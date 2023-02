Comment les Oscars et les Grammys prospèrent grâce au mensonge de la méritocratie

Je ne l’ai pas vu venir, mais j’aurais peut-être dû.

Ce refrain m’est venu à l’esprit à plusieurs reprises depuis que j’ai appris que ni Viola Davis (“The Woman King”) ni Danielle Deadwyler (“Till”) n’étaient nominées pour l’Oscar de la meilleure actrice et qu’Andrea Riseborough et Ana de Armas avaient émergé cette année. spoilers.

Cela m’est revenu à l’esprit dimanche soir lorsque les Grammys ont récompensé l’album “Harry’s House” de l’année de Harry Styles, et non “Renaissance” de Beyoncé. Bien qu’elle soit entrée dans l’histoire cette nuit-là en tant qu’artiste la plus primée aux Grammy Awards de tous les temps, il s’agissait du quatrième blanchissage de Beyoncé dans la catégorie la plus convoitée de l’industrie et un autre rappel brutal que la dernière femme noire à remporter ce prix était Lauryn Hill – il y a 24 ans. Cette fois, le message était fort et clair : Beyoncé, l’une des artistes les plus prolifiques et transformatrices du 21e siècle, ne peut gagner que dans des catégories de niche. Sa musique – un son en constante évolution et défiant les genres – ne peut toujours pas être considérée comme le porte-drapeau de l’universel.

Les industries de la musique et du cinéma diffèrent à bien des égards, mais leurs prix sont également déterminés par les hommes blancs majoritairement âgés des académies de cinéma et d’enregistrement. Bien que les deux organisations aient déployé des efforts concertés ces dernières années pour diversifier leurs instances électorales en termes d’âge, de race et de sexe, les femmes artistes noires, malgré leur ingéniosité, leur influence et, dans le cas de Beyoncé, leur innovation sans précédent, continuent de se voir refuser leurs plus hautes distinctions.

Cette tendance n’est pas une indication de la qualité de leur travail mais plutôt le reflet d’autre chose : le faux mythe de la méritocratie sur lequel ces institutions, leurs cérémonies et leurs gardiens prospèrent.