Comment les pays européens rationnent la chaleur alors que les prix de l’énergie augmentent

BRUXELLES — A combien avez-vous réglé le thermostat ? C’est la question de l’heure sur ce continent frileux. Près de 10 mois après le début de la guerre brutale de la Russie en Ukraine, avec des températures en baisse et une flambée du coût de l’électricité, les Européens sont poussés à baisser leurs paramètres. Pour certains, c’est une tentative désespérée de réduire les factures de chauffage exorbitantes pour faire le loyer. Pour d’autres, c’est une fierté : faire en sorte que l’Europe ne connaisse pas de pénurie de carburant cet hiver, ou s’en tenir symboliquement au président russe Vladimir Poutine.

La situation énergétique de l’Union européenne et de la Grande-Bretagne n’est rien en comparaison de ce qui se passe en Ukraine. Les forces russes ont systématiquement ciblé les infrastructures énergétiques, supprimant les sous-stations et les transformateurs nécessaires pour maintenir les lumières et le chauffage allumés, et laissant des millions de civils ukrainiens trembler alors que leur pays est bombardé sans relâche.

Mais les retombées au-delà de l’Ukraine sont importantes. Même en Europe occidentale relativement riche, les gens rationnent la chaleur. Certains des plus vulnérables l’éteignent complètement. Les classes confortables ressentent un pincement inconfortable. Les factures de chauffage extrêmes et l’isolation ad hoc de la maison sont discutées lors des dîners.

La locomotive économique de l’Europe, l’Allemagne, régule la température dans lieux de travail. Des politiciens français sont photographiés portant des cols roulés et des vestes d’hiver à l’intérieur, dans une tentative maladroite de donner l’exemple. En Grande-Bretagne, les chefs des pompiers de Londres ont jugé nécessaire de mettre en garde les habitants contre les feux à ciel ouvert à la maison.

Allemagne : les paramètres du thermostat dépendent de votre travail

Les thermostats dans de nombreux allemands les lieux de travail ont été ramenés à 19 degrés Celsius (66 Fahrenheit) conformément aux réglementations gouvernementales. Si les travailleurs sont debout ou actifs, le cadran descend d’un degré supplémentaire. Pour ceux qui effectuent des travaux nécessitant une activité physique «lourde» – utiliser des outils électriques, soulever des charges, creuser et hacher – la loi impose un 12C (54F) nippy.

“Chaque kilowattheure économisé aide un peu à sortir de la dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement en gaz russe”, indique le nouveau règlement, connu sous le nom d'”Ordonnance pour sécuriser l’approvisionnement énergétique par des mesures efficaces à court terme”.

Certaines pièces des bâtiments publics, y compris les espaces communs où les gens ne s’attardent pas comme les halls et les couloirs, ne peuvent pas du tout être chauffées. Il existe des exceptions pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles.

“En termes de productivité, l’employeur doit également avoir intérêt à ce que les employés ne souffrent pas d’hypothermie”, a déclaré Anette Wahl-Wachendorf, vice-présidente de l’Association des médecins d’entreprise et du travail allemands, à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. Elle a recommandé du thé chaud, des promenades à l’heure du déjeuner, des couvertures et deux paires de chaussettes.

Les responsables allemands espèrent que le secteur public servira de « bon exemple ». Chez les particuliers, les mesures sont plus “douces” — la baisse du thermostat est encouragée mais pas obligatoire.

Cependant, on ne peut pas en dire autant des immeubles d’habitation publics et privés, où le chauffage est contrôlé de manière centralisée. Les associations de logement à Berlin ont décidé de fournir le chauffage uniquement à 17C (63F) la nuit et 20C (68F) pendant la journée.

Jutta Hartmann, de l’Association allemande des locataires, a déclaré à RTL News qu’elle considérait ce déménagement comme inutile compte tenu de la hausse des coûts de chauffage. « Nous n’en voyons pas la nécessité, puisque les locataires veulent naturellement économiser », a-t-elle déclaré.

France : 66 degrés, s’il vous plaît

Lorsque la France a dévoilé son plan d’économies d’énergie pour cet hiver, la Première ministre Élisabeth Borne a déclaré 19C (66F) est « la règle ». Elle citait apparemment une réglementation qui a été introduite pour la première fois lors de la crise pétrolière des années 1970 et stipule que les logements avec chauffage central doivent être maintenus à une moyenne de 19 degrés.

Les entreprises pourraient théoriquement faire face à des amendes de plusieurs milliers de dollars si elles surchauffent leurs locaux, bien qu’il n’y ait aucun signe que la politique soit appliquée. De même, les Parisiens qui aiment être bien au chaud pendant leur sommeil ont peu de chances que la police frappe à leur porte. Le gouvernement français compte sur la bonne volonté de ses citoyens.

“L’exécutif mise sur la sobriété volontaire”, a commenté le journal français Le Monde.

Certaines économies d’énergie sont également attendues des mesures récemment introduites pour lutter contre le changement climatique, notamment l’interdiction des lampes chauffantes extérieures sur les terrasses des restaurants et des cafés. A Paris, les terrasses bondées pendant les hivers pandémiques ont été largement désertées lors d’une vague de froid la semaine dernière.

La France a mis en place pour cet hiver un système d’alerte de pénurie d’énergie, qui alerte les habitants et les entreprises lorsque la situation devient critique. Dans ce cas, les pouvoirs publics baisseraient le chauffage de leurs bâtiments à 18°C ​​(64,4°F). Les entreprises seraient invitées à abaisser leurs températures intérieures de deux degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) pendant les heures de pointe de consommation.

Pour échapper au froid, certains Européens ont décidé de passer de longues périodes d’hiver dans des régions plus ensoleillées du continent, dont l’Espagne. Mais après avoir imposé des limites de température minimales pour la climatisation commerciale cet été, l’Espagne a également plafonné le chauffage des entreprises à – vous l’avez deviné – 19C.

Grande-Bretagne : aussi bas que 64,4 Fahrenheit

La Grande-Bretagne a connu son été le plus chaud jamais enregistré, dépassant 38 ° C (100 ° F); un novembre doux qui a vu les coquelicots commencer à fleurir; et puis, whammo, décembre était synonyme de pluie verglaçante et de neige.

Samedi, la Grande-Bretagne a dévoilé une campagne de service public sous le slogan “Tout s’additionne”. Parmi les conseils du gouvernement : Baisser les radiateurs lorsque vous n’êtes pas dans une pièce peut économiser 70 livres (85 $) par an. Et ajuster les paramètres de la chaudière de sorte qu’il faille un peu plus de temps pour qu’une pièce atteigne sa température cible peut économiser 100 livres (121 $).

Les responsables britanniques craignent cependant que les gens sacrifient leur santé pour économiser de l’argent sur le chauffage. Le gouvernement recommande aux gens de chauffer les pièces qu’ils utilisent fréquemment entre 18 C et 21 C (64,4 F à 69,8 F).

“Porter quelques couches minces est plus efficace pour piéger la chaleur que porter une seule couche épaisse”, conseillent les responsables, et “avoir beaucoup de nourriture et de boissons chaudes est également efficace pour rester au chaud”.

La Grande-Bretagne n’est pas connue pour ses conditions météorologiques extrêmes, mais déjà cet hiver, une vague de froid a envoyé des températures en dessous de zéro, aggravant l’inquiétude des quelque 3 millions de familles à faible revenu qui ont du mal à chauffer leur maison.

Au milieu de factures d’énergie époustouflantes, le gouvernement a décidé d’intervenir avec des subventions, portant la facture mensuelle moyenne d’un ménage à environ 208 livres (253 $). Mais cela représente encore environ le double du coût de l’année dernière.

Sarah Chapman, responsable du plaidoyer à la Wandsworth Foodbank dans le sud de Londres, a déclaré que les membres du personnel sont particulièrement inquiets pour ceux qui utilisent des compteurs à prépaiement – ​​environ 4 millions de personnes, dont beaucoup sont pauvres – qui doivent payer leur énergie à l’avance.

“Nous rencontrons littéralement des gens qui n’ont rien au compteur”, a-t-elle déclaré. «Alors les lumières s’éteignent, le réfrigérateur s’éteint et ils perdent de toute façon le peu de nourriture qu’ils ont dans le réfrigérateur. Les familles vivent dans une seule pièce pour économiser le chauffage et l’éclairage. Un monsieur a besoin de garder son insuline au réfrigérateur, et ça s’éteint. … Les risques pour la santé sont énormes.