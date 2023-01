Comment les nouvelles technologies pourraient nettoyer le transport aérien

Les batteries pourraient alimenter les avions, au moins sur de courtes distances. Certaines entreprises ont essayé des vols d’essai d’avions électriques propulsés de cette façon, principalement de petits avions eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) qui ne peuvent transporter que quelques personnes. Contrairement aux avions à combustion, les avions électriques ne produiraient pas de pollution et pourraient atteindre zéro émission s’ils étaient chargés d’énergie renouvelable.

Les batteries ont l’avantage d’être une technologie largement utilisée aujourd’hui dans les véhicules électriques, et elles se sont beaucoup améliorées au cours de leurs décennies de développement. Mais les batteries devront continuer à s’améliorer considérablement pour que les avions électriques puissent transporter un nombre important de personnes sur une distance importante. (Consultez mon histoire de l’année dernière sur les avions électriques pour en savoir plus.)

L’hydrogène pourrait être un carburant polyvalent pour l’aviation à l’avenir. Les avions pourraient utiliser l’hydrogène de deux manières différentes. Il pourrait être brûlé dans des moteurs à combustion, de la même manière que le carburéacteur est utilisé aujourd’hui. Alternativement, l’hydrogène pourrait être utilisé dans les piles à combustible, où les réactions chimiques génèrent de l’électricité. Nous aimons avoir des options.

L’impact environnemental et la faisabilité de l’hydrogène dépendront de la façon dont il est utilisé. La combustion entraînera des émissions d’échappement, bien que celles-ci soient principalement de l’eau. Les avions électriques à hydrogène, comme les avions alimentés par des batteries, pourraient être exempts de pollution climatique en fonction de la manière dont l’hydrogène est produit.

Dans les deux cas, l’hydrogène a un atout majeur : il contient beaucoup d’énergie sans être trop lourd (contrairement aux batteries). Lorsqu’un véhicule doit traîner sa source d’énergie à 30 000 pieds dans les airs, il vaut mieux que cette source d’énergie soit vraiment légère – et l’hydrogène, en tant qu’élément le plus léger du tableau périodique, correspond parfaitement à cette facture.

Le problème est que si l’hydrogène est léger, il prend aussi beaucoup de place. Afin de le mettre dans un volume suffisamment petit pour le transporter à bord d’un avion, l’hydrogène devra probablement être refroidi à des températures cryogéniques (inférieures à -250 ° C). Concevoir ces systèmes et les faire monter dans les avions sera difficile. Il en sera de même pour l’approvisionnement et la distribution de grandes quantités d’hydrogène fabriqué à partir d’énergies renouvelables. Et il y a le petit fait que bien qu’il y ait eu quelques expériences avec des avions volants à hydrogène au fil des ans, la technologie a encore besoin de travail. Il est difficile de refaire une industrie, c’est pourquoi les SAF, la solution de remplacement, sont probablement les plus susceptibles d’être adoptées dans un avenir proche, alors que l’hydrogène mettra des décennies à percer.

Mais il y a eu un mouvement passionnant sur l’utilisation de l’hydrogène pour l’aviation au cours des deux dernières années, avec de grands acteurs comme Airbus entrant dans le jeu et annonçant des vols d’essai prévus.

Et la semaine dernière, la startup ZeroAvia a de nouveau fait la une des journaux, annonçant qu’elle avait effectué un vol d’essai d’un Dornier 228 de 19 places, le plus gros avion piloté en partie sur des piles à hydrogène. Avant ce test, la société avait testé un avion plus petit de neuf places.