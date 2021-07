Comment les Palestiniens utilisent les pastèques pour s’exprimer sur les réseaux sociaux

« Vous avez une nouvelle génération palestinienne, 70 pour cent ont moins de 30 ans [in the West Bank and Gaza], où les médias sociaux et les outils numériques sont leur principale source d’inspiration et leur principal accès au monde », a déclaré Fadi Quran, directeur de campagne basé à Ramallah chez Avaaz. « Les gens doivent utiliser les médias sociaux pour faire connaître ce qui se passe ici, ce qui a conduit à un large éventail de tactiques … pour surmonter la suppression numérique. »