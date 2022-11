Comment les nouvelles versions de l’énergie solaire, éolienne et des batteries pourraient aider le réseau

Les éoliennes peuvent être installées sur terre, ou pour rester à l’écart, au large, du moins dans des endroits où l’océan n’est pas trop profond. Mais au cours des dernières années, les entreprises ont commencé à rêver plus grand, en construisant les premiers parcs éoliens offshore commerciaux qui peuvent flotter.

Aujourd’hui, des éoliennes flottantes produisent de l’électricité en Écosse et au Portugal, et la Corée du Sud travaille sur un projet massif qui pourrait être achevé dans les deux prochaines années.

Les États-Unis prennent également au sérieux l’éolien offshore. L’administration Biden s’est fixé pour objectif d’atteindre 15 gigawatts d’énergie éolienne offshore flottante d’ici 2035 et de réduire les coûts de 70 % d’ici là. Et en décembre, la Californie proposera aux enchères deux grandes zones de la mer pour des parcs éoliens offshore.

Il est presque aussi difficile que cela puisse paraître de construire des structures massives qui flottent dans l’océan et génèrent de l’électricité. Jusqu’à présent, le coût des turbines flottantes a été prohibitif. Sans parler des difficultés à embarquer les communautés côtières, ce qui a miné les efforts précédents pour démarrer des projets éoliens offshore flottants en Californie.

Chez EmTech, je parlerai avec Alla Weinstein, fondatrice et PDG de Trident Winds. Elle a été au centre des efforts pour construire une éolienne offshore flottante, et elle va déballer toutes ces difficultés et parler de ce qu’elle pense être réaliste pour l’industrie dans les décennies à venir.

Charge-le

Les gens veulent allumer les lumières et garder leur réfrigérateur en marche, que le vent souffle ou que le soleil brille ou non. Donc, équilibrer les sources intermittentes d’électricité comme l’éolien et le solaire sera un élément important de la construction d’un réseau renouvelable.

La géothermie, l’hydroélectricité et le nucléaire sont tous indépendants des conditions météorologiques et feront probablement partie de la solution, mais de plus en plus, il semble que les batteries joueront un rôle important dans la prise en compte des variations du vent et du soleil. Le monde aura besoin de plus de quarante fois plus de stockage en réseau que ce qui a été installé à ce jour d’ici 2030, selon l’AIE.

La grande majorité des batteries utilisées sur le réseau aujourd’hui sont au lithium-ion, similaires à celles qui alimentent les téléphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques.