Comment les origines des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord continuent de se faire sentir chez les jeunes athlètes

Lorsque les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord n’étaient qu’une idée dans les années 1970, le bien-être des jeunes autochtones était une priorité pour les fondateurs.

Willie Littlechild, Charles Wood et John Fletcher ont été forcés de fréquenter des pensionnats et ont utilisé le sport pour échapper aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés.

« Cela leur a fourni une plate-forme pour montrer une autre facette d’eux-mêmes que les autres ne voyaient pas souvent », a déclaré Janice Forsyth à CBC Radio. Matinée d’information Nouvelle-Écosse lundi.

« Cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas soumis à des stéréotypes, car ils l’étaient certainement, mais c’était un espace positif où ils pouvaient exceller et montrer leur propre potentiel. »

Forsyth est de la Première nation crie de Fish River au Manitoba et a participé aux jeux. Aujourd’hui, elle est professeure d’université qui étudie la relation entre le sport et la culture autochtone et canadienne, et affirme que les fondateurs voulaient aider les jeunes générations.

« Ils savaient que le sport, vous savez, malgré toute la rhétorique, était raciste et n’était pas accueillant, et ils voulaient que leurs enfants aient un espace positif », a-t-elle déclaré.

« Et c’est de là qu’est venue l’idée des jeux autochtones. Ils ont travaillé pendant des décennies pour essayer de faire en sorte que cela se produise, et finalement les premiers ont eu lieu en 1990 en Alberta. »

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord ont continué de croître et ont officiellement débuté à Halifax dimanche soir, accueillant des milliers de jeunes athlètes autochtones de tout le continent pour concourir dans des sports traditionnels et non traditionnels.

« Le sport m’a sauvé la vie »

George (Tex) Marshall, qui est de la Première Nation d’Eskasoni et président des Jeux autochtones d’Amérique du Nord, a déclaré que l’événement continue d’offrir un espace de jeu sûr et accueillant aux adolescents, plus de 50 ans après la naissance de cette idée initiale.

« Le sport donne de l’espoir, il offre un avenir à tout le monde. Il forge le caractère et renforce les compétences en leadership », a déclaré Marshall. Midi maritime lundi.

Il a dit que quand il était jeune, il a traversé des « périodes sombres », mais qu’il s’est toujours tourné vers le sport.

« Pendant les jours sombres, le sport m’a sauvé la vie, et dans cet esprit, c’est tout mon but dans la vie, redonner au sport parce qu’il a sauvé la mienne et je crois qu’il peut sauver la vie de nos jeunes », a-t-il déclaré.

Des joueurs de l’équipe du Manitoba posent pour une photo lors d’un match de softball lors de la première journée des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Halifax. (Robert Short/CBC)

Le chef Bob Gloade de la Première Nation de Millbrook partage un sentiment similaire. Il a déclaré que son groupe avait investi dans sa jeunesse en créant un programme de financement qui couvre les coûts des sports et des activités pour les jeunes membres du groupe.

Gloade a déclaré que l’idée lui est venue il y a plus de 20 ans lorsqu’il a commencé à siéger au conseil de bande. À l’époque, les enfants de la communauté avaient souvent des ennuis : vandalisant des bâtiments, jetant des pierres et brisant des fenêtres.

La raison? Ils s’ennuyaient, dit-il.

Mais au lieu de les punir, Gloade et le conseil de bande ont commencé à allouer des fonds aux familles pour que leurs enfants puissent participer à des sports et à des clubs sans se soucier du coût.

« Nous sommes en mesure de financer chaque membre de la communauté et ses activités sportives, quel que soit son statut d’emploi, quel que soit son lieu de résidence, et nous le faisons partout au Canada », a déclaré Gloade. Rue principale Halifax.

Rue principale N.-É.14:04Le chef de Millbrook dit que soutenir les enfants dans le sport les place sur une voie positive On estime que 5 000 jeunes athlètes de 750 nations viendront en Nouvelle-Écosse pour les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord la semaine prochaine. Certains des événements seront organisés dans la Première Nation de Millbrook, qui soutient les jeunes athlètes depuis des années. L’animateur Jeff Douglas s’est entretenu avec le chef Bob Gloade pour en savoir plus.

Gloade a déclaré qu’en investissant dans ces enfants, ils sont capables de canaliser leur énergie ailleurs et d’éviter les ennuis, les plaçant sur une voie positive.

« Il y a beaucoup d’avantages au sport », a-t-il déclaré. « Ils ne sont peut-être pas tous transformés en athlètes professionnels, mais ce que cela fait, c’est que cela aide à forger le caractère, aide à renforcer le soutien et les aide également à passer du sport à l’école, à l’emploi et à la vie en société. »

Gloade a déclaré que le groupe continuait à responsabiliser ses enfants, ce qui sera présenté pendant les jeux cette semaine. Il a dit que 31 enfants de Millbrook participeront à la compétition.

« Tout ce que nous pouvons faire pour promouvoir et aider les individus de notre communauté à concourir et à faire de leur mieux et aussi à s’amuser », a-t-il déclaré, « c’est de cela qu’il s’agit. »