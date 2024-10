Comment les peintures de Monet ont changé notre façon de voir Londres

Christie’s Images

Une nouvelle exposition montre comment les visions révolutionnaires et brumeuses de la Tamise de Claude Monet « modifieraient de manière irréversible la façon dont Londres se percevait ».

Certains artistes nous aident à percevoir le monde avec plus de précision. Rares sont ceux qui vont plus loin. Ils regardent au-delà du regard. Leur réalité est plus profonde, plus ressentie que vue. Claude Monet en fait partie. Au cours de trois séjours à Londres entre 1899 et 1901, l’impressionniste français, alors âgé de 60 ans, se lance dans l’une des séries de peintures pénétrantes les plus ambitieuses jamais entreprises par un artiste – un projet qui fait aujourd’hui l’objet d’une exposition révolutionnaire à Londres. l’Institut Courtauld, Monet et Londres : vues de la Tamise.

À partir d’un miasme trouble de smog toxique et de suie qui a étouffé le souffle même de la Tamise, Monet a créé près de 100 tableaux – plus qu’il n’aurait consacré à tout autre sujet au cours de sa longue carrière. Ses visions évanescentes, qui dissolvent le poids des ponts bondés et des palais imposants de Londres en tapisseries intangibles de vapeurs vibrantes, façonneront à jamais la manière dont le monde conçoit la « ville irréelle ». comme l’appellera plus tard TS Eliot – un lieu au-delà du lieu qui se situe en dehors du temps, un ailleurs éthéré.

Ce que Monet était en train de compiler, ce n’étaient pas des études sur une ville mais des expériences en optique – un traité pionnier sur les propriétés non découvertes de la lumière elle-même.

Considérez le pouvoir d’évaporation d’un seul épisode de la série tentaculaire, Londres, Les Chambres du Parlement, Shaft of Sunlight in the Fog. Parmi les vues les plus connues de Monet sur la Tamise, le tableau capture les tourelles propulsives du palais de Westminster, tremblant dans un éclair de soleil de fin d’après-midi qui rend transparent de manière taquine un rideau de brouillard qui enveloppe la structure néo-gothique.

Lors du deuxième séjour de l’artiste à Londres en 1901, Monet commença à raconter les tempéraments fluctuants du Parlement depuis une terrasse couverte de l’hôpital St Thomas récemment construit, juste en face du palais de la rive sud, de l’autre côté de la rivière. Un an plus tôt, l’artiste avait commencé à traduire, depuis le balcon de ses chambres du sixième étage de l’hôtel Savoy où la série débuta en septembre 1899, les dispositions changeantes de la lumière de l’aube alors qu’elle alchimisait la portée rigide du pont de Waterloo et du pont de Charing Cross. en lévitations lumineuses. Les études qui s’ensuivent sur les Chambres du Parlement, capturées à différents moments de la journée et dans des densités variables de smog et de brume, démontrent une intensification supplémentaire de la compréhension de l’artiste de l’essence même de son sujet.

Musée d’Orsay, Paris, Photo : Grand Palais RMN (Musée d’Orsay Les Chambres du Parlement, Puits de soleil dans le brouillard, 1904, huile sur toile (Crédit : Musée d’Orsay, Paris, Photo : Grand Palais RMN (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski)

Bien que l’œuvre de Monet soit souvent célébrée pour sa représentation exquise de la lumière, il existe une imprécision légère, quoique significative, dans l’éloge. Ce qui distingue ses peintures de celles de Pissarro, Morisot et de ses autres pairs impressionnistes est leur conviction du potentiel annihilateur de l’air gorgé de soleil, que Monet considère comme la clé pour comprendre l’éphémère de la forme. Le monde est un mirage fascinant. À travers le prisme de la peinture de Monet, la forme – aussi pierreuse ou statique, intransigeante ou inerte – soit-elle fongible. Il se bat pour survivre.

En voyant pour la première fois une exposition des peintures de Monet à Londres cinq ans plus tard, un collectionneur et écrivain américain a attesté de l’énigme rétinienne présentée par les toiles passionnantes de Monet, qui semblent inverser les concrétions respectives de la substance matérielle et de l’air resplendissant. Les infrastructures urbaines, Desmond FitzGerald: « sont tous si brumeux qu’au début le spectateur regarde avec étonnement ce qui semble être une image à moitié terminée ; mais peu à peu, à mesure que l’œil pénètre dans le brouillard, des objets commencent à sortir… L’illusion est merveilleuse et n’a jamais été tenté exactement de la même manière auparavant. Les Chambres du Parlement brillent dans le brouillard avec la couleur du vieux rose ou du violet.

L’insistance de FitzGerald sur le fait que ce que Monet avait saisi était à la fois « une illusion » et quelque chose qui n’avait jamais été articulé par un artiste est révélatrice. Introduit en anglais au milieu du 14ème siècle, le mot « illusion » est lié à « ridicule » et désignait initialement un acte moqueur de tromperie moqueuse. Est-il possible que les représentations hypnotiques de la Tamise par Monet diffèrent si nettement de celles des artistes précédents parce qu’elles ne capturent pas, en fait, son sujet tel qu’il apparaît réellement ? Ses peintures, en vérité, sont-elles de resplendissants mensonges ?

« La lumière était dans l’air »

Monet a été le premier à admettre que pour faire de Londres un sujet qui lui convienne, il lui fallait un filtre Insta de fabrication. « Sans le brouillard », remarque-t-il, « Londres ne serait pas une belle ville. C’est le brouillard qui lui donne sa magnifique ampleur. Ses blocs réguliers et massifs deviennent grandioses sous ce manteau mystérieux. » La panique dont Monet a souffert lorsqu’il a tiré les rideaux de sa chambre d’hôtel – pour découvrir la lumière vive et propre d’un matin sans brume – est palpable. « En me levant, confie-t-il à sa femme dans une lettre écrite en mars 1900, j’étais terrifié de voir qu’il n’y avait pas de brouillard, pas même l’ombre d’une brume ; j’étais dévasté et je voyais déjà toutes mes toiles ruinées. » Son soulagement lorsque, « petit à petit, avec les incendies allumés, la fumée et la brume sont revenues », ne fait que corroborer le soupçon selon lequel Londres, en tant que lieu, était tout sauf accessoire à ses objectifs. En réalité, il ne s’agissait pas d’études sur une ville, mais d’expériences en optique – un traité pionnier sur les propriétés non découvertes de la lumière elle-même.

Image gracieuseté du Milwaukee Art Museum. Photo de : John R. Glembin Waterloo Bridge, Sunlight Effect, 1903, huile sur toile, Milwaukee Art Museum (Crédit : image fournie avec l’aimable autorisation du Milwaukee Art Museum. Photo : John R Glembin)

C’est l’une des coïncidences culturelles les plus intrigantes et sous-explorées que la série audacieuse de Monet, qui pose de manière provocatrice la lumière comme des parcelles pulsées habilement décrites par de courts coups de pinceau, a commencé au même moment où, en Allemagne, le physicien théoricien Max Planck célébrait une percée dans sa propre conception de la lumière en tant que quanta ou paquets d’énergie. La lumière, semble-t-il, était dans l’air. En s’emparant du milieu trouble des vapeurs virulentes crachées par les cheminées des usines qui remplissaient les berges du fleuve – les « sombres moulins sataniques » de Blake – Monet a minutieusement testé son hypothèse paradoxale selon laquelle ce qui vaut le plus d’être vu est ce qui est le moins visible : le voile vibrant qui revigore la réalité.

Nos yeux sont si habitués à voir la Tamise à travers la lentille trouble des smoggles scintillants de Monet qu’il est presque impossible d’imaginer comment la rivière pourrait être perçue avant qu’il ne nous fasse prendre conscience du « manteau mystérieux » du tissage du brouillard. Écrivant la même année où Monet installait pour la première fois son chevalet en Savoie, Oscar Wilde s’interrogeait sur l’existence même du brouillard. dans son essai La décadence du mensonge. « À l’heure actuelle, les gens voient des brouillards, non pas parce qu’il y en a », songea Wilde : « mais parce que les poètes et les peintres leur ont enseigné la beauté mystérieuse de tels effets. Il y a peut-être eu des brouillards pendant des siècles à Londres. J’ose dire qu’il y en avait. Mais personne ne les a vus, et nous ne savons donc rien d’eux. Ils n’existaient pas avant que l’Art ne les ait inventés. »

Comme pour commenter directement les œuvres de Monet, qui ne seront pas montrées avant cinq ans, Wilde conclut que : « les choses sont parce que nous les voyons, et ce que nous voyons, et comment nous le voyons, dépend des Arts qui nous ont influencés. Regarder une chose est très différent de voir une chose. On ne voit rien tant qu’on n’en voit pas la beauté. » Le démontage par Monet d’un brouillard de suie en un tissu diaphane (rempli de « toutes sortes de couleurs », comme l’artiste lui-même l’a expliqué ; « il y a des brouillards noirs, bruns, jaunes, verts, violets ») remplacerait bientôt les visions de ses prédécesseurs. et modifier de manière irréversible la façon dont Londres se percevait.

Art Institute of Chicago/Art Resource, NY/Scala, Florence Waterloo Bridge, Grey Weather, 1900, huile sur toile (Crédit : Art Institute of Chicago/ Art Resource, NY/ Scala, Florence)

Si l’on compare côte à côte des vues comparables de la Tamise par Monet et par son estimé ancêtre britannique, JMW Turner, à qui l’impressionniste était parfois comparé, il est difficile de croire que les deux artistes aient installé leurs chevalets dans la même ville. Tableau de Turner de 1830 à 1835 La Tamise au-dessus du pont de Waterlooqui aperçoit la ville sous un angle similaire à celui du pont de Waterloo de Monet, Sunlight Effect, 1900, illustre la divergence. Alors que les deux artistes sont obsédés par la lumière, pour Turner, le Soleil était un dieu musclé, et non un fin crochet déchirant les fils qui maintiennent la réalité ensemble. Dans la toile de Turner, la fumée qui s’échappe d’une usine n’est pas une bénédiction mais une cicatrice. Les vagues sombres semblent prendre la forme d’un chien noir jappant, sautant d’une cheminée et grattant le ciel. La pollution toxique est une irritation, pas une révélation.

Pour comprendre à quel point la vision de Londres de Monet était révolutionnaire au tournant du XXe siècle, il suffit de la comparer à celle de sa jeunesse. Trente ans plus tôt, le jeune artiste, alors âgé d’une vingtaine d’années, s’est réfugié à Londres, fuyant sa ville natale du Havre pour éviter les combats dans la guerre franco-prussienne. Un des premiers tableaux de Monet qu’il a réalisé à l’époque, La Tamise sous Westminster, 1871, illustre l’attrait instinctif du brouillard et montre l’artiste émergent pesant gracieusement les gravités relatives de la lumière et les lévitations de l’architecture, alors que les Chambres du Parlement commencent se perdre dans le tissu resserrant du brouillard. Mais ce qui retient notre attention, ce n’est pas l’analyse stroboscopique de l’essence de la lumière que l’on retrouve dans ses peintures ultérieures, comme Charing Cross Bridge, The Thames, 1903, mais l’armature rigide de la jetée en bois que l’on voit se construire bruyamment à droite du pont. toile. Le brouillard est vif, pas encore vital.

Musée des Beaux-Arts de Lyon, MBA Image Lyon. Photo : Alain Bass Pont de Charing Cross, Tamise, 1903, huile sur toile (Crédit : Musée des Beaux-Arts de Lyon, Image Lyon MBA. Photo : Alain Bass)

Bien que nous ayons tendance à considérer l’impressionnisme comme un mouvement voué à capturer – rapidement et de première main – des instants éphémères, la série londonienne de Monet a réussi à renverser cette idéologie. Loin de relater des lueurs éphémères, les peintures de la Tamise sont des compressions complexes de multiples moments artificiellement fusionnés, retravaillés en continu sur une période non pas de minutes mais d’années. Plutôt que de s’occuper d’une seule toile à la fois, Monet répandait dans sa chambre d’hôtel des dizaines d’études fragmentaires – des à-coups qu’il cherchait à trouver lorsqu’une cohésion particulière de brume, de fumée et de soleil réapparaissait. Comme aucun effet de lumière ne persiste plus de quelques minutes, chaque toile est un palimpseste d’atmosphères en écho.

De retour dans son atelier de Giverny, Monet a passé quatre ans à réviser ses visions dans le but de tirer de leurs archéologies des harmonies légères qui pourraient les maintenir ensemble comme une symphonie. Le résultat est un chef-d’œuvre immersif et incompris à plusieurs panneaux qui a été dispersé aux quatre vents lorsque les peintures ont été vendues individuellement à des collectionneurs internationaux. L’exposition de Courtauld offre une précieuse opportunité de s’entourer de plus d’un tiers des œuvres que Monet a commencées entre 1899 et 1901 – une convergence d’émerveillement qui a façonné notre façon de voir et, comme les miracles de la lumière qu’elles capturent, ne se reproduira peut-être plus jamais. .