Comment les Palestiniens de Gaza apaisent leurs enfants terrifiés au milieu des raids israéliens | Conflit israélo-palestinien

Ville de Gaza – Alors qu’un autre raid aérien israélien tonnait, Pretty Abu-Ghazzah, huit ans, était sous le choc, tandis que ses frères jumeaux de cinq ans se précipitaient dans les bras de leur mère Esraa. Le plus jeune frère de Pretty, âgé de deux ans, a pleuré très fort.

Pour échapper aux violents bombardements dans leur quartier de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, Esraa a emmené ses enfants chez sa belle-famille, dans une zone moins ciblée. Mais il est impossible d’échapper aux effets du raid sur la santé mentale.

« Je ne supporte pas de voir mes enfants trembler et leurs visages pâlir de terreur. C’est trop douloureux. Pretty a vomi plusieurs fois aujourd’hui à cause de la panique et de la peur », a déclaré la mère de 30 ans.

Représentant près de la moitié des 2,3 millions de personnes coincées à Gaza, les enfants souffrent des conséquences mentales et émotionnelles d’années de blocus et de violence. Selon un Etude 2022 Selon l’organisation à but non lucratif Save the Children, quatre enfants sur cinq dans l’enclave sont aux prises avec la dépression, le chagrin et la peur.

L’assaut israélien en cours contre Gaza, lancé à la suite des attaques du 7 octobre perpétrées par la branche armée du groupe palestinien Hamas, a jusqu’à présent tué au moins 2 382 Palestiniens et blessé 9 714 autres. Cela a également obligé les parents à se démener pour garder leurs enfants en vie et en bonne santé mentale, malgré ce qu’ils décrivent comme l’agression la plus féroce à laquelle ils ont été confrontés depuis des années.

Après qu’Israël a coupé l’électricité à Gaza lundi dernier, les habitants vivent désormais dans le noir au milieu de la diminution des réserves de carburant, nécessaires au fonctionnement des générateurs. De nombreux parents utilisent l’accès limité à Internet dont ils disposent pour demander conseil afin de réconforter leurs enfants sur des plateformes telles que YouTube et les groupes de soutien WhatsApp.

Esraa observe avec une inquiétude croissante les réactions de ses enfants face aux attaques aériennes. En plus des vomissements, ils souffrent de mictions involontaires, un symptôme récent qui, selon elle, met en évidence une peur accrue.

« Aucun de mes enfants n’avait été confronté à des problèmes de miction involontaire auparavant », a-t-elle déclaré.

Dans le rapport 2022 de Save the Children, 79 pour cent des soignants à Gaza ont signalé une augmentation de l’énurésie nocturne chez les enfants, contre 53 pour cent en 2018. La dernière guerre entre Israël et le Hamas a eu lieu en 2021. Des symptômes tels que des difficultés accrues d’élocution, de langage et de communication sont apparus. ainsi qu’une incapacité à accomplir des tâches ont également augmenté chez les enfants depuis 2018.

«J’ai trouvé beaucoup d’informations utiles Youtube vidéos pendant la dernière guerre sur la façon de parler aux enfants. Il était important d’engager une conversation avec eux et de discuter de ce qui se passait dans leur environnement », a déclaré Esraa, ajoutant que l’impact de telles stratégies reste limité compte tenu des circonstances épouvantables qu’ils vivent.

Engager leur esprit

Grâce aux ressources en ligne, Esraa a appris comment divertir et impliquer les enfants pendant les conflits. Une solution consistait à assouplir les restrictions sur le temps passé devant un écran. « Je limite généralement l’utilisation de l’iPad par mes enfants, mais étant donné ces circonstances pénibles, je leur permets de regarder des dessins animés pour se divertir. Je m’assure de garder mon iPad ou mon téléphone portable chargé pendant qu’ils regardent [in case of an emergency], » elle a expliqué. Esraa lit également des histoires à ses enfants.

Contrairement aux attaques précédentes sur le territoire, l’armée de l’air israélienne n’a pas émis d’avertissements avant de bombarder des unités résidentielles, poussant les familles à courir pour sauver leur vie.

Dans son Aperçu des besoins humanitaires En 2022, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a estimé que 678 000 enfants à travers la Palestine avaient besoin de services de santé mentale et de soutien psychosocial. Plus de la moitié des enfants de Gaza ont besoin d’un tel soutien. Cependant, les soins de santé mentale disponibles n’ont pas suffi à répondre aux besoins importants, en particulier pendant les périodes de détresse récurrentes. Cela laisse les parents – qui sont confrontés à leurs propres problèmes de santé mentale et émotionnels – trouver des moyens d’apaiser leurs enfants effrayés.

Esraa a rappelé que les récréations de ses enfants tournent désormais souvent autour de la guerre et de l’imitation des appels téléphoniques de leur mère à leurs proches. « Mes enfants m’admirent et font semblant d’avoir des conversations téléphoniques en se demandant : ‘Que se passe-t-il dans votre région ?’ Ils m’imitent lorsque j’appelle les membres de ma famille qui vivent dans différentes parties de Gaza, juste pour m’assurer qu’ils vont bien », a expliqué Esraa.

S’exprimer

Rawan, une autre mère dans la trentaine, a déclaré que ses trois filles sont aux prises avec la réalité de la violence à laquelle elles sont confrontées.

« C’est la cinquième guerre que je vis en tant que mère et chaque fois, je me tourne vers YouTube et les articles en ligne pour mieux comprendre comment soutenir mes filles en période de conflit », a déclaré Rawan.

Cependant, sa fille aînée présente des symptômes accentués. « Mes filles, Aysel, 9 ans, Areen, 6 ans, et Aleen, 4 ans, sont profondément affectées par le bruit terrifiant des bombardements, en particulier Aysel. Elle est désormais assez âgée pour comprendre les implications de la guerre. Elle a arrêté de manger et de boire. J’ai également remarqué une augmentation de sa fréquence cardiaque », a-t-elle déclaré.

Aleen a également montré des signes d’aversion pour la nourriture et des tremblements fréquents dus à la peur, a déclaré Rawan.

Pour apaiser leur anxiété, Rawan essaie de faire participer ses filles à des jeux et des activités de groupe.

Pour obtenir des conseils, Rawan se tourne vers YouTube et les messages de sensibilisation envoyés par les enseignants de ses filles pour aider les mères à soutenir le bien-être mental de leurs enfants. Parmi ces conseils figure celui de surveiller de près les signes d’anxiété qu’ils pourraient avoir des difficultés à exprimer verbalement. Dans cette situation, il est conseillé aux mères d’encourager leurs enfants à s’exprimer de manière créative, en écrivant des histoires ou en dessinant pour exprimer leurs sentiments.

Comme beaucoup de personnes à Gaza cherchant un refuge contre les bombardements, Rawan et sa famille ont passé les trois premiers jours de l’agression dans leur maison du quartier d’al-Nasr, dans la ville de Gaza. Cependant, après l’intensification des bombardements près de leur résidence, ils ont déménagé vers le camp de réfugiés de Nuseirat, près de Deir el-Balah, au cœur de la bande de Gaza.

Comme pour les enfants d’Esraa, le déménagement n’a pas apaisé les troubles mentaux des enfants de Rawa. « Ils restent près de moi à tout moment, même lorsque je prépare les repas. Je les embrasse et les réconforte constamment », a-t-elle déclaré d’un ton impuissant.

Lorsque ses filles lui posent des questions sur la guerre en cours, Rawan essaie de détourner leur attention en leur montrant des photos et des vidéos de moments plus heureux ou en les faisant participer à des jeux, en lisant ensemble et en leur faisant des câlins.

Contrairement à Esraa, Rawan se sent obligée de limiter l’utilisation des téléphones portables et des iPads par ses enfants à des fins de divertissement, car ces appareils sont essentiels en cas d’urgence. Elle a également tenté de limiter leur exposition aux informations en éteignant la télévision pendant les reportages liés à la guerre.

Soutien en santé mentale

Certains professionnels de la santé mentale proposent des ressources gratuites sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur Facebook, le Centre de conseil palestinien a annoncé la formation d’une équipe nationale d’urgence pour fournir « un soutien psychosocial gratuit via des appels téléphoniques et WhatsApp » à ceux qui en ont besoin. Le message comprend une liste de noms et de contacts de spécialistes professionnels de la santé mentale et du travail social à travers la Palestine qui sont disponibles pour répondre aux appels. La page a partagé un certain nombre de conseils sur la façon d’aider les enfants sous le feu.

« Les enfants sont inévitablement influencés par les conséquences de l’agression israélienne, les niveaux croissants de violence, la diffusion généralisée d’images montrant les victimes et la dévastation, ainsi que le bruit continu des explosions », a expliqué Muayad Jouda, un psychiatre basé à Gaza.

Il a ajouté que les enfants pouvaient présenter des symptômes tels qu’une colère intense, des pleurs incessants et des crises de cris prolongées. Ils peuvent discuter continuellement de la guerre en cours et même s’engager dans des jeux sur des thèmes violents.

Ansam, mère de deux enfants, a déclaré avoir constaté ces comportements chez ses deux filles âgées de deux et quatre ans. «Je les serre dans mes bras et je les réconforte parce que c’est un instinct maternel et parce qu’en tant que mère et humaine, je suis terrifiée. Mais au milieu des massacres que nous vivons et dont nous sommes témoins, le bien-être mental est un luxe. Tout ce que nous voulons, c’est qu’ils en ressortent vivants », a-t-elle déclaré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à Gaza et avez besoin d’un soutien en matière de santé mentale, le Centre de conseil palestinien pourra peut-être aider.

Cet article a été réalisé en collaboration avec Égab.