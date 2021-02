Plus d’un mois après que l’Union européenne a commencé sa campagne de vaccination contre le COVID-19 et au milieu des récriminations concernant son déploiement lent, pensez aux pays les plus pauvres en marge du bloc, qui n’ont pas encore reçu de coups.

L’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et la République de Macédoine du Nord figurent parmi les pays encore les mains vides.

Certains s’appuient sur le programme COVAX, qui vise à garantir l’accès des pays les plus pauvres à un vaccin COVID-19.

L’initiative – organisée par l’Organisation mondiale de la santé, Gavi et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) – n’a pas encore livré de vaccins.

L’UE a promis 870 millions d’euros à COVAX et 70 millions d’euros supplémentaires pour aider les «partenaires des Balkans occidentaux» à sécuriser les doses.

Mais malgré cela, Bruxelles a fait l’objet de vives critiques pour son manque d’aide perçu pour les pays voisins du bloc.

Albanie

Doses de vaccin reçues: plus de 1000 (au 11 février)

L’Albanie a déclaré qu’elle avait commencé sa campagne de vaccination le 11 janvier, « grâce à la générosité et au soutien d’un pays de l’UE ».

Tirana a reçu 1 000 doses du bienfaiteur non divulgué.

Il a également pris livraison des premiers jabs d’un contrat de 500 000 doses avec Pfizer / BioNTech, bien qu’il n’ait pas révélé combien.

L’Albanie, qui compte 2,9 millions d’habitants, a demandé 1,14 million de doses via le programme COVAX mais n’en a pas encore reçu via cette voie.

Le gouvernement affirme que dans son meilleur scénario, 70% de sa population sera vaccinée dans un délai de 14 mois, dans le pire des cas deux ans.

Bosnie Herzégovine

Doses de vaccin reçues: 0 (au 1er février)

La Bosnie-Herzégovine, qui compte 3,3 millions d’habitants, n’a encore mis la main sur aucun vaccin COVID-19, contrairement à son voisin, la Serbie.

Sarajevo dit qu’elle a été l’une des premières à s’inscrire au programme COVAX, mais qu’au 1er février, elle n’avait rien reçu.

À l’instar de la Serbie, le pays, qui a demandé son adhésion à l’UE en 2016, a annoncé qu’il commanderait directement à la Chine, à la Russie et à Pfizer.

«J’avais l’impression que le fond tombait de mes espoirs de retour à une vie normale», a déclaré Belma Djonko, 50 ans à Sarajevo, la capitale bosniaque, décrivant les retombées émotionnelles d’entendre que des milliers de médecins, d’infirmières et de des personnes âgées à travers l’UE avaient reçu les premières doses d’un vaccin, tandis que son pays profondément divisé attendait.

Le Dr Goran Cerkez, ancien ministre de la Santé, a déclaré: « La Bosnie-Herzégovine a été l’un des premiers pays d’Europe à demander le mécanisme COVAX et à signer un contrat avec COVAX. Malheureusement, nous n’avons toujours pas reçu un seul envoi et nous sommes parmi ceux-ci. les pays de la région qui n’ont pas commencé à vacciner leur population, ainsi que le Monténégro et la Macédoine du Nord.

« Selon certaines annonces, nous devrions bientôt recevoir les premières livraisons et nous l’espérons certainement. Cependant, pendant que nous attendons, nous avons, par l’intermédiaire de notre ministère fédéral des Affaires étrangères, commencé à rechercher des informations et d’éventuels contacts avec d’autres fournisseurs et producteurs de vaccins afin de pouvoir essayez d’obtenir des vaccins auprès d’autres sources. «

Le pays, ravagé par la guerre dans les années 90, est l’un des plus pauvres d’Europe.

Il a enregistré plus de 3700 décès dus au COVID-19 et a l’un des taux de mortalité par habitant les plus élevés.

Kosovo

Doses de vaccin reçues: 0 (au 1er février)

Le Kosovo, une ancienne province de Serbie qui a déclaré son indépendance en 2008, n’a pris livraison d’aucun vaccin COVID-19.

Mais il y a des raisons pour que ses 1,8 million d’habitants aient de l’espoir: les premières doses sont attendues pour la mi-février.

«Les premières doses de vaccins anti-COVID arriveront en République du Kosovo à la mi-février et nous y travaillons très dur», a déclaré le ministre de la Santé Armed Zema. «Jusqu’à présent, nous avons sécurisé l’équipement de refroidissement et les travaux sont en cours sur d’autres aspects techniques.

« Nous avons rédigé et adopté la stratégie de vaccination. Le processus de vaccination commencera en fonction de ce document et de la sécurité des citoyens. Nous comptons non seulement sur nous-mêmes mais aussi sur les pays de la région et les pays européens. »

Kosovo souscrit au dispositif COVAX en décembre et il devrait fournir suffisamment de doses pour inoculer 20% de sa population.

Edi Rama, Premier ministre de l’Albanie voisine, a indiqué qu’il donnerait « un nombre symbolique de vaccins » au Kosovo pour le personnel médical de première ligne.

Rama, qui a vivement critiqué le déploiement des vaccins dans l’UE, a déclaré que le Kosovo et l’Albanie « sont un dans la joie et les ennuis ».

République de Macédoine du Nord

Doses de vaccins reçues: 0 (au 1er février)

La Macédoine du Nord, qui a été invitée à entamer des négociations d’adhésion à l’UE uniquement pour être bloquée par la Bulgarie, n’a pris livraison d’aucun vaccin via le programme COVAX.

Au lieu de cela, il a dû compter sur son voisin, la Serbie, qui s’est engagé à acheminer 8 000 doses de son stock.

Venko Filipce, ministre de la Santé de la Macédoine du Nord, a déclaré à Euronews que le gouvernement est actuellement en « contact permanent avec l’ambassade chinoise et essaie d’acheter des vaccins en Chine ».

« Nous attendons les détails de l’accord, y compris le prix, et je pense que nous aurons ces détails d’ici la fin de cette semaine. Je ne voudrais pas parler des dates de tout envoi, mais l’essentiel est qu’il Il est devenu évident que les producteurs qui ont frappé le marché en premier, comme Pfizer, ont maintenant des problèmes avec l’étendue de la production.

« De nombreux pays européens annoncent des poursuites judiciaires contre les producteurs pour des accords ratés. La Croatie, par exemple, a arrêté son processus de vaccination. Nous devons donc travailler dans pratiquement tous les domaines afin de sécuriser les vaccins pour une vaccination régulière et ininterrompue de la population. »

La Macédoine du Nord, un pays de deux millions d’habitants, a enregistré plus de 2800 décès dus au COVID-19 et son taux de mortalité par habitant de la population est parmi les plus élevés au monde.

Serbie

Doses de vaccin reçues: 1,19 million (au 1er février)

La Serbie, un pays d’environ sept millions d’habitants, a l’un des taux de vaccination par habitant les plus élevés d’Europe.

Mais cela n’a pas été dû à la participation de Belgrade au programme COVAX, qui n’a pas encore livré de vaccins. Au lieu de cela, la Serbie a acheté un million de jabs chinois Sinofarm, 60 000 du vaccin russe Sputnik V et plus directement à Pfizer / BioNTech.

Il prévoit de recevoir 1,3 million de doses supplémentaires en février, dont 100 000 de Pfizer / BioNTech et 250 000 doses de Sputnik V. La source du million de doses supplémentaires n’a pas été officiellement confirmée mais devrait être Sinofarm de la Chine.

Des négociations, facilitées par la Pologne, pour l’acquisition de 800 000 doses du vaccin AstraZeneca sont également en cours.

Le président Aleksandar Vucic a déclaré aux journalistes que le pays était « le premier de la région à payer de l’argent pour le programme COVAX » mais qu’il n’en a pas encore reçu de doses.

« Tout ce que nous avons obtenu jusqu’à présent a été acquis bilatéralement », a-t-il déclaré.

La Serbie a enregistré plus de 4000 décès dus au COVID-19. Il y a eu des allégations d’une proportion plus élevée de décès parmi les médecins.

Ukraine

Doses de vaccin reçues: 0 (au 1er février)

L’Ukraine dit qu’elle recevra 117000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech d’ici la mi-février, qui seront utilisées pour inoculer le personnel de santé sur la ligne de front COVID-19 du pays. Ils proviendront du schéma COVAX.

Le pays, qui compte 44 millions d’habitants, s’attend à recevoir 3,7 millions de doses supplémentaires d’AstraZeneca, également via COVAX, au cours du premier semestre.

Bien que Kiev n’ait pas commencé les vaccinations, les séparatistes pro-russes dans l’est du pays ont déclaré qu’ils avaient commencé lundi (1er février).

Utilisant le jab Spoutnik V de la Russie, il s’agit de la dernière démonstration du soutien de Moscou aux républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk, dont la guerre avec Kiev a fait plus de 13 000 morts depuis 2014.

Le chef de la République de Donetsk (DNR), Denis Pouchiline, a annoncé l’arrivée d’un premier lot contenant «plusieurs milliers» de doses de Spoutnik V, selon l’agence de presse officielle des autorités séparatistes, DAN.

À partir de lundi, les soignants, les militaires et les travailleurs sociaux pourront s’y faire vacciner, selon la même source.

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.