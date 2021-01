Dans Miss Univers, si pour une raison quelconque la gagnante ne peut pas exercer ses fonctions, le premier finaliste prendra le relais. Alors peut-être que nous ajoutons une clause selon laquelle s’il s’avère que l’un des producteurs est un violeur, alors ils perdent [the award] et le finaliste devient le gagnant du meilleur film cette année-là.

Pour ajouter de l’excitation à la [best-picture category], Je propose aux Oscars d’adopter une finale de type Miss Univers. Chaque candidat au meilleur film sélectionnerait une personne – supposons que ce soit les réalisateurs – pour représenter ce film. Et depuis la scène, le Top 5 serait appelé. Prenons 2020 comme exemple. Le Top 5 pourrait être «Little Women», «Jojo Rabbit», «The Irishman», «1917» et «Parasite». Vous avez donc ce joli tableau de Greta Gerwig, Taika Waititi, Martin Scorsese, Sam Mendes et Bong Joon Ho. Ils se tenaient tous côte à côte, et Jane Fonda, qui était la présentatrice, disait: «C’est à ces cinq finalistes. Qui recevra l’Oscar de la meilleure image? » Puis ils commencent avec le quatrième finaliste. C’est peut-être «Jojo Rabbit». Puis le troisième est «Little Women», puis le deuxième est «The Irishman». Ensuite, vous avez ce beau moment où Sam Mendes et Bong Joon Ho se prennent la main et le cœur de tout le monde bat. Et puis ils annoncent que le premier finaliste est «1917», ce qui signifie que «Parasite» est le gagnant du meilleur film de l’année.

UNE comique dont les crédits incluent «The Simpsons» et «Late Night With David Letterman» ainsi que le pré-show des Oscars 2009 et le Kennedy Center Honors 2014.

Personne ne veut regarder un écran plein de visages célèbres dissimulés. Si j’étais l’académie, j’oublierais le Dolby. Je tirerais au musée de l’Académie [the organization’s delayed new institution] et faites en sorte que le tout soit sur la façon dont les films de cette année s’harmonisent avec les films des 93 dernières années. Et à propos de la différence entre diffuser quelque chose à la maison et être dans un théâtre avec des gens. Ce serait une énorme prise pour le musée, qu’ils veulent figurer sur la liste avec Disneyland et Universal comme endroits où il faut aller à LA Plus, cela ramènerait le spectacle à ce dont il s’agit vraiment, l’expérience des films. Tu as un million [remote camera setups] pour les principaux nominés afin que vous puissiez aller les voir quand ils gagnent et qu’ils n’ont pas à rester là avec des masques. Ils peuvent être dans toute leur gloire. Et [some categories] doivent être tournés avant le spectacle. Tout ne doit pas être en direct, sauf pour la révélation du gagnant.

Ensuite, je pense que cela peut revenir à ce que c’était. Les Oscars sont une source de revenus si gigantesque pour tant de gens. Mais ce sera une année spéciale. Tout est sans précédent en ce moment, donc ce sera [too]. Cela ne veut pas dire que cela crée un précédent.

Peter Mehlman

Un ancien nominé aux Emmy écrivain et producteur de «Seinfeld».

Avouons-le. Le sous-texte de chaque soirée des Oscars est, wow, regardez à quel point nos vies sont meilleures que les vôtres. Nous portons des robes qui coûtent à peu près toute l’assiette fiscale de Tulsa. Nous faisons des discours d’acceptation embarrassants et nous nous annulons toujours un jour plus tard. Je veux dire, rappelez un peu ce privilège. Hollywood devrait renoncer à l’idée que tout le monde aspire à être nous.

Ce ne sont pas des temps glamour et pourtant nous continuons à agir comme si nous nous inspirions de Norma Desmond. Peut-être que cette année, au lieu de la cravate noire, ils devraient l’adoucir au bureau décontracté. Comme sur le tapis rouge, si la meilleure actrice de soutien dit qu’elle porte des Converse All Stars et LL Bean, peut-être que le public sera plus ouvert à, vous savez, nettoyer les gyres en plastique dans l’océan. Et avons-nous vraiment encore besoin d’un tapis rouge? Ces gens ne peuvent-ils pas se tenir debout sur un trottoir maintenant? Pour vous dire la vérité, la première chose à faire est de n’inviter aucun des nominés par intérim à y assister. Installez des télécommandes en direct chez eux, peut-être dans une pièce qui n’a pas de vue sur la piscine de marée intérieure-extérieure, ou elles ne sont pas soutenues par une sérigraphie Warhol originale du président Mao. Ne pensez-vous pas qu’accepter un Oscar sur un canapé avec des chiens et des enfants pourrait simplement humaniser ces personnes?

Ricky Gervais

Le comédien, écrivain et cinq fois primé hôte des Golden Globes.

J’aime voir les éloges et j’aime voir les gens récompensés, et si cela signifie quelque chose pour eux, c’est bien. Mais je veux aussi voir un peu d’humilité et de plaisir. Le public sait qu’il en a déjà des dizaines de millions [of dollars] cette année-là, et maintenant nous sommes censés nous soucier autant qu’eux de ce prix. Eh bien, c’est une question difficile.