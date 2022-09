LA reine est décédée paisiblement à l’âge de 96 ans – marquant la fin de son règne historique et provoquant le chagrin dans le monde entier.

Plusieurs choses changeront lorsque le règne d’Elizabeth II passera à Charles III – dont l’hymne national.

La composition musicale est chantée lors d’innombrables événements, parmi lesquels des événements sportifs internationaux.

Mais ses paroles – qui faisaient référence à la reine depuis février 1952 – devront désormais changer.

Comment les paroles de l’hymne national britannique changeront-elles après la mort de Queen ?

Pour une grande partie du Royaume-Uni, l’hymne national a toujours été connu sous le nom de God Save The Queen.

Cependant, il s’appellera désormais God Save the King, avec ses célèbres paroles adaptées pour faire référence à Charles, plutôt qu’à Elizabeth.

Par exemple, le couplet final, qui faisait référence à “elle”, “elle” et “reine” va maintenant être adapté.

Sous Charles III, ce sont : « Qu’il défende nos lois, Et nous donne toujours cause, Avec le cœur et la voix pour chanter, Dieu sauve le Roi !

La mort de la reine à l’âge de 96 ans a suscité du chagrin et des hommages dans le monde entier Crédit : Getty

Quelles seront les paroles de God Save the King ?

Les premiers couplets de l’hymne national seront désormais :

Dieu protège notre gracieux roi !

Vive notre noble Roi !

Que Dieu sauve le roi!

Envoyez-le victorieux,

Heureux et glorieux,

Long à régner sur nous :

Que Dieu sauve le roi!

Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi,

Disperse ses ennemis,

Et les faire tomber :

Confondre leur politique,

Déjouer leurs ruses coquines,

En Toi nous fixons nos espérances :

Dieu nous garde tous.

Pourquoi le prince Philip n’était-il pas roi ?

Le défunt duc d’Édimbourg, le prince Philip, n’a pas obtenu le titre de roi en raison d’une règle.

Il indique que le mari d’une reine au pouvoir est appelé prince consort, tout comme les épouses de rois sont généralement appelées reine consort.

La raison pour laquelle Philippe n’est pas devenu roi lorsqu’il a épousé la reine découle d’une loi parlementaire.

La loi relative à la succession ne concerne pas la lignée – seulement le sexe.

Cependant, lorsque Philippe épousa la reine, il reçut trois autres titres : duc d’Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich.

Le décès de la reine survient alors que…