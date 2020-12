Santa Chip Adams, dehors dans son traîneau. | Gracieuseté de Chip Adams

«Ça fait mal quand quelqu’un amène un bébé et qu’on ne peut pas le tenir»: ce que c’est que de jouer Kris Kringle pendant Covid-19.

Il fait une liste, il la vérifie deux fois – et elle comprendra probablement du désinfectant pour les mains, des masques faciaux et des gants supplémentaires. Même le Père Noël n’est pas exempt des luttes de 2020, malgré la tentative de l’administration Trump de lui obtenir un accès précoce aux vaccins et l’assurance du Dr Anthony Fauci aux enfants américains qu’il a une «immunité innée».

Alors que certains détaillants, comme Macy’s, ont complètement annulé les visites du Père Noël en personne, d’autres, de l’opérateur du centre commercial Brookfield Properties aux Bass Pro Shops, s’adaptent pour respecter les consignes de sécurité en mettant le Père Noël derrière du plexiglas ou en offrant aux familles la possibilité de partager leurs listes de Noël avec lui sur le chat vidéo.

Les visites du Père Noël à l’époque de la pandémie ont même engendré toute une industrie artisanale, de JingleRing, une nouvelle plate-forme conçue pour simplifier les visites virtuelles du Père Noël, aux tentes boule à neige en plastique. The Goods a appelé quatre pères Noël – de The Real Black Santa, qui apprend un nouveau système virtuel afin de toucher un public plus large, à un père Noël réservé aux adultes qui découvre comment traduire son humour torride en fêtes Zoom – pour entendre comment ils sont approche de la saison de Noël 2020.

Le Père Noël en plexiglas: Chip Adams, 62 ans, East Hartford, Connecticut

Chez Cabela est ici – et je crois que c’est vrai de la largeur de la chaîne – ils ont un morceau de plexiglas de trois huitièmes de pouce d’environ 6 sur 6 pieds entre nous et les invités. Le Père Noël porte également un écran facial. Lorsque les gens s’assoient pour prendre des photos, ils peuvent enlever leurs masques. Puisque je suis derrière le plexiglas et un écran facial, cela me met à l’aise. C’est un espace assez grand ouvert, il y a beaucoup de circulation d’air. Après chaque invité, les elfes essuient le siège, et toutes les heures ils essuient le plexiglas.



Gracieuseté de Chip Adams Chip Adams dans son costume de Père Noël.

Ça fait mal quand quelqu’un élève un bébé de 4 mois parce que nous ne pouvons pas le tenir – c’est l’une des parties avec lesquelles je pense que nous avons tous des difficultés. Mais je vais vous dire, hier soir, j’ai eu un garçon de 5 ans. En approchant du Père Noël, il se mit à courir à toute vitesse. Et il a en quelque sorte sauté et frappé le plexiglas. Dès que j’ai réalisé ce qui se passait, j’ai levé la main et j’ai stabilisé le plexiglas pour qu’il n’y ait aucune chance qu’il le renverse. Il ressemblait à un dessin animé – son nez était un peu plat, ses yeux étaient grands ouverts, ses mains étaient dehors, les bras grands ouverts, pensant qu’il allait arriver au Père Noël. Et il a presque glissé un peu. Puis il l’a secoué et a ri et s’est assis et s’est fait prendre en photo.

Certains types expérimentent des babyphones. Pour que nous puissions mettre un babyphone [the guest’s] côté que personne ne touche, mais on entend les enfants parler. Nous essayons cela juste pour voir si nous pouvons aider parce que certains enfants parlent si doucement. C’est un peu plus difficile de plaisanter avec les enfants, mais ils comprennent. Je veux dire, l’une des choses tristes est de voir à quel point ces enfants sont à l’aise pour fermer et fermer leurs masques. Je pense que ce sur quoi les gens doivent se concentrer, c’est ce que vous pouvez faire, pas ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous vous inquiétez de ce que vous ne pouvez pas faire, cela ne fera que gâcher les vacances.

Le Père Noël uniquement virtuel: Dee Sinclair, 56 ans, Covington, Géorgie

Le studio virtuel pour moi n’était pas nouveau. Mon entreprise, The Real Black Santa, existe depuis 19 ans maintenant, il était donc facile pour nous de devenir virtuels parce que nous avions la toile de fond et l’éclairage, tout ce qui était nécessaire, lors des visites dans les centres commerciaux. Le plus difficile a été d’apprendre le système informatique OBS, ce que beaucoup de joueurs utilisent, et de le faire via Zoom ou Skype. Avec JingleRing, ils ont une plate-forme propriétaire que nous utilisons. Fondamentalement, vous avez juste besoin d’un fond d’écran bleu ou vert, et vous travaillez. Ils m’ont amené en tant qu’ambassadeur de la marque, alors ils m’ont fait faire des vidéos pour l’entreprise, et j’essaie également de faire venir d’autres pères Noël à bord.



Gracieuseté de Dee Sinclair Santa Dee Sinclair, habillée pour les vacances.

[Online], c’est toujours la même salutation que vous avez lorsque vous êtes dans le centre commercial. Mais la bonne chose à ce sujet est que le Père Noël vous appelle de son atelier. S’ils entendent du bruit en arrière-plan, ce sont les elfes qui fabriquent des jouets. Maman et papa nous ont déjà donné des informations détaillées sur ce que les enfants ont eu pour Noël l’année précédente, comment ils se comportaient à l’école, vous savez, est-ce qu’ils aident à la maison. En tant que Père Noël, vous devez être un meilleur interprète et savoir parler à quelqu’un comme s’il se tenait devant vous.

La plupart des gars qui font le Père Noël – nous sommes un peu plus âgés. Nous sommes dans cette catégorie où nous sommes en surpoids, beaucoup d’hommes sont diabétiques, ont des problèmes cardiaques, etc. Il est difficile pour nous de ne pas être devant les enfants. Et même si je veux être là-bas pour faire des événements, je ne veux pas être derrière une partition alors que les enfants sont devant moi. Je pense que c’est plus impersonnel que de ne pas être là. Et je n’aimerais pas m’asseoir devant 20 enfants, et j’ai quelque chose ou j’ai contracté quelque chose et je le cède à quelqu’un d’autre.

J’ai beaucoup de clients qui appellent encore et veulent que nous fassions des visites en personne dès maintenant. Et autant que je veux, je m’en éloigne. Habituellement, le lendemain de Noël, je reçois des réservations d’événements pour l’année suivante. J’ai dû annuler ceux que nous avions déjà réservés. Alors oui, c’est définitivement un coup sur la poche.

Le Père Noël à domicile: Willie Williamson, 66 ans, Marietta, Géorgie

J’ai travaillé avec mes clients pour déterminer ce qu’ils attendent du Père Noël; certains d’entre eux veulent le Père Noël avec le masque, d’autres non. Je me présente à la résidence, nous nous éloignerons socialement, puis quand nous serons prêts à prendre des photos, je m’assois et les enfants se replieront sur moi pour que nous ne soyons pas face à face. Une fois les photos terminées, s’ils veulent avoir un tête-à-tête avec le Père Noël, je vais mettre un masque.

J’ai fait fabriquer 14 masques différents par une couturière locale, avec des flocons de neige et des rennes et ce genre de choses. J’ai acheté des tonnes de désinfectant, alors je désinfecte avant et après chaque visite. J’ai acheté quatre douzaines de gants supplémentaires, donc je changerai mes gants après chaque visite. Je suis allé de l’avant et j’ai acheté deux autres costumes cette année, ce qui me donnera sept pour que je puisse changer de costume tous les jours de la semaine. J’ai une lampe UVB installée dans un placard, et je peux aussi les désinfecter de cette façon.



Gracieuseté de Willie Williamson Santa Willie Williamson, un Noël passé.

Mon entreprise est probablement en baisse de 50% cette année, mais je constate une légère augmentation des visites à domicile. Ils sont environ 60-40 à l’intérieur-extérieur. J’ai examiné le problème de Zoom, et pour être honnête avec vous, il y a une assez bonne dépense en capital. Vous devez acheter des écrans verts, des caméras, des anneaux lumineux et des toiles de fond et tout le reste. Et je suis plus sur la visite personnelle de toute façon. C’est un peu la raison pour laquelle je ne fais pas les centres commerciaux, parce que c’est plus une question de photo.

Le week-end après Thanksgiving jusqu’à Noël, j’ai réservé 48 visites et j’en organise généralement environ 70 par an. Je vais essayer de me faire tester au moins 14 jours avant cela. J’ai également investi dans un thermomètre, de sorte que si les gens souhaitent vérifier les températures, nous pouvons le faire avant de commencer. Je vais être prudent et utiliser le bon sens. Et si quelque chose devient incontrôlable, j’arrêterai tout ce que nous faisons. Mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Je suis probablement l’un des plus jeunes pères Noël ici, et je n’ai aucun problème de santé sous-jacent. Si je comprends, je comprends.

Le mauvais père Noël: Rafe Wadleigh, 47 ans, Tacoma, Washington



Gracieuseté de Rafe Wadleigh «Bad» Santa Rafe Wadleigh, buvant pour les vacances.

Les concerts commençaient à arriver, puis Washington a récemment mis un moratoire sur les rassemblements de plus de cinq. C’est définitivement un grand succès. Dans une année normale, je fais personnellement environ 10 à 12 [bookings] pendant la période des fêtes. Ce n’est pas une tonne, mais je peux toujours compter sur un bon petit chèque de paie en janvier. Mais aussi, c’est juste super amusant.

My Bad Santa est l’oncle joyeux et buveur qui vient à la fête – comme, vous ne voulez pas qu’il dorme, mais pendant 30 minutes, les gens adorent ça. Il est amusant, il ne dérange personne, il dit à toutes les femmes qu’elles sont jolies et raconte des blagues très décalées. J’ai beaucoup de clients qui me reviennent année après année pour des soirées corporatives. Certains de ces groupes me reviennent depuis des années. J’ai toujours eu l’impression qu’une partie de la famille venait lors d’une soirée spéciale, comme: «Tu te souviens, l’année dernière, quand tu as fait cette blague du Pôle Nord et que ma femme a craché son verre?»

Habituellement, en fonction du client, j’obtiendrai un peu d’informations sur la torréfaction afin de pouvoir me préparer à zinger les gens. Je finirai probablement par utiliser un peu la technologie, peut-être des arrière-plans virtuels idiots qui élèveront en quelque sorte la comédie, idéalement. Mais rien ne vaut l’improvisation en personne en direct dans l’espace physique, non? Vous pouvez toujours improviser, mais comme nous le savons tous, ces choses avec Zoom sont un peu difficiles à gérer, car les gens veulent se parler et rire, donc cette dynamique a tendance à être un défi pour gérer le flux de la fête en la comédie.

Mais je pense que les gens ont tellement faim de connexion en ce moment. Je pense que si quelque chose, les gens vont, dans une certaine mesure, suspendre leur incrédulité et être comme, c’est aussi bien que nous pouvons obtenir maintenant. Penchons-nous vraiment dessus et apprécions la convivialité même si c’est à travers un écran.