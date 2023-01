Comment les Pays-Bas apprivoisent la Big Tech

Deux ans plus tard, Google a développé nouvelles mesures de confidentialité et des outils de transparence pour répondre aux préoccupations néerlandaises. Le géant de la technologie prévoit maintenant de déployer ces changements auprès de ses clients du secteur de l’éducation plus tard cette année aux Pays-Bas et ailleurs dans le monde.

Les audit averti que les outils de Google pour les écoles manquaient d’un certain nombre de protections de la vie privée – comme des limites étroites sur la façon dont l’entreprise pouvait utiliser les données personnelles des élèves et des enseignants – qui étaient requises par la législation européenne. Bien que l’entreprise se soit adressée certaines des préoccupations indique le rapport, Google a refusé de se conformer aux demandes néerlandaises de réduire un certain nombre de “risques élevés” cités dans l’audit.

En 2021, des consultants en confidentialité travaillant pour deux universités néerlandaises ont publié un bulletin critique sur les applications éducatives de Google, un ensemble d’outils de classe comme Google Docs qui sont utilisés par plus de 170 millions d’étudiants et d’enseignants dans le monde.

Le gouvernement néerlandais et les organisations éducatives ont obtenu un succès remarquable en obligeant les grandes entreprises technologiques à apporter des changements majeurs à la confidentialité. Leur approche de la carotte et du bâton engage des cadres de haut niveau de la Silicon Valley dans des mois de discussions hautement techniques, puis en vaut la peine en négociant des conventions collectives permettant aux entreprises de vendre leurs outils approuvés à différents ministères et écoles du pays. Et les efforts néerlandais pour provoquer le changement pourraient fournir un livre de jeu pour d’autres petites nations aux prises avec des superpuissances technologiques.

Pour certaines entreprises technologiques américaines, l’imprimatur néerlandais est désormais devenu un symbole de statut, une sorte de sceau d’approbation qu’elles peuvent montrer aux régulateurs ailleurs pour démontrer qu’elles ont passé l’un des processus de conformité à la protection des données les plus stricts d’Europe.

Comment les Pays-Bas, un petit pays d’environ 17,8 millions d’habitants, en sont venus à influencer les géants américains de la technologie est une histoire de David et Goliath impliquant une loi historique, appelée le Règlement général sur la protection des donnéesqui a été mis en vigueur en 2018 par les États membres de l’Union européenne.

Cette législation européenne oblige les entreprises et autres organisations à minimiser leur collecte et leur utilisation d’informations personnelles. Il oblige également les entreprises, les écoles et autres à effectuer des audits, appelés Évaluations d’impact sur la protection des donnéespour certaines pratiques, telles que le traitement d’informations personnelles sensibles, qui pourraient présenter des risques élevés pour la confidentialité.

Mais le gouvernement central néerlandais et les établissements d’enseignement sont allés beaucoup plus loin en commandant des évaluations techniques et juridiques exhaustives de plates-formes logicielles complexes telles que Microsoft Office et Espace de travail Google — et assurer une participation de haut niveau des entreprises au processus.