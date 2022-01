Comment les oiseaux migrateurs utilisent le champ magnétique terrestre pour naviguer et rentrer chez eux

La fauvette des roseaux peut ressembler à n’importe quel autre petit oiseau brun, mais dans les airs, elle fait quelque chose d’extraordinaire. Il parcourt plus de 7 000 kilomètres (4 350 miles) chaque année entre l’Europe et l’Afrique, traversant le désert du Sahara et volant jusqu’à 6 000 mètres (près de 4 miles), restant parfois en vol pendant 30 heures d’affilée.

Encore plus impressionnante est sa capacité à naviguer avec une extrême précision. Année après année, de nombreuses rousserolles eurasiennes, qui pèsent chacune la moitié du poids d’une balle de golf, retournent exactement dans la même parcelle de forêt européenne pour se reproduire. Les scientifiques les attrapent parfois dans le même filet que l’année précédente. Et il n’y a pas que les parulines. Des espèces allant des pigeons des villes aux coucous peuvent se diriger vers un emplacement précis, comme s’il était enregistré dans une sorte de Google Maps interne.

Les oiseaux naviguent de plusieurs manières, parmi lesquelles la vue, l’odorat et même les étoiles. Peut-être le plus remarquable, ils semblent dotés d’une sorte de boussole biologique qui les aide à suivre le champ magnétique terrestre – un champ invisible produit par la rotation de la planète et le noyau de métal liquide.

Les mystères de la perception magnétique chez les oiseaux intriguent les scientifiques depuis des décennies. Nous avons maintenant de nouveaux indices sur cette capacité étonnante. Une nouvelle étude dans la revue La science suggère que les rousserolles eurasiennes – et probablement d’autres oiseaux chanteurs migrateurs – détectent un aspect spécifique du champ magnétique terrestre, appelé l’angle d’inclinaison, pour savoir où se percher lors de leur voyage vers le nord. Il fonctionne comme une sorte d’adresse magnétique ou « panneau d’arrêt », écrivent les chercheurs, qui indique aux oiseaux quand ils sont arrivés.

Comment les oiseaux perçoivent-ils un champ invisible ?

Si vous êtes un oiseau qui migre pour se reproduire, vous feriez mieux de vous rappeler où vous êtes né. Votre lieu de naissance est idéal pour élever vos propres poussins parce que vous, un oiseau qui a survécu, y avez été élevé. Pour la paruline, le défi est de s’y rendre à des milliers de kilomètres.

Alors que les humains utilisent boussoles et GPS pour améliorer notre navigation, les oiseaux utilisent du matériel intégré. Ils voient en couleur et peuvent se souvenir de points de repère comme des arbres ou des bâtiments particuliers, a déclaré Dmitry Kishkinev, chercheur et expert en comportement animal à l’Université de Keele qui n’a pas participé à l’étude. Montrez à un pigeon voyageur une vue du paysage avant de le relâcher, par exemple, et il reprendra un itinéraire plus précis vers son poulailler, a-t-il déclaré. Les oiseaux, en particulier les oiseaux de mer qui n’ont peut-être pas autant de repères visuels, peuvent également naviguer par odeur, a ajouté Kishkinev.

Ce qui est remarquable, c’est que les oiseaux migrateurs semblent également savoir où ils vont même sans indices de l’environnement, a déclaré Atticus Pinzon-Rodriguez, chercheur à l’Université de Lund qui n’était pas non plus affilié à la recherche. Les ornithologues l’ont compris il y a des décennies en plaçant des oiseaux dans des cages sans fenêtre en forme d’entonnoir avec de l’encre au fond. Lorsque les oiseaux ont tenté de s’échapper, ils ont laissé derrière eux une traînée d’encre dans le sens de leur vol. Effectivement, les oiseaux migrateurs essaient de se diriger vers le nord au printemps et vers le sud à l’automne, conformément à la migration des oiseaux dans la nature. Ils captent le champ magnétique terrestre, a déclaré Pinzon-Rodriguez.

Certaines théories sur la façon dont les oiseaux perçoivent ce magnétisme invisible sont vraiment hallucinantes. Une théorie basée sur la mécanique quantique propose que des changements subtils dans le champ magnétique terrestre puissent provoquer une réaction chimique – impliquant peut-être un enchevêtrement quantique – dans les protéines sensibles à la lumière appelées cryptochromes dans les yeux des oiseaux. Ces réactions se traduisent par une sorte de signal visuel, a déclaré Kishkinev, presque comme une paire de lunettes spéciale qui révèle les contours du champ magnétique.

Une théorie plus ancienne est que les oiseaux ont un matériau magnétique dans leur bec qui fonctionne comme une boussole, a déclaré Kishkinev – mais malgré tous leurs efforts, les scientifiques n’ont pas encore trouvé ce mécanisme. Une troisième idée, datant du 19ème siècle, est que les oiseaux perçoivent le champ magnétique à travers des structures dans leur oreille interne, ce que les animaux utilisent pour distinguer le haut du bas et pour sentir l’accélération.

Encore une fois, ce ne sont que des théories, a déclaré Kishkinev. Mais peu importe le mécanisme, les scientifiques sont sûrs que les oiseaux utilisent le champ magnétique terrestre pour voyager.

« Panneaux d’arrêt » magnétiques

Le mystère s’approfondit lorsque les scientifiques considèrent que le champ magnétique de la planète n’est pas fixe – il se déplace. En fait, depuis 1831, le pôle nord magnétique s’est déplacé de plus de 600 milles. (Les pôles magnétiques se sont même inversés plusieurs fois.)

Le léger mouvement des pôles magnétiques a rendu la nouvelle étude possible, a déclaré Joe Wynn, l’auteur principal et chercheur à l’Institut für Vogelforschung en Allemagne. Si les oiseaux utilisent le champ magnétique de la planète pour retourner sur leurs sites de reproduction, il va de soi qu’un champ changeant pourrait signifier que les sites de reproduction se déplacent également.

Pour le savoir, Wynn a analysé près de 80 ans de données sur la phragmite des roseaux qui montrent où les oiseaux se reproduisent chaque printemps. Il a ensuite comparé ces informations aux changements du champ magnétique – en particulier, comment certaines caractéristiques du champ se déplacent, y compris sa force et son inclinaison. L’inclinaison, ou angle d’inclinaison, est l’angle entre le champ magnétique et la surface de la Terre.

Effectivement, il a découvert que même si les oiseaux arrivent généralement au même site année après année, ils sont parfois légèrement décalés. Et lorsqu’ils le sont, c’est généralement dans la même direction que l’angle d’inclinaison s’est déplacé. Cela suggère que les parulines eurasiennes pourraient suivre leur tendance à naviguer, a déclaré Wynn. (Les chercheurs n’ont pas trouvé de forte corrélation avec les changements d’autres caractéristiques du champ magnétique.)

Selon les chercheurs, l’angle d’inclinaison peut être considéré comme un « panneau d’arrêt » sur le trajet d’un oiseau vers le nord pour se reproduire. Ils commencent probablement leur vol sur une trajectoire fixe, a déclaré Wynn, puis une fois qu’ils sentent un angle d’inclinaison qui correspond à ce qu’ils ont ressenti auparavant, quelque chose dans leur cerveau leur dit d’atterrir, de trouver un compagnon et d’élever une famille.

Parce que le champ magnétique se déplace, ce n’est pas la carte la plus précise, a déclaré Wynn, mais il est détectable dans le monde entier et guide les oiseaux migrateurs la plupart du temps, peut-être à quelques mètres. Une fois à proximité, ils utilisent probablement d’autres sens – la vue d’un étang familier ou d’un arbre préféré, par exemple – pour trouver le bon endroit.

Les humains jouent avec le champ magnétique terrestre

Les recherches de Wynn sur les angles d’inclinaison ne racontent pas toute l’histoire de la façon dont les oiseaux utilisent le champ magnétique pour naviguer. Alors que la nouvelle étude utilise une mine de données du monde réel, les résultats sont basés sur un modèle informatique et doivent encore être vérifiés dans une expérience contrôlée, a déclaré Pinzon-Rodriguez. Des recherches antérieures de Kishkinev et d’autres suggèrent également que les oiseaux peuvent essentiellement localiser leur emplacement sur une carte magnétique du monde – ce que les scientifiques appellent la « véritable navigation » – même s’ils sont déplacés de milliers de kilomètres. Alors que l’inclinaison ne signale que le moment où les oiseaux doivent s’arrêter, a déclaré Wynn, cette recherche implique que les oiseaux savent également où ils se trouvent dans l’espace.

Mais les humains peut rendre plus difficile pour eux de trouver leur chemin, a déclaré Pinzon-Rodriguez. Alors que le champ magnétique terrestre englobe toute la planète, les scientifiques soupçonnent que les humains le brouillent localement via nos équipements électriques, nos tours radio et d’autres technologies.

Les merles d’Europe étaient incapables de s’orienter en présence de certaines ondes radio, par exemple, dans une série d’expériences publiées en 2014 dans la revue La nature. « Les effets de ces faibles champs électromagnétiques sont remarquables : ils perturbent le fonctionnement de tout un système sensoriel chez un vertébré supérieur sain », a déclaré Henrik Mouritsen, biologiste à l’Université d’Oldenburg qui a dirigé l’étude, dans un communiqué de presse.

Il n’est pas clair si l’interférence nuit réellement aux oiseaux migrateurs comme la fauvette des roseaux dans la nature, étant donné qu’ils utilisent également d’autres outils pour naviguer. Mais cela montre à quel point les humains ont un impact profond sur la Terre, parfois de manière invisible.