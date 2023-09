Comment les pèlerins et la Réforme ont formé l’Amérique

Paul Strand

PLYMOUTH, Massachusetts – Nous savons que les pèlerins sont devenus parmi les premiers colons anglais d’Amérique. Et à cause du jour de Thanksgiving, nous savons certainement qu’ils étaient reconnaissants. Mais qu’y avait-il d’autre chez ces fervents chrétiens qui les ont aidés à façonner ce qui est devenu la nation la plus libre et la plus puissante de la planète ? Cela avait beaucoup à voir avec les croyances religieuses qui leur étaient si précieuses ; ils étaient prêts à affronter la mort et l’incertitude dans un étrange Nouveau Monde pour vivre ces croyances. Une Réforme qui changera le monde La foi protestante des pèlerins s’est forgée dans l’Europe d’il y a 500 ans, mûre pour une révolution – ou ce qui allait devenir une Réforme qui changerait le monde. « L’histoire de l’Amérique est littéralement l’histoire de la Réforme », déclare le narrateur Peter Lillback, président du Westminster Theological Seminary, dans un nouveau DVD en 11 parties et une série en ligne intitulée « La révolte protestante : une étude de la Réforme protestante ». ***« La révolte protestante » peut être consulté ici gratuitement. Cette série visite tous les lieux de naissance historiques de la Réforme et suit son développement dans l’Ancien et le Nouveau Monde. La Réforme a commencé en Allemagne où Martin Luther a prêché que le salut vient par la foi seule dans l’œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. L’homme n’avait pas besoin de prêtres ou d’évêques pour lui assurer ce salut. Cela venait de Dieu lui-même. David Hall, pasteur de l’église presbytérienne Midway à Powder Springs, en Géorgie, a eu l’idée de la série de DVD. « La justification par la foi proclame que l’âme humaine n’est pas piégée et asservie par une bureaucratie ou une dénomination particulière, mais que Dieu, par son Saint-Esprit, peut sauver et justifier sur la base de l’œuvre du Christ », a déclaré le pasteur Hall à CBN News. Des reconstituteurs pèlerins à Plymouth, dans le Massachusetts, donnent un aperçu de cette nouvelle façon de penser de la Réforme. « Nous n’avons pas besoin que le roi, le prêtre ou l’évêque parle à Dieu à notre place. Nous pouvons le faire nous-mêmes », a déclaré Leo Martin, un reconstitueur vêtu de la simple tenue d’un pèlerin du XVIIe siècle. Démocratiser la foi Martin Luther a ensuite traduit la Bible dans un langage courant, et grâce à la toute nouvelle presse Gutenberg, les gens ont rapidement pu découvrir eux-mêmes les vérités de la Bible. « Les Écritures ont été traduites du latin dans la langue du peuple », a expliqué Hall. « Il s’agissait donc d’une énorme démocratisation de la foi par la Réforme. Il a fallu la Parole de Dieu, qui était toujours destinée à être diffusée auprès des masses, et elle l’a ouverte. » Et dans ses pages, des croyants comme les pèlerins ont découvert que Dieu veut que l’homme soit libre, qu’il vive sans entraves et en liberté. Lillback parle de cette vérité clé dans la série de DVD en disant : « Cette histoire de liberté religieuse est l’un des grands fruits de la Réforme : le droit de la conscience d’aller directement étudier les Écritures. » Carl Trueman, professeur au Westminster Theological Seminary, souligne dans la même série que c’était bien plus grand que les pèlerins. « L’ambition de tous les réformateurs était de remettre les Écritures en langue vernaculaire entre les mains de chacun », dit Trueman. Et le narrateur Lillback ajoute : « Bien sûr, il était vrai qu’une fois qu’une personne commence à lire la Bible, différentes interprétations se produisent. Et ces différentes interprétations créent différents mouvements. » À mesure que ces nouvelles doctrines et églises surgissaient, les guerres de religion qui déchiraient l’Europe se multiplièrent également. Après beaucoup d’effusion de sang, les rois et les dirigeants trouvèrent une solution. Dans la série « The Protestant Revolt », Trueman propose cette solution en latin : « « Cuius regio, eius religio » – qui se traduit grosso modo par « Celui qui est en charge de cette région, sa religion détermine la religion ». cela signifiait que ceux qui n’appartenaient pas à la religion anglicane du monarque étaient considérés comme de dangereux dissidents. Cela incluait les pèlerins, dont la croyance farouche dans le droit à la liberté que Dieu leur avait donné les avait poussés à fuir l’Angleterre et à former une nouvelle société dans le Nouveau Monde. Le pasteur Eddie Hyatt écrit à ce sujet dans son livre America’s Revival Heritage. « Ils ont fui les persécutions dans le Vieux Monde », a admis Hyatt. « Mais ils sont également venus en Amérique avec la vision d’un renouveau et d’une réforme du christianisme et de sa mise en œuvre dans ce Nouveau Monde. » Sans entraves et libres Ce Nouveau Monde leur a donné un endroit où vivre leur foi sans entraves et sans persécution. Le Dr Paul Jehle est un autre reconstituteur pèlerin et chef de la Plymouth Rock Foundation. Il a déclaré à CBN News : « Pensez-y : dans l’histoire de l’humanité, personne n’a la liberté de former une société directement à partir de la Bible dans un désert où il n’y avait pas de roi regardant par-dessus son épaule pour dire : « Non, fais-le ». d’une manière ou d’une autre.' » « L’une des motivations de leur arrivée dans le Nouveau Monde et l’une des choses qu’ils aimaient et qu’ils voulaient mettre en œuvre était cette liberté religieuse et cette liberté d’adorer Dieu et de marcher avec Lui selon les préceptes de chacun. propre conscience personnelle », a ajouté Hyatt. La liberté religieuse était importante pour eux, mais après ce qu’ils avaient souffert sous le roi anglais, la formation d’une société civile libre l’était tout autant. « Ils étaient craintifs et répugnants à l’égard de tout ce qui ressemblait à quelqu’un exerçant un pouvoir incontrôlé et excessif sur les citoyens », a expliqué Hall. Comme alternative, ils se sont tournés vers la Bible. « Ils ont étudié les Écritures pour connaître l’opinion de Dieu sur la structure gouvernementale, à la fois dans l’État et dans l’Église », a expliqué Hall. « Et en tant que tels, ils ont découvert que Dieu ne conférait pas toujours le pouvoir à un seul individu formé dans une hiérarchie. Mais au lieu de cela, il le donnait à des représentants élus. » Ils ont donc inscrit cela dans leur Mayflower Compact, et ils ont commencé à former une société libre également construite autour du libre marché et d’un individualisme farouche. « Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu ; nous sommes tous créés à son image », a déclaré le reconstituteur Martin, s’exprimant comme aurait pu le faire un pèlerin. « Et si cela est vrai, personne n’a le droit de dominer quelqu’un d’autre. » Ils ont changé l’ordre de gouvernement pour qu’il ne soit plus du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Ils attendaient de leurs dirigeants qu’ils ne soient pas des seigneurs du peuple, mais qu’ils soient leurs serviteurs. Principes révolutionnaires « Maintenant, les pèlerins comprennent ceci : si Dieu pense que nous avons de la valeur et que nous avons tous de la valeur, nous devrions certainement penser la même chose », a déclaré Martin. « Et c’est de là qu’est née l’autonomie. Le roi ne devrait pas diriger. Le peuple devrait diriger. » « Cela signifiait qu’ils n’allaient pas être gouvernés par un monarque ou un dictateur », a déclaré Hyatt. « Ils allaient être gouvernés par des lois sur lesquelles ils étaient tous d’accord. » Jehle, un autre reconstituteur, a expliqué : « C’est ce qui produira l’impulsion, les principes selon lesquels la Révolution américaine est combattue. » « Et ils l’ont transmis des ancêtres pèlerins aux pères fondateurs », a déclaré Martin à propos de ces croyances. « Et les pères fondateurs ont pris ces principes et ont écrit la Déclaration (d’indépendance) et la Constitution basées sur ces principes chrétiens. » C’est ainsi qu’un petit groupe de chrétiens courageux a préparé le terrain pour ce qui allait devenir la nation la plus libre, la plus prospère et, selon certains, la nation la plus spirituelle de la planète, le tout basé sur des principes bibliques. Le narrateur Lillback a conclu la série « La révolte protestante » en parlant de cette fondation de l’Amérique et de ce principe clé de liberté. « Cette histoire est une histoire que nous devons chérir et continuer à célébrer aujourd’hui. La liberté compte toujours. La liberté est l’histoire de l’Évangile », déclare Lillback. Il cite ensuite l’Écriture : « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Demeurez donc fermes dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres. »