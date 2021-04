L’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable mardi du meurtre de George Floyd.

Les experts en psychologie de l’enfant disent qu’il est important que les parents parlent avec leurs enfants du racisme au sens large, et du procès Chauvin en particulier.

«La parentalité daltonienne dit essentiellement: ‘Oh, nous sommes tous pareils, la couleur n’a pas d’importance.’ Alors que nous savons qu’aux États-Unis, la couleur compte en fait », a déclaré Marietta Collins, professeure agrégée de médecine familiale et de psychiatrie à la Morehouse School of Medicine et auteur de« Something Happened in Our Town (A Child’s Story About Racial Injustice). » « Nous préconisons donc plutôt une parentalité soucieuse de la race, où vous parlez de race, célébrez les similitudes de race, exposez votre enfant aux différences de race, exposez votre enfant à la richesse de la diversité qui existe. »

Question: Devez-vous parler à votre enfant du verdict?

Marietta Collins: Je suggère de suivre l’exemple de l’enfant dans la décision d’avoir une conversation, et bien sûr, la conversation doit être faite dans un langage adapté à son âge.

Demandez à vos enfants ce qu’ils ont entendu au sujet du procès et ce qu’ils pensent du verdict. Les parents peuvent être surpris que leurs enfants aient entendu parler du procès et que leurs enfants aient des opinions sur le verdict.

Répondez honnêtement à leurs questions, clarifiez les informations erronées ou les idées fausses. … Certains enfants peuvent se concentrer sur la nature brutale dans laquelle M. Floyd est mort et peuvent même avoir vu des images graphiques à ce sujet. D’autres enfants peuvent verbaliser la confusion ou la méfiance à l’égard des policiers à la suite des actions de M. Chauvin.

Q: Comment expliquez-vous le concept de «verdict» à un jeune enfant?

Collins: Innocent signifie que dans cette situation particulière, ce groupe de personnes (appelé le jury) a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour accuser l’agent de police Chauvin d’avoir tué M. Floyd. M. Chauvin sera libéré et continuera sa vie. Un autre groupe de personnes pourrait prendre une décision différente et le déclarer coupable

Coupable [means] un groupe particulier de personnes (le jury) croyait qu’il y avait suffisamment de preuves que ce que le policier Chauvin a fait en tuant M. Floyd était mal. M. Chauvin ira en prison.

La façon dont notre système fonctionne est que le jury décide de l’innocence par rapport à la culpabilité et le juge décidera de la peine (combien de temps passera M. Chauvin en prison).

Q: Pourquoi est-il important de parler aux enfants du procès Derek Chauvin?

Collins: Il est très important que les parents soient prêts à avoir des conversations avec leurs enfants sur le procès, ainsi que sur d’autres questions liées au racisme, car même si vous n’avez pas cette conversation, le procès lui-même est diffusé en ligne. Les gens en parlent. Les enfants peuvent l’entendre et c’est la prémisse de notre livre, «Quelque chose s’est passé dans notre ville». Les parents pensent que leurs petits enfants ne sont pas au courant de la fusillade de la police, mais en fait ils l’ont entendu. Il est donc certainement important que les parents soient prêts à discuter de cela et d’autres choses liées à l’injustice raciale avec leurs enfants.

Vous voulez adopter une approche qui soit appropriée au développement … Vous pouvez dire: «Hé, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une grande chose qui se passe ici dans notre monde à la télévision. Avez-vous entendu parler de ce procès? Que savez-vous ou qu’en pensez-vous? Avez-vous des questions à ce sujet? Et continuez, en fonction de ce que votre enfant veut savoir. Je pense que c’est vraiment important.

Q: Comment avez-vous ces conversations de manière appropriée sur le plan du développement?

Collins: La clé pour avoir ces conversations est de suivre l’exemple de votre enfant. Qu’est-ce qu’ils vous demandent? Que veulent-ils vraiment savoir? Parlez dans une langue qu’ils comprennent.

Q: Que dites-vous à un enfant qui craint d’être blessé par les forces de l’ordre?

Collins: La plupart des policiers ne tirent jamais avec leurs armes et la plupart des policiers sont utiles à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas toujours compter que ce sera le cas, surtout si vous êtes une personne de couleur. … En tant que parent d’enfants de couleur, j’avais très tôt parlé à mes enfants de l’importance de se rendre compte que parce que vous êtes noir en Amérique et que le racisme existe en Amérique, nous ne pouvons pas supposer que les policiers vont nous traiter équitablement.

De plus en plus de policiers font un excellent travail, essayant de prendre soin de la société et ils sont dignes de confiance, mais on ne peut pas faire confiance à tous les policiers pour prendre de bonnes décisions tout le temps.

Soyez attentif aux signes d’anxiété, d’inquiétude ou de toute autre détresse psychologique que votre enfant pourrait ressentir. Cela peut se manifester par une augmentation de la tristesse ou des sautes d’humeur, une augmentation de l’irritabilité, des difficultés à dormir ou une réticence à dormir seul, moins de confort à être seul, une diminution de l’appétit ou une diminution du plaisir à participer à des activités que votre enfant aime généralement.

Soyez patient et acceptez les sentiments et les inquiétudes de votre enfant et assurez-lui que les parents et les adultes qui en sont responsables contribueront à le protéger.

Q: Y a-t-il autre chose que les parents devraient savoir?

Collins: Ils ne doivent pas avoir toutes les bonnes réponses immédiatement. … Mais essayez d’expliquer aux enfants la diversité qui existe dans notre société et comment nous devrions la célébrer et comment nous devrions l’adopter. Et oui, en fait, il y a des différences. Oui, il y a eu du racisme, et le racisme continue d’exister dans notre pays, et votre famille a pris une position, une position antiraciste. Et vous le feriez avec un peu de chance dans toutes les activités auxquelles vous participez avec vos enfants. Il est important d’avoir des conversations ouvertes et continues où vous célébrez la riche diversité de notre pays et plaidez pour le changement social.

