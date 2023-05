Comment les ouragans obtiennent-ils leur nom ? Voici ce que vous devez savoir – NBC New York

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment publié ses prévisions d’ouragans pour 2023, prévoyant une saison proche de la normale avec cinq à neuf ouragans dans l’Atlantique et le golfe du Mexique cette année.

Selon la NOAA, cette saison devrait commencer le 1er juin et durer jusqu’au 30 novembre.

Comme les années précédentes, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié une liste de noms pour les tempêtes tropicales en utilisant presque toutes les lettres de l’alphabet. Cette année, la liste compte 21 noms.

Les noms sont : Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince et Whitney.

Si nous avons une saison active et parcourons toute la liste des noms, une liste supplémentaire sera utilisée.

Avant le début de la saison des ouragans, voici comment les tempêtes tirent leur nom :

Pourquoi nommons-nous les ouragans ?

L’histoire de la dénomination des ouragans remonte aux années 1800, avec les premières preuves de tempêtes nommées trouvées à Porto Rico. Les habitants de la nation insulaire nommaient les tempêtes d’après le saint du jour du calendrier liturgique catholique romain pour le jour où l’ouragan a frappé.

Par exemple, il y a eu «l’ouragan Santa Ana», qui a frappé Porto Rico avec une force brutale le 26 juillet 1825, et «San Felipe le premier» et «San Felipe le second» qui ont frappé Porto Rico le 13 septembre en 1876 et 1928, selon la NOAA.

Jusqu’au début des années 1950, les scientifiques américains suivaient les tempêtes tropicales et les ouragans par année et l’ordre dans lequel ils se produisaient au cours de cette saison.

Cependant, ils ont rapidement réalisé que nommer les tempêtes avant qu’elles ne touchent la terre réduisait la confusion lors de la communication des avis dans les cas où plusieurs tempêtes tourbillonnaient dans une région en même temps.

En 1951, les États-Unis ont commencé à nommer les tempêtes, en utilisant initialement un alphabet phonétique (Able, Baker, Charlie) avant de le changer en tous les noms féminins en 1953, selon la NOAA.

La pratique consistant à nommer les ouragans uniquement d’après les femmes a pris fin en 1978 lorsque les noms des hommes et des femmes ont été inclus dans les listes des tempêtes du Pacifique Nord-Est. En 1979, les noms masculins et féminins ont été inclus dans les listes pour l’Atlantique et le golfe du Mexique.

En ce qui concerne les ouragans, il y en a plus qu’il n’y paraît. Voici d’où vient le mot « ouragan » et en quoi ces puissantes tempêtes sont différentes (ou non) des cyclones et des typhons.

Comment les ouragans obtiennent-ils leur nom ?

Le National Hurricane Center ne décide pas du nom des tempêtes tropicales. Ce rôle incombe à l’Organisation météorologique mondiale, un comité international spécial de scientifiques.

Pour les ouragans de l’Atlantique, il existe six listes de 21 noms – une pour chaque lettre de l’alphabet à l’exception des lettres Q, U, X, Y ou Z en raison de leur disponibilité limitée – qui sont utilisées sur une rotation annuelle. La seule fois où il y a un changement, c’est si une tempête est si meurtrière ou si coûteuse que l’utilisation future de son nom sur une autre tempête serait inappropriée. Si cela se produit, le comité retire ce nom et le remplace par un autre. Les ouragans Andrew, Sandy, Hugo et Ida sont tous des exemples de noms de tempêtes à la retraite.

Lorsque le nombre de tempêtes nommées au cours d’une saison dépasse 21, l’OMM utilise une liste supplémentaire de noms commençant au début de l’alphabet par la lettre A. Cette liste supplémentaire est une nouvelle modification du système. Jusqu’en 2021, l’organisation utilisait des lettres grecques lorsque l’Atlantique manquait de noms pour l’année. Cependant, le comité a déclaré que la pratique était déroutante parce que les lettres Zeta, Eta et Theta semblaient si similaires qu’elles causaient des problèmes.

L’OMM a retiré 94 noms d’ouragans dans l’Atlantique en raison de l’histoire meurtrière d’une tempête et 12 d’entre eux ont commencé par la lettre I. Aucune autre lettre n’est même proche. Le spécialiste principal des ouragans du Centre national des ouragans, Daniel Brown, qui fait partie du comité de l’OMM, a déclaré à l’Associated Press que la raison est probablement parce que les ouragans sont nommés par ordre alphabétique et « au moment où nous arrivons au nom I, nous sommes dans le pic saison des ouragans ” et les tempêtes sont du type qui vivent plus longtemps et sont plus fortes.

Quels sont les noms des ouragans pour 2022 ?

Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine, Ian, Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary, Tobias, Virginie et Walter.

La National Oceanic and Atmospheric Administration prévoit une saison des ouragans atlantique 2022 supérieure à la normale.