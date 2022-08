Comment les patrons de la police n’ont-ils pas appris en réarmant le tireur tordu de Plymouth Jake Davison ?

Les patrons de la POLICE ne doivent jamais autoriser une autre horrible fusillade à l’américaine en Grande-Bretagne.

Il est donc choquant que la force qui a réarmé le maniaque Jake Davison avant son saccage sanglant il y a un an semble avoir peu appris.

Les patrons de la police ne doivent jamais autoriser une autre horrible fusillade à l’américaine en Grande-Bretagne (photo: Jake Davison) Crédit : PA

Le détracteur de femmes souffrant de troubles mentaux a reçu son fusil à pompe et sa licence par la police du Devon et de Cornwall malgré une histoire de médias sociaux qui montrait une obsession du massacre des armes à feu.

À la suite du meurtre de cinq personnes innocentes, dont une fillette de trois ans, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a émis des directives selon lesquelles aucune licence ou renouvellement ne devrait être délivré sans vérifications appropriées.

Mais la même force doit maintenant procéder à un examen urgent de toutes les licences après avoir reconnu une faute dans leur délivrance.

La police dit qu’elle agit dans le cadre de ses pouvoirs et bloque toute personne ayant des problèmes de santé mentale connus ou d’autres problèmes.

Mais trop souvent, des tueurs comme Davison sont tombés sous le radar avant de procéder à leur massacre.

Mme Patel a raison d’exiger des réponses urgentes.

Les forces à travers le pays auraient dû élever leur niveau après le massacre de l’année dernière.

Nous ne pouvons pas laisser la surveillance laxiste de nos lois strictes sur les armes à feu entraîner une autre tragédie.

OPPORTUNITÉ PERDUE

LE prochain premier ministre doit sévir contre le gaspillage endémique de Whitehall.

Mais le ministre de l’Efficacité gouvernementale, Jacob Rees-Mogg, révèle aujourd’hui à quel point ce sera une tâche éreintante.

Le ministre de l’Efficacité du gouvernement, Jacob Rees-Mogg, sévit contre les déchets de Whitehall Crédit : Alamy

Un nouvel organisme anti-fraude conçu pour récupérer des millions de livres d’argent public devait être lancé le mois dernier.

Mais les mandarins du Trésor ont tenté de saboter le projet à la dernière minute en le privant des pouvoirs clés pour informer les ministres.

Le premier réflexe du «blob» de Whitehall a toujours été de s’occuper de ses propres finances plutôt que des deniers publics.

Mais si un gouvernement conservateur avec une énorme majorité ne peut pas surmonter ces bloqueurs, qui le pourra ?

TENIR LA BANQUE AU COMPTE

IL y a des gens qui grognent que Liz Truss ait osé pincer le nez du patron de la Banque d’Angleterre.

L’ancien ministre du Trésor, Mel Stride, un partisan de Rishi Sunak, a suggéré que les “tirs embusqués” de Truss sur la banque au sujet de l’inflation galopante ne feraient qu’empirer les choses.

Mais Andrew Bailey n’est pas au-dessus des critiques – et il ne devrait pas non plus l’être.

Le malheureux patron de la Banque avait une tâche à accomplir : maintenir l’inflation à 2 % ou moins.

Et, sur n’importe quelle mesure, il a échoué – quoique dans des circonstances difficiles.

Il n’est pas déraisonnable de vouloir savoir s’il a un plan clair pour l’avenir.