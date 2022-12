Comment les organisations du comté de DuPage luttent contre le blizzard – Shaw Local

Le premier grand événement hivernal de la saison fait déjà des ravages dans la région de Chicago.

Des centaines de vols ont été annulés jeudi en raison de la météo et un certain nombre d’écoles ont annoncé des fermetures.

Pour les quincailleries locales, la ruée a commencé plus tôt cette semaine alors que les gens se préparaient aux chutes de neige imminentes.

Tiffany Mayer, directrice de Len’s Ace Hardware, 485 Roosevelt Road, Glen Ellyn, a déclaré que les affaires avaient commencé à reprendre mardi pour la boutique.

“Les gens viennent chercher des pelles et des fournitures de sel, certainement”, a déclaré Mayer. “Et beaucoup de souffleuses à neige et ce genre de trucs d’hiver aussi.”

Le front froid a commencé à pénétrer dans l’Indiana jeudi à midi, amenant de l’air beaucoup plus froid dans le nord de l’Illinois, selon le National Weather Service. Avec l’augmentation des vents du nord-ouest jeudi après-midi, le refroidissement éolien passera par les chiffres positifs et dans les chiffres négatifs d’ouest en est.

Alors que la neige tombe, les hôpitaux de la région sont proactifs.

«Nous sommes engagés dans diverses initiatives de préparation couvrant la dotation en personnel, les fournitures, les générateurs d’urgence, le déneigement / déglaçage, la mise à l’abri et la collaboration avec les agences locales de gestion des urgences et les services d’incendie / de police, notamment pour aider à résoudre les problèmes liés à l’accès des populations vulnérables aux soins, », a déclaré le porte-parole de l’avocat Aurora, Adam Mesirow.

Les températures dangereusement froides prévues pour la région ont incité le district de la réserve forestière du comté de DuPage à fermer toutes les réserves forestières et les bâtiments et à annuler les programmes pour vendredi.

“Le district de Forest Preserve du comté de DuPage tient la santé et la sécurité de ses visiteurs et de son personnel en haute estime”, a déclaré Scott Eisenmenger, directeur de la sécurité et des services publics du district, dans un communiqué de presse. “Avec une prévision comme celle-ci, nous encourageons les gens à rester à la maison pour éviter l’hypothermie et les engelures, qui peuvent survenir en peu de temps dans des conditions comme celles auxquelles nous nous attendons.”

La fermeture comprend toutes les installations récréatives de la forêt préservée – parkings, sentiers, zones pour chiens sans laisse, abris et lacs de pêche – ainsi que le siège social du district et ses six centres éducatifs: Danada Equestrian Center à Wheaton, Fullersburg Woods Nature Education Center à Oak Brook, Kline Creek Farm à West Chicago, Mayslake Peabody Estate à Oak Brook, St. James Farm à Warrenville et Willowbrook Wildlife Center à Glen Ellyn. Les responsables du district prévoient que les installations rouvriront samedi. Visite dupageforest.org pour les mises à jour.

Alors que les températures devraient chuter fortement dans les prochains jours, le comté de DuPage dispose de plusieurs centres de réchauffement disponibles pour ceux qui cherchent un abri. Ils comprennent la bibliothèque publique de Downers Grove, le service de police de Downers Grove, la bibliothèque publique de Glen Ellyn, la bibliothèque publique de Wheaton et la bibliothèque de Westmont. Une liste complète est disponible sur https://211dupage.gov/ .

Suzanne Armato du West Suburban Food Pantry à Woodridge, a déclaré que le temps a mis un frein aux opérations de l’organisation.

“Oui, nous avons été touchés aujourd’hui”, a déclaré Armato. “Nous sommes normalement ouverts jusqu’à 19h30 le jeudi et nous avons dû fermer à 14h00 parce que le temps… ça devenait vraiment difficile à la fois de servir nos gens et c’est difficile pour eux de nous rejoindre, mais aussi même pour nos bénévoles pour nous aider, ce qui nous a vraiment mis au défi.

« Donc, malheureusement, nous avons dû fermer plus tôt. Nous avons fait de notre mieux pour y répondre en essayant de préparer des boîtes rapides à emporter afin que les personnes qui conduisaient rapidement puissent les obtenir. Mais malheureusement nous avons dû mettre fin à notre service alimentaire 5h30 plus tôt aujourd’hui à cause de la météo qui est décevante car c’est juste avant les vacances.