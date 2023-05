Comment les pairs aidants ouvrent la voie à la prévention de la propagation du VIH dans le Nord de l’Ontario

Quand Yvonne Hunter a été diagnostiquée séropositive il y a plus de 25 ans, elle dit qu’elle ne savait pas ce qu’était la maladie – et si son amie ne lui avait pas suggéré de se faire dépister, elle n’aurait même pas su qu’elle était malade.

Elle vivait à Vancouver à l’époque, et lorsque l’infirmière lui a demandé si elle avait de la famille à proximité, elle a soupçonné que le médecin ne lui apportait pas de bonnes nouvelles.

Mais elle a reçu un traitement et depuis, elle est retournée à Thunder Bay, en Ontario, où elle a grandi. À son retour, elle a fini par travailler avec PACE – People Advocating for Change Through Empowerment – ​​avant de travailler avec Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy et Elevate NWO.

Elle a partagé son histoire lors de nombreuses conférences au fil des ans, et en tant que travailleuse de soutien par les pairs, son expérience de vie avec le VIH et d’ancienne itinérance est un atout, pas une honte. Elle est l’une des 18 personnes ayant une expérience vécue à Elevate NWO, dans le nord-ouest de l’Ontario, ouvrant la voie à la prévention de la propagation des maladies infectieuses dans les communautés vulnérables.

Avantages de l’instauration de la confiance grâce au soutien par les pairs

Elevate NWO travaille principalement avec des personnes de la communauté quand et où elles veulent un service, ce qui fait partie d’une tendance plus large des agences à s’éloigner des modèles basés sur les rendez-vous dans les bureaux, a expliqué Hunter.

« Je travaille plus avec les gens de la rue qu’à l’intérieur du bâtiment, ce qui pour moi est [much] mieux que de m’asseoir sur le cul ici et de regarder tout le monde se débattre là-bas », a-t-elle déclaré.

Une grande partie de son travail consiste à surveiller les gens, à les aider à trouver un lit, des vêtements propres, une douche et à naviguer dans la ville. S’ils sont en détresse, elle demande s’ils veulent une ambulance, mais les laisse décider de leurs soins.

Et s’ils veulent juste quelqu’un à qui parler, elle prend le temps d’écouter.

« Il vaut mieux écouter leur histoire que de mettre des mots dans leur bouche, c’est leur histoire. Alors quand ils sortent leur histoire, ils semblent avoir un peu moins de poids sur eux », a déclaré Hunter.

Ensuite, s’ils demandent des conseils, « j’essaie de leur donner des idées, une sorte d’espoir ».

Le soutien par les pairs signifie établir des relations avec les gens. Cela prend du temps, et même si Hunter n’est plus sans abri, elle appelle toujours la communauté de la rue sa famille. Chaque nuit, elle a dit qu’elle priait pour les voir vivants le lendemain.

L’amour et la confiance sont ce qui permet aux pairs aidants d’avoir un impact réel sur les gens et constitue une stratégie efficace pour déterminer comment réduire les méfaits et prévenir la propagation des maladies infectieuses dans la communauté, a déclaré Holly Gauvin, directrice exécutive d’Elevate NWO.

« Ce sont les pairs qui sont en tête si nous voulons un jour faire ces incursions dans ces communautés, et il est donc essentiel qu’ils soient à l’avant-garde », a-t-elle déclaré. « Cela a également un impact incroyable sur la vie des pairs.

« Nous avons parlé de la crise de santé mentale que nous vivons ici dans le Nord… ils cessent de ressentir cette futilité lorsqu’ils ont l’impression de faire partie d’une solution, et pas seulement des victimes des problèmes qui existent dans notre communauté. »

Augmentation de financement de 2,6 millions de dollars annoncée

Leur travail reçoit un coup de pouce du gouvernement fédéral, qui a annoncé mercredi 2,6 millions de dollars pour un projet intitulé Renforcer l’engagement des pairs pour le Nord de l’Ontario au bureau d’Elevate NWO à Thunder Bay.

Le projet, qui s’étend de Barrie à la frontière du Manitoba, est dirigé par des pairs aidants qui peuvent éduquer les gens sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang et sur les ressources disponibles pour les aider.

« Notre projet vise à mettre cette éducation et cette information entre les mains de personnes qui ont une expérience vécue et de personnes qui aiment les personnes qui ont une expérience vécue », a déclaré Gauvin.

Les organisations impliquées s’assurent que les travailleurs disposent des ressources dont ils ont besoin « pour transmettre ces informations aux personnes susceptibles d’être à risque et pour prévenir la propagation des maladies infectieuses, pour mettre fin aux décès liés aux surdoses et pour aider les gens à identifier des options d’approvisionnement plus sûres », a-t-elle expliqué. .

Ce projet implique une collaboration entre plusieurs organisations :

NWO élevé

Le Centre Gilbert pour les services sociaux et de soutien

Le comité du sida de North Bay et de la région

Réseau Accès Réseau

Stratégie ontarienne de lutte contre le VIH/sida chez les Autochtones

Dans le nord-ouest de l’Ontario, où de récentes éclosions de VIH se sont produites à Thunder Bay et à Kenora, les maladies infectieuses sont souvent propagées par des aiguilles usagées et des fournitures de médicaments, a déclaré Gauvin.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, annonce un financement de 2,6 millions de dollars pour le renforcement de l’engagement des pairs dans le Nord de l’Ontario au bureau d’Elevate NWO à Thunder Bay, en Ontario. (Sarah Law/CBC)

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a qualifié la crise de la drogue d’urgence, mais a déclaré que le travail effectué par des agences de réduction des méfaits comme Elevate NWO est essentiel pour atténuer la crise.

« C’est une urgence qui nécessite l’expansion des interventions précoces, la prévention, la réduction des risques, les sites de consommation sûrs, le traitement et aussi et peut-être surtout, le soutien communautaire », a déclaré Duclos.

Le financement fait partie des 30,5 millions de dollars que le gouvernement dépense par l’intermédiaire du Fonds d’action communautaire contre le VIH et l’hépatite C et du Fonds de réduction des méfaits pour offrir un meilleur accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins.

L’argent fait également partie de la stratégie plus vaste du Canada visant à atteindre un objectif mondial ambitieux : éradiquer les infections transmissibles sexuellement et par le sang en tant que problème de santé publique d’ici 2030.