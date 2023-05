Comment les parents peuvent protéger les adolescents des problèmes de paiement des applications mobiles

Maskot | Maskot | Getty Images

Alors que de nouvelles options d’application de paiement peer-to-peer émergent pour les adolescents, les experts disent que c’est une opportunité pour les parents d’apprendre à leurs enfants comment utiliser ces outils financiers à bon escient – et de les éduquer sur la façon d’éviter les pièges courants. Venmo a dévoilé lundi un nouveau compte ado qui permet aux parents d’ouvrir un compte lié avec certaines fonctionnalités pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans. Alors que certains adolescents utilisent déjà Venmo, les titulaires de compte individuels doivent avoir au moins 18 ans (ou l’âge de la majorité dans leur état), selon l’application. Accord de l’utilisateur. Ce n’est pas la première application de paiement peer-to-peer à s’étendre aux utilisateurs adolescents. Cash App, Square Cash et Apple Wallet offrent également des fonctionnalités pour les adolescents, mais sous la supervision parentale. Pay Pal société mère de Venmo, exige toujours que les utilisateurs aient au moins 18 ans (ou l’âge de la majorité dans leur état). En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici les limites du compte d’épargne santé pour 2024 Le compte adolescent Venmo comprend une carte de débit et peut être financé par le compte Venmo d’un parent via n’importe quelle source liée. Les parents peuvent surveiller les paiements et les demandes d’amis de leur adolescent, ainsi que contrôler les paramètres de confidentialité.

Les applications sont « pratiques », mais les problèmes peuvent être « difficiles à résoudre »

Les applications de paiement peer-to-peer, également connues sous le nom d’applications P2P, sont largement utilisées aux États-Unis, utilisées par 64% des adultes, dont 81% des 18 à 29 ans, selon un rapport de 2022 de Les rapports des consommateurs. Teresa Murray, un chien de garde des consommateurs au US Public Interest Research Group, recommande la prudence lors de l’utilisation d’applications P2P. « Il y a de vraies conséquences si quelque chose ne va pas », a-t-elle déclaré. US PIRG a examiné près de 9 300 plaintes reçues par le Consumer Financial Protection Bureau entre avril 2017 et avril 2021, et a découvert un schéma de problèmes parmi plusieurs applications P2P avec des portefeuilles numériques, des escroqueries et un service client.

« Les gens utilisent ces applications P2P parce qu’elles sont pratiques et faciles », a déclaré Murray. « Mais c’est très gênant quand quelque chose ne va pas. » « C’est difficile à régler, et les gens ne s’en rendent tout simplement pas compte », a-t-elle ajouté. Près d’un quart des utilisateurs ont déclaré avoir envoyé de l’argent à la mauvaise personne, un Enquête 2022 de LendingTree trouvé, tandis que 15% ont été victimes d’escroqueries. « Nous avons une politique de tolérance zéro sur notre plateforme pour les tentatives d’activités frauduleuses, et nos équipes travaillent sans relâche pour protéger nos clients », a déclaré un porte-parole de PayPal à CNBC. « Nous encourageons les clients à toujours être vigilants en ligne et à contacter directement le service client s’ils soupçonnent qu’ils sont la cible d’une arnaque. »

Protéger les adolescents des problèmes courants de paiement P2P

Que votre adolescent utilise Venmo ou une autre application P2P, Murray a déclaré qu’il était important que le parent et l’enfant soient familiarisés avec les risques possibles. Par exemple, elle suggère que les utilisateurs financent les comptes P2P avec une carte de crédit plutôt qu’avec un compte courant, car il existe une plus grande protection en vertu de la Truth In Lending Act et Loi sur la facturation équitable du crédit si quelque chose ne va pas. Et si vous créez un lien vers votre compte bancaire ou celui d’un adolescent, conservez la majorité de votre argent ailleurs.

Murray suggère également de ne payer que les « personnes que vous connaissez bien » via des applications P2P et de leur demander de vous envoyer une demande via l’application avant d’effectuer un premier paiement. « Une fois que vous avez terminé une transaction, c’est fait », a-t-elle averti. « Vous ne récupérez pas votre argent. » Les adolescents doivent également rendre les transactions privées, ajouter une authentification supplémentaire pour accéder à l’application depuis leur téléphone et être vigilants lorsqu’ils partagent leur appareil avec d’autres, a-t-elle déclaré. Ils peuvent également contrecarrer les escrocs en ne partageant jamais les codes d’authentification avec qui que ce soit.

Parlez d’argent à vos ados