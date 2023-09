Comment les Patriots ont réussi le coup de pied bloqué de Brenden Schooler contre les Dolphins

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Brenden Schooler se dirigeait lentement vers la ligne de touche des New England Patriots, presque comme s’il avait commis une erreur et essayait de le remplacer avant que les Dolphins de Miami ne tentent un panier. Mais ensuite Schooler s’est arrêté – et est resté près de la ligne de touche de son équipe.

C’était un endroit bizarre pour un joueur qui défendait un panier. Il était largement fendu, comme un receveur large. À quoi pourrait-il faire de bien s’il n’était pas à proximité du kicker de Miami, Jason Sanders ?

Mais ensuite, également comme un receveur, Schooler s’est mis en mouvement, se déplaçant à travers la formation en courant. Puis un sprint. L’unité de frappe des Dolphins a commencé son processus : se communiquer mutuellement qu’ils étaient prêts. Miami a cassé le ballon et Jake Bailey, le titulaire, a placé le ballon au sol pour la tentative de Sanders. Mais Schooler était déjà dans le champ arrière, après avoir sprinté depuis la large partie du peloton avec toute sa vapeur. Il avait dépassé le côté droit de la ligne presque intact, avec le plaqueur défensif Christian Wilkins servant en quelque sorte de plaqueur droit.

Sanders devait savoir, avant même de frapper le ballon, que la tentative serait bloquée. L’écolier a mis la main sur le ballon de football. Et le safety Kyle Dugger a récupéré le bloc.

« Je pense que je me suis en quelque sorte évanoui pendant le jeu », a déclaré Schooler à FOX Sports mercredi. « Vous n’avez qu’une seule chance, c’est sûr. Vous ressentez ces émotions où vous vous dites : ‘Wow, ça vient vraiment d’arriver.’ … Ma mère a envoyé une vidéo du blocage hier et a dit : ‘Je n’arrive toujours pas à croire que cela se soit produit.’ Et j’ai dit : ‘S…, moi non plus.' »

Schooler s’est assuré de noter combien de personnes et combien de planification ont contribué à son succès : la poussée intérieure, le flanc du demi de coin Myles Bryant et Dugger, qui étaient tous deux prêts à ramasser et à marquer. L’écolier a crédité l’ensemble de l’unité. Et il a continué à créditer ses entraîneurs.

Ils avaient tout tracé, jusqu’au pied d’où il avait poussé pour son plongeon. Ils lui ont dit où s’aligner, selon que le coup de pied provenait de l’un des hachages ou non du milieu du terrain. Ils avaient planifié la pièce avec énormément de détails.

« C’était un ajustement schématique vraiment sympa de la part des Patriots. Chapeau bas », a déclaré l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel après le match. « C’était un excellent design. Ils ont en quelque sorte utilisé l’un des mouvements que nous utilisons tout le temps en attaque, en gros, et le blocage au panier. Je n’avais jamais vu cela auparavant. C’était donc un excellent travail de leur part. »

Si vous pensez savoir qui est Schooler, eh bien, tu ne le fais probablement pas. Mais si vous êtes sûr d’avoir entendu le nom, vous vous souvenez peut-être de l’année dernière, lorsqu’il avait tenté d’offrir le ballon à l’entraîneur Bill Belichick après avoir récupéré un botté de dégagement étouffé. Belichick n’était pas amusé.

Schooler a-t-il pensé à présenter à nouveau le ballon à Belichick ?

« Non, cette pensée ne m’a pas traversé l’esprit », dit-il en riant. « J’ai appris ma leçon. »

Le jeu de Schooler a forcé les Dolphins à ajuster leur nombre de snaps lors de la prochaine tentative de panier, ce qui a semblé perturber le rythme de Sanders, car il a également raté ce coup de pied. Exécutant exactement la même approche, Schooler criait sur le côté droit de la formation de Miami et appliquait une pression. Sanders l’a retiré, probablement influencé par la présence de Schooler.

« Qu’il ait regardé là-bas et m’a vu ou qu’il ait simplement senti ma présence », a déclaré Schooler, « je pense qu’il y avait un élément à cela, avec le fait qu’il l’ait accroché à gauche et qu’il ait raté ce panier. »

Le coordinateur des équipes spéciales Cam Achord, l’entraîneur-chef adjoint Joe Judge et l’assistant des équipes spéciales Joe Houston ont conçu la pièce. Mercredi dernier, ils ont demandé à Schooler de jeter un œil à ce qu’ils avaient dessiné au tableau. Ils l’ont fait répéter à l’entraînement sur la touche jeudi. Vendredi, ils étaient prêts à se lancer dans les répétitions en direct.

« Ça avait l’air vraiment bien », a déclaré Schooler. « Nous l’avons donc mis dans le plan de match. »

Bien sûr qu’ils l’ont fait. Belichick a commencé sa carrière dans la NFL en entraînant des équipes spéciales, et cette unité a toujours été proche de son cœur. Il fera de la poésie sur les protecteurs de bottés de dégagement, une position qui, selon lui, est « comme jouer au quarterback. » Il parlera pendant des minutes, sans interruption, des raisons pour lesquelles le mouvement d’un kicker ressemble beaucoup au swing d’un golfeur. Belichick est connu pour être laconique et irritable lors des conférences de presse. Mais pas quand il parle des équipes spéciales. Il continuera encore et encore.

« C’était bien chronométré », a déclaré Belichick à propos du blocage de Schooler lors d’une conférence téléphonique lundi. « Il a fait du bon travail en chronométrant le jeu, en tournant le coin sur Wilkins et en se préparant. C’était un jeu bien exécuté et bien chronométré. C’était un jeu important pour nous, il a changé la position sur le terrain, » Nous avons inversé la tendance. Malheureusement, nous n’avons pas pu en profiter, mais c’était quand même un très bon jeu de la part de Schooler et bien conçu par les entraîneurs des équipes spéciales. «

C’est assez apprivoisé pour Belichick, qui pourrait normalement décomposer un jeu d’équipes spéciales en profondeur. Sa réponse contenue pourrait simplement indiquer qu’il sait qu’il a quelque chose de bien.

David Helman et Henry McKenna brisent la division

Voici donc ce que Belichick, Schooler et tout le monde dans les locaux de la Nouvelle-Angleterre ne le fera pas te dire.

Pat McAfee d’ESPN, ancien titulaire et parieur des Colts d’Indianapolis, a pris le temps de décomposer le jeu au niveau de détail que Belichick pourrait normalement faire.

Tout a commencé avec Bailey, qui a joué pour les Patriots pendant quatre ans avant de rejoindre les Dolphins. Schooler avait les yeux fixés sur Bailey avant le claquement, ce qui signifiait qu’il cherchait un révélateur. Dans le cas de Bailey, il s’agissait d’une expiration dramatique, selon McAfee. Achord a expliqué que l’identification de ce tell fait partie du développement de grandes pièces comme celle-ci, bien qu’il n’ait pas confirmé ce qu’était le tell de Bailey.

« Ce n’est pas quelque chose que vous pourrez probablement faire chaque semaine ou quelque chose comme ça. Mais il suffit de parcourir les alertes et d’essayer de trouver quelle sera cette clé », a déclaré Achord mardi.

Il est logique que les Patriots connaissent Bailey, étant donné que la Nouvelle-Angleterre l’avait sur sa liste dans le même rôle. Belichick était probablement surpris que personne d’autre n’exploite le tell. La particularité de ce tell était que la respiration profonde de Bailey arrivait une seconde avant son autre tell. Comme tous les autres détenteurs, Bailey lève la main pour recevoir le cliché. Ainsi, non seulement Schooler savait quand se présenter sur le terrain pour la course réelle (avec la main), mais il savait également quand commencer son sprint (une seconde plus tôt, en synchronisation avec la respiration profonde). Sans la respiration profonde de Bailey, Schooler ne saurait pas quand chronométrer la première phase de ce qui a rendu cette pièce si excitante : le rodage.

« Dès que le ballon a été cassé et que je me suis senti dans l’élan, en le portant, je savais juste que j’allais y arriver et je voulais juste m’assurer d’avoir une main sur le ballon ou quelque chose qui me permettrait d’arrêter le ballon et, avec un peu de chance, « L’un de nous l’a récupéré et a déclenché l’étincelle offensive », a déclaré Schooler aux journalistes après le match dimanche.

Tous les joueurs des équipes spéciales ne peuvent pas exécuter ce niveau de timing et d’athlétisme. Achord a déclaré que les entraîneurs avaient choisi Schooler en raison de « l’accélération, la vitesse, la longueur ». Il a un exercice à 3 cônes de 6,71 secondes et un sprint de 40 mètres de 4,41 secondes. Il mesure 6 pieds 1 pouce et a une envergure de près de 6 pieds 7 pouces. Bien que Schooler soit répertorié comme sécurité sur la liste, il n’a aucun rôle en défense. Il est sur la liste exclusivement pour les équipes spéciales, où les Patriots tentent de l’utiliser pour changer la donne.

Toutes les équipes ne gardent pas des joueurs uniquement pour les équipes spéciales, car cela obligerait l’équipe à consacrer plus de ressources et de temps à l’unité. De manière générale, les Patriots ont tendance à consacrer plus de temps aux réunions et aux entraînements lors de la troisième phase du match. Ils ont également trois entraîneurs : Achord, Judge et Houston. Il s’agit d’une équipe solide, d’autant plus que la NFL continue de rendre les équipes spéciales moins importantes avec des changements de règles. Regardez les changements survenus cette intersaison avec le coup d’envoi – beaucoup ont estimé qu’autoriser une capture équitable continue un effort pour supprimer le jeu.

Alors que la NFL modifie les règles des équipes spéciales et rend les jeux plus statiques pour éviter les grosses collisions, les Patriots ont du mal à prendre l’avantage. Pourtant, ils ont trouvé une étincelle.

« Je pense que c’est probablement le point le plus important, ce sont les limitations », a déclaré Achord. « Les règles du coup d’envoi – elles ont changé chaque année depuis les départs consécutifs de toutes les motions. … Il faut donc avoir de l’imagination. … Je dis aux gens que parfois les meilleures idées apparaissent à une heure du matin quand nous sommes juste dessiner des trucs et griffonner. »

La Nouvelle-Angleterre est la même équipe qui a envoyé Jamie Collins survoler la ligne offensive des Colts pour bloquer un coup de pied en 2015. La NFL a interdit ce jeu pendant l’intersaison suivante. Et c’était vraiment un coup contre les Patriots, car aucune autre équipe ne le faisait. Entre-temps, les Colts ont dû changer la façon dont ils ont exécuté leur panier. Le titulaire, McAfee, s’en souvenait distinctement.

« La nuit la plus effrayante de ma vie », a déclaré McAfee dans son émission en regardant la vidéo du saut et du blocage de Collins. « C’était fou. Donc il avait quelque chose sur moi. Évidemment, j’ai dû changer certaines choses. Nous avons commencé à claquer sur un, sur deux, sur trois. Nous avons commencé à faire des mouvements différents. J’ai commencé à bouger un peu la tête. »

Il sera intéressant de voir si une autre équipe peut reproduire le départ en cours de Schooler, compte tenu de la situation unique. Pourtant, la NFL est une ligue imitatrice. Les équipes essaieront sûrement de faire en sorte que le jeu fonctionne pour elles.

« Nous le saurons. Cela n’a pas vraiment été fait », a déclaré Schooler. « Nous verrons beaucoup d’équipes compter silencieusement et faire deux pour empêcher que cela se produise, mais je pense que quelqu’un va essayer. »

Schooler pense-t-il qu’il peut recommencer ?

« Oui, si on lui donne la bonne opportunité et la bonne situation », a-t-il déclaré. « Comme je l’ai dit, nos entraîneurs des équipes spéciales – ils ont réglé cela. »

Et puis la question est de savoir si le jeu devient dangereux, notamment pour le botteur et le titulaire. À ce moment-là, la NFL pourrait intervenir.

En attendant, le placekicker des Jets, Austin Seibert, doit s’inquiéter de Schooler au cours de la semaine 3. Vous pouvez parier que le titulaire va essayer un décompte différent – ​​et peut-être même retenir son souffle – lors du match de New York contre la Nouvelle-Angleterre dimanche.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

