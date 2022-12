Comment les Oilers sont différents mais similaires à la saison dernière à travers 35 matchs

EDMONTON – Une défaite décourageante de 5-2 contre les Canucks vendredi a laissé les Oilers avec exactement le même dossier de 18-15-2 qu’ils avaient en 35 matchs la saison dernière.

Considérant qu’ils sont les finalistes en titre de la Conférence Ouest, la situation semble loin d’être festive à l’approche des vacances.

“C’est malheureux”, a déclaré l’ailier Zach Hyman. «Vous voulez entrer dans la pause heureux. Vous voulez commencer la pause en vous sentant bien. C’est une mauvaise façon de perdre.

Il était normal que son dernier résultat épouvantable se produise sur Festivus, une défaite qui a fait chuter les Oilers à 9-9-1 à domicile. Dans l’esprit de Frank Costanza, il y a beaucoup de griefs à exprimer à propos de leur jeu au cours des trois derniers mois.

« C’est juste de la constance tout au long de notre match — cinq contre cinq, désavantage numérique, supériorité numérique », a déclaré le capitaine Connor McDavid. “Tout cela doit être plus cohérent sur une base nocturne.”

Être dans une course au coude à coude avec l’équipe de la saison dernière à ce stade n’est pas ce que quiconque aurait prédit il y a des mois.

Ce n’est pas une équipe – du moins à ce stade de la saison – à laquelle ces Oilers devraient être ravis d’être comparés.

Peu de gens oublieront qu’ils pataugeaient si mal que le directeur général Ken Holland tenait des conférences de presse, sur le point d’espérer le meilleur en signant le paria des Sharks Evander Kane, et à moins d’un mois du renvoi de l’entraîneur Dave Tippett.

Ce n’est que le 15 janvier que les Oilers 2021-22 ont disputé leur 35e match alors que leur calendrier ne cessait d’être modifié en raison des maladies et des restrictions liées au COVID. Ils ont perdu 6-4 à domicile contre les modestes Sénateurs pour tomber à 18-15-2.

Les Oilers ont monté des équipes spéciales d’élite avec des fiches de 5-0, 9-1 et 16-5 avant de retomber sur terre. Leur jeu à cinq contre cinq était préoccupant – comme c’était si souvent le cas sous Tippett. Ils ont été surclassés 83-71 dans cette situation en 35 matchs et démolis 40-22 sans McDavid ou Leon Draisaitl sur la glace. Le gardien de but était un gâchis.

Les choses ont été carrément désastreuses.

Ils ont été battus 6-0 par les Panthers lors de leur prochaine sortie après la défaite d’Ottawa, mettant le travail de Tippett en jeu. Une victoire lors de leur match suivant contre les Flames a donné à Tippett un sursis d’exécution. Il perdrait son emploi en février, deux matchs après la pause des étoiles.

Cette saison, les Oilers ont également connu des hauts et des bas – bien que plus comme un appareil différent que le siège de toilette malodorant alors référencé par Holland.

“Il a été de haut en bas comme un siège de toilette.” — Ken Holland sur la saison des Oilers. – Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) 10 février 2022

“Cela a été moins des montagnes russes et plus une balançoire – juste des allers-retours, des allers-retours”, a déclaré Hyman.

Ils ont commencé 7-3, sont revenus à 0,500 au bout de 20 matchs et sont remontés à quatre victoires sur le seuil de rentabilité au concours n ° 30. Ils se dirigent vers les vacances avec un dossier de 1-2-2 sur le cinq derniers matchs, les quatre défaites contre des équipes en dessous d’eux au classement.

“C’est différent, mais nous sommes exactement au même endroit”, a déclaré Hyman. “Nous devons comprendre comment jouer de la bonne manière de manière cohérente et comment ne pas donner de jeux.”

La performance de vendredi a été particulièrement rebutante.

Les Oilers ont dominé la première période et ont mené 2-0 à l’entracte. Ensuite, JT Miller a marqué un but étrange sur Stuart Skinner 41 secondes après le début de la période médiane. Le jeu a changé et les Canucks ont marqué quatre autres buts sans réponse.

“Cela ne peut pas arriver”, a déclaré Hyman.

“Nous devons trouver un moyen de gagner ce match”, a déclaré McDavid. “Il n’y a pas d’autre moyen de contourner cela.”

“Nous sommes au-delà du point de victoires morales”, a déclaré l’entraîneur Jay Woodcroft.

Pour Woodcroft, les Oilers n’ont pas assez bien exécuté. Ils ont également commis trop d’erreurs au cours du match – des erreurs qui leur ont coûté des buts contre.

Les Oilers ont été erratiques dans leur jeu. Naturellement, cela signifie que ces défauts ont été constants.

« Je ne pense pas que marquer des buts soit un problème ici », a déclaré l’attaquant Derek Ryan. « Je l’ai dit un million de fois. Nous devons travailler à jouer une meilleure défensive – cela ne signifie pas seulement les défenseurs.

McDavid a marqué son 30e but de la saison et son 66e point. Il connaît sa meilleure campagne offensive de sa remarquable carrière. Même lui n’a pas été parfait.

Étonnamment, les Oilers ont été surclassés 14-11 alors que McDavid était sur la glace à cinq contre cinq sans Draisaitl. Les Oilers avaient un avantage de 17-14 en 35 matchs la saison dernière.

Les Oilers sont également dans le rouge 20-15 lorsque Draisaitl patine sans McDavid. Draisaitl a également un pourcentage de buts attendus de 44,6 loin de McDavid. (C’est en fait plus élevé que ses 43,4 xGF% lorsque les Oilers détenaient un avantage de 20-19 dans les buts dans ce scénario jusqu’au 15 janvier la saison dernière.)

Les Oilers ont perdu 28-25 au tableau de bord avec leurs deux superstars sur le banc à cinq contre cinq. Ryan Nugent-Hopkins a merveilleusement produit dans cette situation avec huit buts et 13 points. Pourtant, Edmonton est surclassé 11-9 dans cette situation avec lui sur la glace.

Les Oilers étaient une équipe dominante à cinq contre cinq sous Woodcroft la saison dernière. Ils détenaient un avantage de 93-73. Cette saison, ils sont du mauvais côté, 75-67.

Erreurs défensives de la part des défenseurs. Un désavantage numérique qui se classe 26e dans la ligue. Mauvais gardien de Jack Campbell. Huit attaquants avec moins de six buts.

La production des gros canons – qui comprend Hyman – ne peut pas tout couvrir. Il y a beaucoup de problèmes ici.

“C’est un peu comme frapper une taupe en ce moment”, a déclaré McDavid. “Un problème surgit et nous le résolvons, puis un autre surgit.”

Le pari de Holland de faire venir Kane a fonctionné à merveille sur la glace pour les Oilers la saison dernière.

Kane a inscrit 22 buts et 39 points en 43 matchs. Il a ajouté 13 buts et 17 points en 15 matchs d’après-saison. Son ajout, combiné au renversement de Tippett et Jim Playfair pour Woodcroft et Dave Manson, a ressuscité les Oilers. (Bien sûr, McDavid et Draisaitl trouvant un autre niveau dans les séries éliminatoires ont certainement aidé.)

Il ne semble pas y avoir de solution magique évidente cette fois-ci – à moins que la Hollande ne conclue un accord surprenant quelque temps après la levée du gel des échanges mercredi.

Kane a raté les 21 derniers matchs après avoir subi une horrible blessure au poignet qui l’empêchera d’entrer pendant des semaines encore.

Maintenant que Ryan McLeod est de retour dans l’alignement – ​​il est revenu vendredi après avoir raté près d’un mois en raison d’une blessure à la cheville – ces Oilers sont essentiellement de retour en pleine santé moins Kane. Oui, il leur manque deux défenseurs n ° 6/7 à Philip Broberg (cheville) et Ryan Murray (arrière), mais ce ne sont pas des joueurs qui font ou détruisent la fortune d’une équipe.

C’est presque la même équipe que la saison dernière.

Mike Smith était apparu dans six matchs lors du 35e concours de la saison. Le partant actuel Skinner a soutenu Mikko Koskinen, qui a depuis été remplacé par Jack Campbell. Comme c’était le cas il y a presque un an, les Oilers ont besoin d’un meilleur gardien de but de la part de quelqu’un qui ne s’appelle pas Skinner.

Une différence majeure est que Brett Kulak, qui n’a été acquis qu’à la date limite des échanges, a remplacé Duncan Keith à la retraite. Bien sûr, il y a eu des ajustements mineurs comme les attaquants de profondeur Dylan Holloway et Klim Kostin, mais pas grand-chose à redire.

Il y a beaucoup de joueurs autour qui ont fait le travail pour de larges pans de 2021-22. C’est particulièrement vrai pour la course d’étirement.

Les Oilers sont allés 31-12-4 au cours de leurs 47 derniers matchs – dont 26-9-3 sous Woodcroft – pour terminer 49-27-6. Ils devront égaler ce rythme de 115 points au cours des 47 derniers matchs de la saison dernière pour égaler leur production de 104 points. Cette course comprenait les Oilers jouant à un rythme de 119 points en 38 matchs sous Woodcroft.

C’est un objectif ambitieux, et qui nécessitera des améliorations majeures pour l’atteindre.

« Plus cohérent. Mieux défensivement », a déclaré Ryan lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils devaient faire de plus pour jouer comme ils l’ont fait de février à avril.

Les Oilers devraient se considérer chanceux que 95 points puissent être le seuil pour les séries éliminatoires, du moins selon le modèle de son collègue Dom Luszczyszyn.

Cela signifie toujours que les Oilers ont besoin de 57 points d’ici à peut-être faire la danse. Même c’est un rythme de 99 points. Les Oilers jouent à un rythme de 89 points en ce moment.

Ils feraient mieux de rassembler les choses – et rapidement – ​​ou ils auront besoin d’une autre course miraculeuse limite comme le seul changement post-entraîneur juste pour entrer dans les séries éliminatoires.

“Si vous voulez faire les séries éliminatoires, vous ne pouvez pas continuer à perdre des points”, a déclaré Hyman.

Vous ne pouvez pas le dire plus clairement que cela.

– Statistiques avancées via Natural Stat Trick.

(Photo de JT Miller des Canucks marquant un but contre le gardien des Oilers Stuart Skinner lors de la deuxième période vendredi: Perry Nelson / USA Today)