Comment les parents peuvent aider les enfants à utiliser l’IA en toute sécurité

Pour les parents d’aujourd’hui, la question est inévitable : comment gérer la relation de votre enfant avec l’intelligence artificielle ? Des outils comme ChatGPT et Midjourney ne font que gagner en popularité, et les géants de la technologie ont vanté le potentiel des avancées de l’IA pour améliorer l’éducation des enfants. Plus tôt cette année, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, avait prédit que d’ici la fin de 2024, les chatbots deviendraient « un aussi bon tuteur que n’importe quel humain » sur des sujets comme la lecture et l’écriture. Mais d’autres experts appellent à la prudence face aux risques potentiels d’exposer les enfants à une technologie non éprouvée sans tenir compte de la façon dont cela pourrait affecter leur développement psychologique et cognitif. « Nous savons que l’IA a encore un long chemin à parcourir en termes de précision », déclare Dr Tovah Klein, psychologue pour enfants, auteur du livre « How Toddlers Thrive » et directeur du Barnard College Center for Toddler Development. Barnard est un collège féminin de premier cycle de l’Université de Columbia. « Certainement pour les jeunes enfants, pour l’âge élémentaire [and] enfants d’âge préscolaire, ils ont certainement besoin de la participation d’adultes pour naviguer dans la période du monde numérique, sans parler d’un monde numérique qui peut contenir encore plus… d’informations inexactes », ajoute-t-elle. Voici pourquoi autoriser vos enfants à accéder sans contrôle aux outils d’IA est une mauvaise idée, et ce que vous devriez faire à la place, selon Klein.

L’exactitude – ou l’inexactitude – de l’intelligence artificielle

Même les systèmes d’IA qui ont développés au point d’approcher l’intelligence au niveau humain ont encore tendance à produire des informations inexactes. Les enfants plus jeunes d’âge scolaire sont beaucoup plus susceptibles que les adultes d’accepter l’information comme un fait d’une figure d’autorité sans la remettre en question, dit Klein. Il est donc important que les enfants aient la présence d’un adulte pour les aider à comprendre que parfois l’information est exacte, et parfois non, ajoute-t-elle. Même sans vous soucier de la désinformation, vous devriez toujours superviser les sessions d’IA de vos enfants pour une raison simple, dit Klein : vous comprenez mieux le contexte et les nuances que les machines. Les enfants doivent comprendre les étapes individuelles de la résolution d’un problème de mathématiques, plutôt que de se contenter de saisir une réponse correcte ou incorrecte. Les tuteurs et les programmes d’apprentissage alimentés par l’IA pourraient finalement s’avérer utiles pour les jeunes enfants, en particulier ceux qui n’ont pas accès à des ressources éducatives en personne, déclare Klein. Mais elle met en garde contre le fait de laisser les enfants compter sur eux comme leur principal outil d’apprentissage. « Si nous avons la science montrant que ce type d’apprentissage, en plus d’un enseignant, est utile, alors je pense que l’IA a un rôle à jouer », dit-elle. « Je pense qu’une partie du problème est que nous ne savons pas vraiment [yet]. »

Les dangers de l’augmentation du temps d’écran

Plus les enfants passent de temps avec l’IA, moins ils auront de temps de contact avec d’autres humains, dit Klein. « L’interaction humaine compte, [and] les écrans limitent cela », dit-elle. « Les enfants sont dans une phase d’apprentissage développementale rapide et leur cerveau bouge rapidement. Et une partie de ce qu’ils apprennent est le va-et-vient des signaux non verbaux. » L’ère Covid Des études montrent que l’apprentissage à distance n’était pas particulièrement efficace pour les jeunes enfants – et, à certains égards, peut avoir été nocif à leur développement comportemental et d’apprentissage. « L’interaction avec les humains est si importante pour les enfants : c’est ainsi qu’ils apprennent à établir des relations, à lire les gens et à lire les indices. Si un enseignant a un regard joyeux… Même si l’enfant a du mal, ce type de retour est vraiment important, » dit Klein. Les programmes d’IA avancés s’améliorent imiter les modèles de parole humainemais Klein dit que nous sommes encore « loin » d’une machine capable d’imiter correctement ce genre d’indices non verbaux qui sont essentiel pour un enfant développement psychologique et éducatif.

Que doivent faire les parents ?