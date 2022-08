Comment les partisans du droit à l’avortement ont gagné dans le Kansas conservateur

La participation a été élevée.

Nous ne saurons pas exactement combien de personnes ont voté, encore moins leur répartition partisane ou leurs caractéristiques démographiques, tant que les résultats ne seront pas entièrement comptés. Mais nous pouvons déjà dire que la participation à l’échelle de l’État a été beaucoup plus élevée que prévu – presque aussi élevée qu’elle l’était lors des dernières élections de mi-mandat.

Environ 940 000 Kansans ont voté lors du référendum, selon les estimations préliminaires du New York Times, contre environ 1,05 million de personnes lors des élections de mi-mandat de novembre 2018. L’écart entre la participation aux primaires et aux élections générales est généralement beaucoup plus important que cela.

Avant mardi, le bureau du secrétaire d’État du Kansas prévoyait une participation d’environ 36 %. Mais à la fin du vote, le secrétaire d’État Scott Schwab a déclaré aux journalistes que des preuves anecdotiques indiquaient que le taux de participation pourrait atteindre 50%, une augmentation extraordinaire par rapport à ce qui était prévu. L’estimation de 940 000 du Times signifierait un taux de participation de 49 %.

Les électeurs qui auraient dû se présenter mardi, dans des circonstances normales, auraient été pour la plupart des républicains. Ce n’est pas seulement parce que les républicains enregistrés sont nettement plus nombreux que les démocrates enregistrés au Kansas, mais aussi parce que la plupart des courses contestées sur le bulletin de vote étaient des primaires républicaines, donnant aux démocrates peu de raisons de voter – sauf pour s’opposer à l’amendement constitutionnel.

La Cour suprême a brouillé le calcul des opposants à l’avortement.

Les décisions stratégiques des opposants à l’avortement concernant l’amendement ont commencé par le choix de le mettre au scrutin de mardi en premier lieu. On s’attendait à ce que l’électorat primaire soit petit et disproportionnellement républicain, et il semblait raisonnable de supposer que l’amendement aurait plus de chances d’être adopté dans cet environnement que lors d’un scrutin pour les élections générales.