Comment les patients et les médecins gèrent les retombées du rappel des appareils respiratoires Philips – ProPublica

En 2021, Philips Respironics a rappelé ses appareils respiratoires DreamStation, ainsi que d’autres appareils et ventilateurs pour l’apnée du sommeil, laissant des millions de clients dans le monde entier en attente de remplacement. La mousse à l’intérieur des machines pourrait s’effriter sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, envoyant des matières potentiellement cancérigènes dans les poumons des patients.

J’ai passé huit mois à réaliser un film sur ce sujet, à suivre des patients souffrant d’apnée du sommeil dans les aéroports jusqu’à leurs rendez-vous chez le médecin. J’ai enregistré leur vie à la maison, leurs routines au coucher. J’ai essayé de capturer les détails claustrophobes du masque qui s’ajuste étroitement au nez et à la bouche.

En février 2023, lorsque j’ai commencé à avoir des conversations avec l’équipe de reportage enquêtant sur le rappel concernant la réalisation d’un film sur l’apnée du sommeil, je me suis demandé comment j’allais visualiser le sommeil. Je pourrais utiliser des interviews pour expliquer les subtilités de ce qui n’a pas fonctionné, mais comment pourrais-je porter à l’écran la réalité de la respiration restreinte ? Et pourquoi quelqu’un qui ne souffre pas d’apnée du sommeil choisirait-il de regarder ça ?

J’ai obtenu une partie de cette réponse de l’une des participantes au film, le Dr Carol Stark, qui a déclaré : « Le sommeil n’est pas un luxe. Ce n’est pas facultatif.



Crédit:

Vidéo de Liz Moughon/ProPublica



Ce que ces patients ont besoin d’aide – respirer pendant leur sommeil – est quelque chose que je tenais pour acquis avant de réaliser ce film. Au fur et à mesure que j’en apprenais davantage sur les patients qui comptaient sur la machine DreamStation et d’autres appareils Philips, le cœur du film a fait surface à la croisée de deux décisions impossibles : continuer à utiliser quelque chose qui pourrait être nocif ou arrêter de l’utiliser et risquer une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un accident vasculaire cérébral. même la mort.

Une enquête menée par ProPublica et le Pittsburgh Post-Gazette a révélé que l’entreprise avait reçu des milliers d’avertissements sur une période de 11 ans, mais qu’elle les avait cachés au gouvernement et au public. Dans des déclarations, le géant de l’industrie a déclaré qu’il avait agi dès qu’il avait pris connaissance de « l’importance potentielle » du problème et qu’il était peu probable que les machines causent des dommages.

Je réalise des documentaires et des essais photographiques depuis plus d’une décennie, et un principe directeur est que si vous êtes capable de capturer le quotidien d’une personne, même si cela n’a rien à voir avec le problème, les téléspectateurs pourraient la voir comme des personnes pas du tout. différent d’eux-mêmes. J’ai donc choisi de présenter aux patients leurs histoires et leurs passe-temps ; J’ai réutilisé des images d’archives d’un batteur professionnel et capturé quelques tours de natation dans les années 70. Il était important pour moi de présenter les participants comme des personnes avant tout – non définies par leur état de santé. Nous n’avons pas besoin de souffrir d’apnée du sommeil pour communiquer avec eux.

Combien d’entre nous ont vécu quelque chose d’injuste dont nous avons dû ramasser les fragments nous-mêmes ? « Vous pouvez tout faire correctement, mais les personnes qui devraient s’en occuper ne le font pas », a déclaré le mari de Carol, le Dr Allen Stark, qui souffre également d’apnée du sommeil.

Mark Edwards, un autre patient, a démontré une profonde acceptation afin de passer à travers ce rappel. Parfois, il parlait avec véhémence de l’entreprise, toujours en colère contre l’impact de ses actions sur des milliers de personnes ; à d’autres moments, il a exprimé sa conviction que plus il souffre, plus il se rapproche de Dieu. «J’ai un pied dans la prochaine vie et un pied dans cette vie», dit-il, haletant après seulement quelques minutes de marche.

Le film suit ces trois patients et une spécialiste en médecine du sommeil, le Dr Radhika Breaden, qui a décrit le chaos des premiers jours du rappel. Des milliers de ses patients l’appelaient avec colère pour poser des questions auxquelles il était encore impossible de répondre. « Nous ne savons pas quoi faire », dit-elle, aussi perplexe qu’eux. J’ai essayé de capturer ces moments avec 14 prises de vue de drone qui remplissent l’écran en seulement huit secondes. Ces clips rapides, représentant à la fois des paysages ruraux et urbains pour représenter les lieux où se trouvent les personnes touchées dans le monde entier, étaient destinés à faire ressentir au spectateur la tension et le désespoir du moment.

Il était crucial de montrer la désintégration de la mousse à l’intérieur de la machine, j’ai donc recherché sur YouTube des vidéos d’archives d’autres utilisateurs. Le plus inquiétant révèle un bloc de mousse autrefois intact dissous en particules lâches et salissantes. Pour visualiser les métaphores de ces particules, j’ai filmé des gouttelettes d’eau jaillissant d’un arroseur et des détails de flaques d’eau éclairées par des lampadaires.

La séquence la plus émouvante pour moi est celle de Carol et Allen Stark en train de pique-niquer et de faire de la randonnée avec leurs petits-enfants, car elle est tendrement associée à Carol décrivant sa peur : ne plus être en vie avec ses petits-enfants. Il est fort possible que demain elle apprenne qu’elle a un problème de santé. Après tout, de nombreuses autres personnes qui utilisaient ces machines sont décédées, ont développé un cancer ou ont souffert de complications respiratoires qui, selon elles ou leurs proches, étaient liées à l’utilisation de ces machines. Les Starks traitent leur apnée du sommeil pour pouvoir vivre, et il était important de montrer comment ils veulent vivre.

Mais mon premier défi : comment visualiser le sommeil ? — est toujours resté. Nous dormons tous. Nous respirons tous. J’ai donc cherché des métaphores universelles dans notre monde. Brouillard représentatif du souffle. Coucher de soleil précédant le repos nocturne. Un reflet d’oreillers sur un lit. Vues de vagues, de montagnes et d’un littoral lorsque Breaden décrit le sommeil paradoxal comme « la chose la plus étonnante et la plus belle au monde ».

J’espère que vous regarderez ce film car c’est une histoire pour tous ceux qui dorment.