Comment les peintures perdues lors d’un vol d’art dans une petite ville ont été récupérées 50 ans plus tard

Immédiatement après que le crime a eu lieu, il a été imprégné d’intrigue. Les responsables locaux ont émis l’hypothèse que l’incendie, dans un bâtiment des anciens combattants des guerres étrangères, était lié au vol, une théorie qui a gagné du terrain dans un journal local. Alors que la police répondait à l’incendie, « les voleurs avaient les mains libres sur Huguenot Street », a rapporté le Daily Freeman de Kingston, NY.

Les peintures ont été réalisées à l’huile par Ammi Phillips, célèbre portraitiste du XIXe siècle, et représentaient Dirck D. Wynkoop et sa femme, Annatje Eltinge, personnages clés de l’histoire de New Paltz. M. Wynkoop possédait des terres agricoles qui avaient aidé à nourrir les colons américains pendant la guerre d’indépendance. Il avait une histoire plus sombre qui était également liée à celle du pays naissant : il possédait des esclaves.

Pour Carol Johnson, bibliothécaire à la Elting Memorial Library de New Paltz et administratrice de la société, le vol des peintures a privé les résidents locaux d’une chance d’apprendre comment leur histoire était liée à l’histoire plus large de l’Amérique, les verrues et tout.

Alors que la pandémie de coronavirus s’est installée en 2020, Mme Johnson s’est associée à Josephine Bloodgood, la conservatrice de la société historique, pour créer une exposition sur un homme nommé Jacob Wynkoop, un charpentier de New Paltz qui était parmi les premiers hommes noirs de la communauté. voter et qui ont combattu pendant la guerre civile. Le père de Jacob Wynkoop avait été réduit en esclavage par Dirck D. Wynkoop.