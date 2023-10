Comment les personnes âgées peuvent accéder à 4 vaccins clés cet automne – contre le COVID, la grippe, la pneumonie et le VRS

Cette histoire fait partie de Second Opinion de CBC Health, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés le samedi matin. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en en cliquant ici .

Avec Hospitalisations liées au COVID-19 en hausse à nouveau, plus premiers signaux ce qui suggère que d’autres virus respiratoires commencent à circuler, le Canada dispose d’une gamme élargie de vaccins pour les personnes âgées dans son arsenal.

Les vaccins contre la COVID, la grippe, le pneumocoque et – pour la première fois – contre le virus respiratoire syncytial (VRS) seront tous disponibles cet automne pour les personnes âgées.

On espère que la combinaison de vaccins nouveaux et mis à jour aidera à garder davantage de personnes âgées hors de l’hôpital, car les équipes soignantes se préparent pour la possibilité de encore un autre un automne et un hiver chargés.

Mais même si les Canadiens âgés ont peut-être plus d’options que jamais pour se protéger, les médecins préviennent que des déploiements échelonnés, des approches disparates entre les provinces et des coûts élevés pour certaines injections pourraient entraver leur adoption.

« Le paysage vaccinal devient de plus en plus prometteur pour les Canadiens âgés », a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health System à Toronto. « Cela devient aussi un peu plus compliqué. »

Voici ce que les personnes âgées doivent savoir sur la liste des vaccins qui arriveront cet automne.

Quels vaccins seront disponibles ?

Les vaccins COVID mis à jour commencent déjà à être déployés dans diverses provinces, à des moments différents.

Des injections monovalentes à base d’ARNm de Pfizer et Moderna, qui ciblent la sous-variante XBB.1.5 Omicron, ont déjà été approuvés par Santé Canada et une troisième option sans ARNm de Novavax est toujours en cours de révision .

« Les versions les plus récentes ont été ajustées pour être efficaces contre les variantes les plus récentes », a déclaré le Dr Roger Wong, professeur clinicien en médecine gériatrique à l’Université de la Colombie-Britannique.

La livraison des vaccins contre la grippe aux provinces et aux territoires est également en bonne voie, a déclaré un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à CBC News.

Des vaccins contre les maladies pneumococciques sont également régulièrement proposés, offrant une protection contre les infections potentiellement mortelles causées par la bactérie. Streptococcus pneumoniaece qui peut entraîner une pneumonie grave.

Et le dernier vaccin déployé plus tard cette saison des virus respiratoires est le vaccin de GSK contre le RSV, qui a été approuvé par Santé Canada en août pour les adultes de 60 ans et plus .

Le VRS est très contagieux et, pour la plupart des gens, il se manifeste comme un rhume. Mais chez les populations plus vulnérables, le VRS peut provoquer une bronchiolite – l’inflammation des petites voies respiratoires des poumons – ou une pneumonie.

Un porte-parole de l’ASPC a déclaré qu’une quantité « limitée » de vaccins contre le VRS sera disponible pour la saison d’automne et d’hiver.

Quand pouvez-vous prendre chaque photo ?

En ce qui concerne le vaccin contre la grippe, les choses sont simples : les experts médicaux affirment que tout le monde devrait recevoir un vaccin annuel dès qu’il sera disponible dans les semaines à venir.

Quant au COVID, les directives canadiennes suggèrent d’attendre environ six mois après votre dernière vaccination ou infection pour recevoir le dernier vaccin.

Calendrier d’administration d’un vaccin antipneumococcique peut varier entre individus également.

Sinha a déclaré que tous les Canadiens de plus de 65 ans devraient recevoir le dernier type de vaccin antipneumococcique, mais si vous avez déjà été vacciné contre ce type d’infection bactérienne, vous n’en aurez peut-être pas besoin d’un autre. Il vaut donc la peine d’en parler à votre fournisseur de soins primaires pour voir si vous êtes éligibles.

Entre-temps, les vaccins contre le VRS ont été approuvés au Canada pour tous les patients âgés de 60 ans et plus, et Sinha a déclaré qu’il recommandait le vaccin à tous ses patients plus âgés. Toutefois, les recommandations officielles sur l’utilisation du vaccin ne sont pas encore sortis par l’organisme consultatif national sur les vaccins du Canada, et l’ASPC ne s’attend pas à ces directives avant 2024.

Au sud de la frontière, Les autorités américaines disent que les seniors devraient parler à leurs médecins sur les avantages et les risques, et envisagez de vous faire vacciner avant que le VRS ne circule largement.

Drs. Eugénie Phan et Christa Sinclair-Mills ainsi que l’ergothérapeute Leslie Coulter rendent visite à des patients lors de visites à domicile à Toronto le 21 janvier 2022. (Evan Mitsui/CBC, Cole Burston/AFP/Getty Images)

Ces vaccins sont-ils gratuits ?

Cela dépend du tir – et de la province dans laquelle vous vous trouvez.

« Certains vaccins ne sont pas nécessairement couverts par le système de santé public de chaque province », a noté l’infirmière praticienne Anne Summach, professeure adjointe à l’Université de l’Alberta. « Le coût est un obstacle majeur. »

Le COVID et la norme vaccins contre la grippe sont disponibles gratuitement partout au Canada. Certaines provinces offrent également des vaccins améliorés gratuits contre la grippe aux personnes âgées, qui offrent une meilleure protection que les doses standard.

Mais les vaccins améliorés contre la grippe qui sont gratuits pour les personnes âgées dépendent également de l’endroit où vous vivez.

En Colombie-Britannique, par exemple, un vaccin contre la grippe contenant un adjuvant pour créer une réponse immunitaire plus forte est gratuit pour tous les adultes de 65 ans et plus, tandis qu’un vaccin contre la grippe à plus forte dose, également recommandé aux personnes âgées, est gratuit. seulement gratuit pour les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée, des résidences-services et les communautés des Premières Nations.

L’Ontario, en revanche, offre les deux options gratuitement à toutes les personnes âgées.

REGARDER | Les experts disent d’attendre les vaccins COVID-19 mis à jour : Attendez la mise à jour du rappel COVID-19 cet automne, suggèrent les experts Vidéo en vedetteMalgré une vague attendue de COVID-19 à l’automne, les experts de la santé recommandent à la plupart des gens d’attendre le prochain vaccin mis à jour – encore dans quelques semaines – pour obtenir un rappel pour une protection maximale.

« Notre conseil est toujours le suivant – si le coût est un obstacle autour du vaccin contre la grippe pour l’un des vaccins améliorés qui pourrait ne pas être couvert – il vaut mieux se contenter du vaccin antigrippal standard de base que de ne rien faire du tout », a déclaré Sinha.

La situation est un peu différente pour le vaccin antipneumococcique, car il existe des versions plus anciennes et plus récentes. Sinha a recommandé de parler à votre fournisseur de soins primaires pour connaître vos options et connaître le coût dans votre région.

Quant aux nouveaux vaccins contre le VRS, la plupart des provinces le feront pas mais je couvrirai le coût L’Ontario fournit le vaccin gratuitement dans les lieux d’hébergement collectif comme les foyers de soins de longue durée.

De nombreux Canadiens qui souhaitent se faire vacciner pourraient finir par payer plus de 200 $ de leur poche, préviennent les experts.

Et Sinha a déclaré que les personnes âgées qui souhaitent recevoir une gamme complète des quatre vaccins, y compris le vaccin contre la grippe à haute dose, le dernier vaccin antipneumococcique et le nouveau vaccin contre le VRS, pourraient devoir payer des coûts totalisant bien plus de 500 $, selon la province.

« Lorsque nous parlons de nos citoyens les plus vulnérables à travers notre pays… une dépense directe est probablement hors de question, tout comme la probabilité qu’ils bénéficient d’une assurance-médicaments privée », a déclaré Sinha, ajoutant ces obstacles. pourrait avoir un impact sur l’adoption.

Pouvez-vous prendre plusieurs photos à la fois ?

Selon l’organisme consultatif canadien sur les vaccins il est acceptable de se faire vacciner à la fois contre la COVID et contre la grippe le même jour, et certains responsables régionaux de la santé publique recommandent également les personnes âgées éligibles reçoivent également les vaccins contre le pneumocoque lors des mêmes rendez-vous .

Mais les nouveaux clichés RSV sont un problème distinct.

Les prestataires de première ligne disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que le vaccin soit co-administré avec d’autres injections, bien que les directives canadiennes ne soient pas encore disponibles pour guider ces décisions.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont noté qu’il existe « actuellement des données limitées disponibles » concernant les vaccins contre le RSV co-administrés avec d’autres vaccins.

Dans les essais cliniques, il y a également eu de rares cas où des patients ayant reçu à la fois le vaccin contre le VRS et le vaccin contre la grippe ont souffert d’effets secondaires graves, le Washington Post a récemment rapporté bien que les experts disent qu’il n’est pas clair s’il s’agit d’un « hasard statistique » ou du résultat de l’administration conjointe des vaccins.

Un panneau à l’extérieur du Metro Hall de Toronto en septembre faisant la promotion d’une clinique de vaccination contre la COVID-19 et des vaccinations scolaires. (Lauren Pelley/CBC)

Pourquoi les seniors devraient-ils envisager autant de vaccins ?

Selon les experts médicaux, pour les personnes âgées, de nombreuses maladies frappent plus durement plus tard dans la vie, ce qui fait de la vaccination une mesure de protection cruciale.

« Nous savons que chez les personnes âgées, leur système immunitaire peut subir des changements », a déclaré Wong. « Parfois, cela vient du vieillissement lui-même, et parfois d’autres problèmes de santé avec lesquels ils vivent, comme le diabète ou une maladie cardiaque. »

Les plus jeunes et les plus âgés d’entre nous s’en sortent généralement moins bien face à la grippe par exemple, alors que les personnes âgées ont majoritairement supporté le poids des infections graves et mortelles au COVID au Canada et ailleurs au cours des dernières années.

Nouvelles données publiées cette semaine du CDC américain suggère que cette tendance s’est poursuivie en 2023, les adultes âgés de 65 ans et plus représentant environ 63 % de toutes les hospitalisations liées au COVID.

Quant au VRS, des recherches canadiennes suggèrent que le virus a un impact plus important sur les enfants, et particulièrement les nourrissons de moins de six mois mais peut également devenir grave chez les personnes âgées souffrant de problèmes de santé préexistants.

Chiffres américains récemment publié a également montré que, du début 2022 au début 2023, les hospitalisations pour VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus étaient moins fréquentes que les admissions pour COVID ou grippe – mais étaient généralement associées à une maladie plus grave, y compris la nécessité d’un débit d’oxygène à haut débit ou d’une admission en soins intensifs. .

Entre-temps, les données canadiennes suggèrent que le taux de mortalité par pneumonie à pneumocoque est généralement jusqu’à sept pour cent et encore plus élevé chez les personnes âgées.

Même lorsque les personnes âgées survivent à une maladie grave, Summach souligne qu’elles ne rebondissent pas toujours aussi facilement que les jeunes adultes et peuvent perdre de la force musculaire ou d’autres capacités.

« La vaccination est un mécanisme dont nous disposons pour prévenir les maladies saisonnières qui peuvent réduire les fonctions au fil du temps », a-t-elle déclaré. « Tout ce à quoi vous avez accès, obtenez-le. »