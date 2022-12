Comment les nouvelles règles de retraite du projet de loi sur les dépenses affecteront les Roth IRA et les 401 (k)

Les Roth 401(k)s ont une règle différente : vous devez retirer de l’argent selon le même calendrier que vous le feriez avec un 401(k) normal. Avec le nouveau projet de loi, cependant, les Roth 401(k)s auraient la même règle que les Roth IRA à partir de 2024.

Les employeurs peuvent offrir des contributions de contrepartie aux 401(k) Roth de la même manière qu’ils le font avec les 401(k) ordinaires. Actuellement, cependant, ce match Roth doit être déposé sur un compte 401 (k) ordinaire, avant que vous ne payiez des impôts sur le revenu. La nouvelle règle donne aux employeurs la possibilité de laisser les employés choisir entre mettre le match dans un Roth 401 (k) ou un régulier. Il entrera en vigueur dès que le projet de loi global sera promulgué.

Pourquoi est-ce important ? L’un des avantages des comptes Roth est que vous pouvez déposer de l’argent lorsque votre taux d’imposition est relativement bas, par exemple lorsque vous êtes plus jeune et que vos revenus sont plus faibles. Puis, des décennies plus tard, lorsque votre taux d’imposition serait vraisemblablement plus élevé, vous pourrez retirer de nombreuses années de revenus en franchise d’impôt.

Contributions de rattrapage et Roth 401(k)s

Les règles actuelles du compte de retraite permettent aux personnes âgées de 50 ans ou plus (à la fin d’une année civile) de mettre de l’argent de côté pour la retraite qui dépasse les plafonds de cotisation annuels normaux. Cela permet aux personnes ayant de l’argent en réserve de rattraper leur retard s’ils pensent qu’ils n’ont pas suffisamment épargné.

Dans les comptes de retraite en milieu de travail comme les 401 (k), vous pouvez actuellement économiser l’argent de rattrapage avant de payer des impôts sur le revenu, comme vous le feriez avec des cotisations 401 (k) normales. Mais une fois le nouveau projet de loi signé, ceux qui gagnent plus de 145 000 $ devront mettre l’argent de rattrapage dans un Roth 401 (k) à partir de 2024, ce qui signifie qu’ils paieront des impôts sur le revenu avant de faire le dépôt.

Déplacer 529 argent dans un Roth IRA

Pendant des décennies, certains parents ont évité de mettre de l’argent dans 529 comptes d’épargne universitaires en raison d’une grande préoccupation : la possibilité de devoir payer des impôts et une pénalité s’ils n’avaient plus besoin un jour des fonds pour les dépenses d’études supérieures et voulaient retirer l’argent. Le scénario peut survenir si un enfant ne va pas à l’université, par exemple.

Le College Savings Plans Network préconise depuis longtemps une règle qui permettrait aux parents de transférer l’argent restant dans leur propre compte de retraite ou dans un nouveau pour un enfant. Les adultes qui avaient précédemment choisi de faire passer les économies d’études d’un enfant avant leur propre épargne-retraite pourraient obtenir un coup de pouce instantané. Alternativement, les jeunes enfants adultes pourraient commencer à épargner, grâce à la largesse parentale.

Le nouveau projet de loi résout au moins une partie de l’angoisse parentale. De nombreuses familles disposant de 529 économies restantes pourraient les transférer dans un Roth IRA à partir de 2024. Il existe une limite à vie de 35 000 $ sur ces transferts par bénéficiaire de compte, ainsi que quelques autres restrictions visant à éviter que cela ne soit trop une richesse. extravagance de transfert pour les familles aisées.

Tara Siegel-Bernard reportage contribué.