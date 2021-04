Une fillette de 9 ans a regardé la mort de George Floyd. Il en a été de même pour plusieurs adolescents. Ils ont témoigné au cours de la première semaine du procès de Derek Chauvin, l’ancien policier blanc de Minneapolis accusé du meurtre de Floyd.

Les enfants n’ont pas besoin de voir la mort pour connaître le racisme. Les enfants de couleur en font l’expérience. Les enfants blancs en sont témoins, même s’ils n’en ont pas les mots. Les experts en psychologie de l’enfant disent qu’il est important que les parents parlent avec leurs enfants du racisme au sens large, et du procès Chauvin en particulier.

«La parentalité daltonienne dit essentiellement: ‘Oh, nous sommes tous pareils, la couleur n’a pas d’importance.’ Alors que nous savons qu’aux États-Unis, la couleur compte en fait », a déclaré Marietta Collins, professeure agrégée de médecine familiale et de psychiatrie à la Morehouse School of Medicine et auteur de« Something Happened in Our Town (A Child’s Story About Racial Injustice). » « Nous préconisons donc plutôt une parentalité soucieuse de la race, où vous parlez de race, célébrez les similitudes de race, exposez votre enfant aux différences de race, exposez votre enfant à la richesse de la diversité qui existe. »

Question: Pourquoi est-il important de parler aux enfants du procès Derek Chauvin?

Marietta Collins: Il est très important que les parents soient prêts à avoir des conversations avec leurs enfants sur le procès, ainsi que sur d’autres questions liées au racisme, car même si vous n’avez pas cette conversation, le procès lui-même est diffusé en ligne. Les gens en parlent. Les enfants peuvent l’entendre et c’est la prémisse de notre livre, «Quelque chose s’est passé dans notre ville». Les parents pensent que leurs petits enfants ne sont pas au courant de la fusillade de la police, mais en fait ils l’ont entendu. Il est donc certainement important que les parents soient prêts à discuter de cela et d’autres choses liées à l’injustice raciale avec leurs enfants.

Vous voulez adopter une approche qui soit appropriée au développement … Vous pouvez dire: «Hé, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une grande chose qui se passe ici dans notre monde à la télévision. Avez-vous entendu parler de ce procès? Que savez-vous ou qu’en pensez-vous? Avez-vous des questions à ce sujet? Et continuez, en fonction de ce que votre enfant veut savoir. Je pense que c’est vraiment important.

Q: Comment avez-vous ces conversations de manière appropriée sur le plan du développement?

Collins: La clé pour avoir ces conversations est de suivre l’exemple de votre enfant. Qu’est-ce qu’ils vous demandent? Que veulent-ils vraiment savoir? Parlez dans une langue qu’ils comprennent.

Q: À quel âge est-il approprié pour un enfant de regarder le procès?

Collins: Tout d’abord, je mettrais en garde les parents de ne pas consommer trop d’essais eux-mêmes à la fois. Je pense que vous devez certainement être conscient de l’impact de ce qui se passe pendant l’essai sur votre propre santé mentale.

Analyse:« Imaginez dire à une salle pleine de Noirs: c’est trop difficile pour moi de regarder ce procès ‘

Les parents ne veulent certainement pas traumatiser leur enfant étant donné la nature graphique des choses présentées. Peut-être des clips sélectionnés pour les enfants plus âgés et très limités à aucune exposition à l’essai pour les jeunes enfants.

Q: Que dites-vous à un enfant qui craint d’être blessé par les forces de l’ordre?

Collins: La plupart des policiers ne tirent jamais avec leurs armes et la plupart des policiers sont utiles à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas toujours compter que ce sera le cas, surtout si vous êtes une personne de couleur. … En tant que parent d’enfants de couleur, j’avais très tôt parlé à mes enfants de l’importance de se rendre compte que parce que vous êtes noir en Amérique et que le racisme existe en Amérique, nous ne pouvons pas supposer que les policiers vont nous traiter équitablement.

De plus en plus de policiers font un excellent travail, en essayant de prendre soin de la société et ils sont dignes de confiance, mais on ne peut pas faire confiance à tous les policiers pour prendre de bonnes décisions tout le temps.

Q: À quel âge pensez-vous qu’il est approprié pour un enfant de regarder le verdict?

Collins: Cela dépend de votre enfant, et si c’est quelque chose qui l’intéresse. J’espère que si votre enfant est intéressé à regarder le verdict, vous auriez eu des conversations avec votre enfant sur ce qui se passe et vous l’auriez expliqué à votre enfant quelles sont les possibilités en termes de verdict. … je dirais, certainement pas avant l’école primaire.

Je voudrais également peser le but de la présence de votre enfant ainsi que les avantages et les inconvénients de cela. Il serait également important de discuter avec votre enfant de la manière [they] pourrait sentir si le verdict était coupable ou non coupable et pourquoi.

Q: Y a-t-il autre chose que les parents devraient savoir?

Collins: Ils ne doivent pas avoir toutes les bonnes réponses immédiatement. … Mais essayez d’expliquer aux enfants la diversité qui existe dans notre société et comment nous devrions la célébrer et comment nous devrions l’adopter. Et oui, en fait, il y a des différences. Oui, il y a eu du racisme, et le racisme continue d’exister dans notre pays, et votre famille a pris une position, une position antiraciste. Et vous le feriez avec un peu de chance dans toutes les activités auxquelles vous participez avec vos enfants. Il est important d’avoir des conversations ouvertes et continues où vous célébrez la riche diversité de notre pays et plaidez pour le changement social.

Ressources pour les parents

