Comment les parents vaccinés peuvent peser les risques de COVID

La prise de Daniel Horowitz se resserra autour des mains de ses enfants alors qu’il regardait la mer de gens avec horreur. Personne ne portait de masque.

Le site Web du parc d’attractions a déclaré que tous les visiteurs non vaccinés devaient porter des couvre-visages, mais il n’a pas fallu longtemps au père de 42 ans pour se rendre compte que ces règles n’étaient pas appliquées.

Ce n’était pas l’été sûr et socialement éloigné qu’Horowitz avait en tête.

Bien que le père de Wilmington, Delaware, soit complètement vacciné, sa fille de 8 ans, Emily, et son fils de 4 ans, Adam, ne sont toujours pas protégés. Horowitz était ravi de leur donner l’été qu’ils avaient perdu l’année dernière, mais il dit que le manque de respect pour les enfants non vaccinés les met en danger.

Un portrait de famille – pris par un photographe socialement distant – de Daniel Horowitz avec sa femme, Dana Horowitz, sa fille, Emily, et son fils, Adam, le 5 mai 2020. Jaidy Schweers / Siegel JCC

« Ils ne semblent pas trop tenir compte des enfants lorsqu’ils élaborent ces règlements », a-t-il déclaré. « Nous voulons que nos enfants fassent des choses amusantes, mais nous souhaitons que ce soit plus sûr pour eux. »

Alors que le pays reprend là où il s’était arrêté, les parents entièrement vaccinés se sentent laissés pour compte, avec leurs enfants non vaccinés et non protégés contre le coronavirus.

Des études ont montré que les enfants sont moins susceptibles d’être infectés et de développer une maladie grave à cause de COVID-19, mais ces études ont été menées pendant des mandats de masque et de distanciation sociale, et alors que le pays disposait de tests robustes. Certains parents pensent que les Centers for Disease Control and Protection devraient offrir des conseils plus spécifiques pour naviguer dans la nouvelle normalité avec leurs enfants non vaccinés.

« Il est difficile d’agir lorsque l’information est si nébuleuse », a déclaré Tawny Ochoa, une mère de 41 ans de Whittier, en Californie. « Vous flottez juste dans les limbes. »

Tawny Ochoa, 41 ans, avec ses fils Huckleberry Ochoa-Flechtner, 7 ans, et Holden Ochoa-Flechtner, 10 ans. Ochoa fauve

Les enfants infectés par le virus sont plus susceptibles d’être asymptomatiques que les adultes infectés, ce qui rend difficile la collecte d’informations à l’émission. Mais d’après le peu de données qui existent, les experts de la santé affirment que le meilleur moyen de protéger un enfant du COVID-19 est que les parents se fassent vacciner.

Plus de 4 millions d’enfants ont été testés positifs pour COVID-19 aux États-Unis, selon l’American Academy of Pediatrics. Les enfants représentent 2,2 % du total des hospitalisations liées au COVID-19 et 0,07 % du total des décès.

Depuis le début de la pandémie, plus de 4 000 enfants ont été hospitalisés pour un syndrome inflammatoire multisystémique – une maladie rare mais dangereuse associée au COVID-19 qui provoque différentes parties du corps à devenir enflammées.

Bien que les enfants soient moins susceptibles de mourir du COVID-19 que les adultes, il est plus mortel que d’autres maladies pédiatriques, selon les données présentées lors d’un récent Colloque Johns Hopkins.

Plus d’enfants sont hospitalisés pour la grippe pendant une saison grippale normale que COVID-19, avec 32 à 92 hospitalisations pour 100 000 cas de grippe, contre 22 hospitalisations pour 100,00 cas de COVID. Cependant, les décès dus à la grippe sont moins nombreux. Une saison grippale normale compte environ 110 à 192 décès dus à la grippe chez les enfants, tandis que plus de 300 enfants sont décédés du COVID-19.

« Les jeunes enfants en bonne santé ne sont pas censés mourir », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors du symposium du 30 juin.

Les données des écoles rouvertes au cours de l’année 2020-21 suggèrent que les enfants n’étaient pas des super-diffuseurs du coronavirus d’origine. Plus d’infections suivies dans les écoles ont été transmises entre adultes. Mais lorsque les écoles suivaient des pratiques d’atténuation strictes, telles que le port constant du masque et la distanciation sociale, la transmission était négligeable, ont montré plusieurs études.

« Sur la base des données disponibles, l’apprentissage en personne dans les écoles n’a pas été associé à une transmission communautaire substantielle », a noté une étude du CDC largement citée du 19 mars. « Une transmission secondaire significative de COVID-19 peut se produire et se produit en milieu scolaire lors de la prévention. les stratégies ne sont pas mises en œuvre et suivies », a averti l’étude.

Selon le CDC, les infections chez les enfants provenaient le plus souvent de contacts étroits avec d’autres personnes atteintes de COVID-19, notamment en assistant à des rassemblements et en ayant des visiteurs à la maison.

Le CDC a publié vendredi des directives qui ont levé les directives de masquage à l’intérieur pour les enseignants et les élèves entièrement vaccinés à l’école. L’agence a exhorté les écoles à rouvrir complètement à l’automne « que toutes les stratégies de prévention puissent être mises en œuvre », qualifiant le retour à l’apprentissage en personne de « priorité ». Les masques doivent toujours être portés à l’intérieur par toute personne de plus de 2 ans qui n’est pas complètement vaccinée, a déclaré le CDC.

Avec tout cela à l’esprit, les familles doivent toujours évaluer le niveau de risque qu’elles sont prêtes à tolérer, a déclaré Amanda Simanek, professeure d’épidémiologie à l’Université du Wisconsin-Milwaukee.

« Nous sommes dans une période de sortie de crise – c’est les limbes », a déclaré Simanek, mère de deux enfants, dont un de 12 ans et complètement vacciné et deux enfants plus jeunes qui ne sont pas encore éligibles pour le vaccin.

Les humains pèsent chaque jour des risques non liés au COVID-19, même s’ils n’en sont pas toujours conscients – lorsqu’un parent envoie son enfant à l’école, le laisse grimper à un arbre, le laisse sous la garde d’une baby-sitter ou les conduit n’importe où dans une voiture.

« Il y a des risques associés au fait d’être dans une voiture, mais la plupart d’entre nous ne s’en soucient pas quotidiennement, car nous avons accepté ces risques comme faisant partie du prix pour arriver là où nous voulons aller », a déclaré Lynn Bufka. , directeur principal de la transformation et de la qualité de la pratique à l’American Psychological Association.

La recherche montre que des facteurs cognitifs, émotionnels et hormonaux peuvent influencer la façon dont un individu prend des décisions impliquant des risques. Le risque est abordé et toléré différemment en fonction des facteurs biologiques et des expériences de vie. Dans le cas de COVID-19, il est également influencé par la santé de la famille et la façon dont les adultes évaluent la tension entre la sécurité physique et la santé mentale.

Une famille immunodéprimée peut être moins tolérante au risque qu’une autre qui ne l’est pas. Une famille qui a perdu quelqu’un à cause de COVID-19 peut être plus prudente qu’une famille qui n’a pas été personnellement touchée par le virus. À l’inverse, une famille plus préoccupée par les effets de l’isolement d’un jeune enfant que de contracter COVID-19 peut choisir de s’engager dans des activités présentant un certain risque de virus exposition.

Le problème, c’est que les gens veulent des réponses simples en noir et blanc, a déclaré Jay Van Bavel, professeur de psychologie et de sciences neuronales, de l’Université de New York. Ils ont du mal à peser les probabilités. Malheureusement, COVID-19 présente trop de variables, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit prudent d’équilibrer les risques liés au COVID-19, il n’y a aucun moyen de les éliminer complètement, a déclaré Bufka.

« Il n’y a pas de décision parfaite », a-t-elle déclaré. « Nous vivons tous dans un monde où il y aura toujours des décisions qui comportent des risques. »

La décision de prendre ce risque peut également être affectée par la variante Delta hautement transmissible, qui a été signalée chez les enfants et se propage rapidement aux États-Unis.

Le CDC affirme que la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, est désormais la souche dominante aux États-Unis, représentant plus de la moitié de toutes les nouvelles infections. Dans certaines poches du pays, comme le Midwest et les États des hautes montagnes, ce nombre est plus proche de 80%, a déclaré Walensky lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Alors que des études montrent que les personnes vaccinées sont en sécurité contre la variante Delta, les experts de la santé affirment que la souche est hautement transmissible parmi les personnes partiellement vaccinées et non vaccinées, laissant les jeunes enfants vulnérables à l’infection.

Le 30 juin, le Texas Children’s Hospital a signalé plusieurs des premières infections pédiatriques du pays, toutes survenant chez des enfants de moins de 12 ans.

« Parce que c’est la variante la plus contagieuse à ce jour sur la base de toutes les données que nous avons accumulées jusqu’à présent, nous nous attendons à voir une transmission plus rapide de ce virus des adultes et des adolescents aux enfants », a déclaré. Dr James Versalovic, pathologiste en chef et pédiatre en chef par intérim au Texas Children’s Hospital.

C’est pourquoi les experts de la santé exhortent les adultes et les adolescents à se faire vacciner, non seulement pour se protéger de la variante, mais aussi pour protéger les jeunes enfants du foyer. Des études ont montré que les enfants sont plus susceptibles de contracter le coronavirus des adultes et des adolescents que des autres enfants.

Daniel Horowitz, 42 ans, au Citizens Bank Park de Philadelphie le 4 avril avec son fils, Adam, 4 ans, et sa fille, Emily, 8 ans. Daniel Horowitz

« Bien qu’il soit assez clair que les jeunes enfants étaient considérablement moins susceptibles d’être infectés par le virus auquel nous étions confrontés il y a un an, les variantes qui sont apparues depuis lors sont certainement capables de provoquer des épidémies dans les écoles », a déclaré William Hanage, professeur d’épidémiologie à la Harvard TH Chan School of Public Health.

Après avoir été complètement vacciné, Versalovic a déclaré que les parents peuvent protéger leurs enfants en leur faisant porter un masque et en pratiquant la distanciation sociale chaque fois que le statut vaccinal des adultes ou des adolescents à proximité est inconnu.

Il souligne l’importance de la distanciation sociale et de l’hygiène des mains pour les parents d’enfants trop jeunes pour porter des masques.

« C’est un message difficile pour les parents, mais nous devrons être particulièrement prudents cet été », a déclaré Versalovic.

En attendant, les scientifiques redoublent d’efforts pour terminer les essais cliniques afin que la Food and Drug Administration puisse autoriser un vaccin COVID-19 pour les jeunes enfants dès que possible.

Le Texas Children’s Hospital s’est associé aux développeurs de vaccins Pfizer et Moderna pour combiner les essais de phase 2 et 3, accélérant le processus pendant les mois d’été pour soumettre les données au début de l’automne.

« Au début de la prochaine année scolaire, nous espérons avoir une autorisation d’utilisation d’urgence pour ces vaccins COVID pour les enfants de moins de 12 ans d’ici le début à la mi-automne », a déclaré Versalovic. « Cela reste une priorité absolue et a maintenant ajouté une urgence avec la propagation rapide de la variante Delta. »

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.