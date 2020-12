Comment vaccinez-vous plus de 7 milliards de personnes contre le COVID-19? C’est le défi auquel sont confrontés les responsables de la santé publique du monde entier.

Les régulateurs au Royaume-Uni sont le seul organisme internationalement reconnu à avoir approuvé l’utilisation publique d’un vaccin. Mais d’autres pays travaillent déjà sur des stratégies pour le moment où leurs propres autorités donneront le feu vert – notamment pour décider qui sera le premier en ligne pour le coup.

Plan en trois phases de la France

La France prévoit d’entamer sa première phase de déploiement en janvier, avec les résidents des maisons de retraite et les soignants à haut risque en tête de la file d’attente pour le premier million de vaccins, selon le Premier ministre Jean Castex.

La deuxième phase, qui débutera en février, « élargira le périmètre » aux 14 millions de citoyens les plus exposés à la maladie en raison de leur âge et de leur état de santé.

Certains professionnels de la santé seront également inclus dans cette phase de distribution.

Au printemps, les vaccinations seront déployées à l’ensemble de la population dans le cadre de la troisième phase de la stratégie.

Le Portugal donne la priorité à 400000 citoyens les plus vulnérables

Le Portugal prévoit également de suivre un itinéraire similaire vers la France en donnant la priorité à 400 000 de ses citoyens les plus vulnérables pour le vaccin à partir de janvier. Le pays prévoit de faire vacciner 1 million de personnes d’ici avril.

Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré que le plan serait guidé par quatre principes fondamentaux: qu’il est « universel pour tous », qu’il est facultatif, gratuit et « distribué à toute la population selon les critères de priorité techniques et scientifiquement définis ».

Le Royaume-Uni déploiera le vaccin « à partir de mardi »

Le Royaume-Uni a commencé à recevoir des doses du vaccin Pfizer / BioNTech après son approbation par les régulateurs la semaine dernière.

Il devrait désormais être administré à la population à partir de mardi.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que les 800000 doses envoyées seraient prioritaires pour les personnes dans les maisons de soins, le personnel de ces établissements et les personnes âgées de plus de 80 ans, ainsi que pour les autres membres du personnel à risque du NHS.

« Ne nous leurrons pas » qu’un vaccin suffit

Mais malgré cet optimisme européen, les Nations unies ont averti qu’un vaccin ne suffirait pas à réparer les dégâts déjà causés par la pandémie.

« Les vaccins pourraient devenir disponibles dans les semaines et les mois à venir », a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, ajoutant: « Mais ne nous leurrons pas. Un vaccin ne peut pas réparer les dégâts qui s’étaleront sur des années, voire des décennies, à venir.

Le chef de l’ONU a ensuite souligné la montée de la pauvreté, la menace de famine et la « plus grande récession mondiale en huit décennies », ce qu’il a souligné n’est pas dû au seul coronavirus.

« Près d’un an après le début de la pandémie, nous sommes confrontés à une tragédie humaine et à une urgence de santé publique, humanitaire et de développement », a-t-il ajouté.

Depuis, Guterres exhorte les nations les plus riches du monde à soutenir l’ACT-Accelerator de l’Organisation mondiale de la santé pour aider à distribuer des vaccins aux populations les plus pauvres du monde.

Il a déclaré qu’il y avait encore un déficit financier de 28 milliards de dollars (23 milliards d’euros), dont 4,3 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros) « nécessaires de toute urgence » dans les prochains mois.

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont soutenu le programme, encourageant de nouveaux fonds de la communauté internationale.

Macron, qui a déclaré que 10 milliards de dollars (8,2 milliards d’euros) avaient été levés jusqu’à présent, a également réitéré une proposition de « mécanisme de don » pour garantir que les vaccinations sont données aux groupes prioritaires dans les pays en développement.

Le chef de l’UE, Charles Michel, a quant à lui lancé l’idée d’un traité international pour aider l’OMS à faire face à toute future pandémie.

Cela serait utilisé pour surveiller les maladies infectieuses chez les animaux, pour améliorer l’accès aux soins de santé et pour résoudre les problèmes de financement.

«Le principe de l’accès universel aux nouveaux vaccins COVID-19 est fondamental. Notre objectif doit être de garantir l’accès aux vaccins, aux traitements et aux tests pour les futures pandémies. Cela devrait être inscrit dans un traité», a-t-il déclaré.