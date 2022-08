Comment les personnes âgées peuvent-elles rester en sécurité pendant une vague de chaleur ?

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux dangers de la chaleur accablante. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la majorité des décès liés à la chaleur aux États-Unis surviennent chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Ces personnes doivent donc être particulièrement vigilantes face à la hausse des températures.

À mesure que nous vieillissons, notre capacité à transpirer et à dilater les vaisseaux sanguins pour refroidir notre corps diminue, a déclaré le Dr Basil Eldadah, médecin superviseur de la division de gériatrie et de gérontologie clinique de l’Institut national du vieillissement. De plus, la capacité à gérer les facteurs de stress tels que le temps chaud pourrait être encore plus compromise si quelqu’un avait déjà d’autres problèmes médicaux, a déclaré le Dr Sharon A. Brangman, présidente du département de gériatrie de la SUNY Upstate Medical University à Syracuse, NY.

“Lorsque vous ajoutez ces problèmes médicaux à la chaleur, cela peut créer une situation où votre corps ne peut tout simplement pas le gérer”, a-t-elle déclaré.