont invités à prendre leur propre lit. Des images arrachées montrent des patients âgés toussant et frissonnant, dont beaucoup avec des parents anxieux, dans les couloirs de l’hôpital, les salles d’attente et les zones d’entrée.

Plus de 10 millions de personnes ont regardé une vidéo sur les réseaux sociaux d’un homme à genoux, suppliant que son enfant soit soigné.

« Je suis aussi à genoux », répond le médecin. “Tout le monde attend, enfants et personnes âgées, vous n’êtes pas les seuls.”

Une autre vidéo de Shanghai montre des patients atteints de maladies chroniques devant la porte d’un hôpital, allongés dans des lits et branchés à des gouttes et à de l’oxygène alors que les médecins les soignent près des ambulances avec des lumières clignotantes.

Les pharmacies ont vu leurs étagères vides de médicaments. Un médecin senior admet que 17,5 millions de personnes pourraient être infectées dans cette mégapole qui a connu certains des blocages les plus exténuants. Les urgences à son hôpital ont doublé à cause de Covid.

Un autre hôpital de Shanghai a averti le personnel de se préparer à une “bataille tragique” à laquelle “nous ne pouvons pas échapper”. Il a été contraint de supprimer la publication sur les réseaux sociaux – mais même le régime impitoyable de la Chine ne peut pas cacher l’humiliation de son chef obsédé par le contrôle.

Xi affirme qu’il a «maximisé» la protection des personnes et qu’il a toujours «agi avec ouverture, transparence et responsabilité» – malgré le fait de faire taire les lanceurs d’alerte au début de la pandémie, de cacher des données clés sur les origines et de ne pas partager les détails critiques de la transmission humaine.

Le vain despote s’est autoproclamé «commandant en chef» d’une «guerre populaire» contre le virus – mais maintenant, quelques semaines seulement après le début de son troisième mandat au pouvoir, sa crédibilité est visiblement déchiquetée au pays et à l’étranger.

Le nombre officiel de morts de Covid en Chine est d’un absurde 5 242 dans un pays qui contient plus d’une personne sur six de la population mondiale.

Un homme cherche les cendres d’un proche Crédit : Twitter

Famille en équipement EPI Crédit : Avalon.red

Les autorités sanitaires ont cessé de partager les données quotidiennes sur la pandémie et ont restreint les règles d’enregistrement des décès – bien que les responsables aient finalement admis l’augmentation des décès et des pénuries de médicaments.

Parmi les décès « par maladie », on compte des cadres communistes de premier plan et des célébrités, tandis que même un journal paternel a rapporté que 13 scientifiques de haut niveau étaient morts en seulement six jours.

“Soudain, les responsables disent que ce n’est pas pire que la grippe”

Malgré le plaisir à la perspective d’un retour à la normalité, de nombreux citoyens ont été intrigués par le changement de politique dramatique après qu’une autre série de verrouillages de plus en plus détestés n’a pas réussi à arrêter la variante virulente d’Omicron.

“Les responsables ont décrit Omicron comme si c’était le démon du siècle il y a quelques semaines à peine, mais tout à coup, ce n’est pas pire qu’une grippe ordinaire”, a déclaré un homme.

D’autres étaient en colère contre une levée aussi soudaine des restrictions strictes, qui a vu des familles séparées de force et des personnes expulsées de leurs maisons vers des camps de quarantaine.

La vraie image est chaotique et effrayante après que le président Xi Jinping a abandonné sa politique draconienne « Zero Covid » début décembre Crédit : Reuters

Une infirmière déplace un réservoir d’oxygène dans une clinique de fièvre dans un hôpital Crédit : Reuters

Des patients sont allongés sur des lits d’hôpitaux dans le hall de l’hôpital populaire n°5 de Chongqing, dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Crédit : AFP

“Nos vies ne valent rien, comme des fourmis”, gémissait un critique sur les réseaux sociaux.

Cette décision fait suite à des manifestations dans au moins une douzaine de villes, déclenchées par un incendie meurtrier dans l’ouest de la Chine.

Des cris de victimes étouffées ont été partagés sur les réseaux sociaux, avec des affirmations selon lesquelles des familles étaient enfermées dans des immeubles de grande hauteur et des sauveteurs incapables de les atteindre en raison des mesures de contrôle de la pandémie.

Les manifestants ont été arrêtés après avoir tenu des feuilles de papier vierges pour symboliser la censure oppressive de Xi, tandis que certains à Shanghai ont même osé crier des slogans exigeant la fin du régime du Parti communiste.

Les manifestations ont éclaté un mois seulement après que Xi ait consolidé son emprise sur le pouvoir après avoir réécrit les règles pour permettre un troisième mandat de cinq ans à la présidence, puis purgé ses rivaux et promu les crapauds loyalistes.

En écho aux premiers jours de la pandémie, les voyageurs chinois sont de nouveau inquiets. De nombreux pays – dont la Grande-Bretagne – filtrent les arrivées au milieu des craintes suscitées par de nouvelles variantes créées alors que le virus se déchaîne dans une nouvelle population.

Plus de la moitié des passagers d’un vol vers Milan la semaine dernière se sont révélés infectés, tandis que près des deux tiers des 380 membres du personnel diplomatique sud-coréen dans dix bureaux en Chine ont été infectés au cours des quinze derniers jours.

Mais les experts suggèrent que la situation de nombreux autres pays est différente aujourd’hui, en raison de vaccins efficaces, du renforcement de l’immunité dans les populations plus exposées au Covid et de l’évolution de la maladie vers une maladie plus contagieuse mais moins mortelle.

Malgré les dénégations des responsables de Pékin selon lesquelles ils sont cavaliers avec la vie des gens, le demi-tour de Xi est considéré comme un traitement de choc pour relancer une économie en difficulté le plus rapidement possible, indépendamment des décès dans leur système sous-financé et non préparé.

Une chose est claire : les patients qui toussent, les cadavres tragiques et les crématoires surchargés ne témoignent pas seulement de l’incompétence du gouvernement chinois.

Ils prouvent que même les dirigeants les plus dictatoriaux ne peuvent vaincre une maladie virulente.