Une vague de nouvelles lois électorales a provoqué un tollé parmi les militants progressistes, conduisant certaines grandes entreprises à adopter une position politique. Certaines entreprises et certains dirigeants ont exprimé leur opposition aux nouveaux projets de loi, notamment en Géorgie.

Amazon, General Motors et d’autres ont publié une déclaration commune en opposition aux restrictions de vote. Plus tôt dans le mois, la Major League Baseball aurait déplacé le All-Star Game hors de Géorgie pour protester contre le nouveau projet de loi, et le PDG de Delta Airlines a déclaré que la loi sur le vote était « inacceptable ».

« Eh bien, les entreprises n’ont manifestement aucune idée de ce dont elles parlent parce que [from] beaucoup de leurs objections, il est assez clair qu’ils n’ont pas réellement lu le projet de loi », a déclaré Hans von Spakovsky, juriste principal de la Heritage Foundation.

« Ils ne semblent pas comprendre cela, que … les exigences de la loi géorgienne ne sont vraiment pas très différentes de celles de nombreux autres États à travers le pays », a-t-il déclaré. « En fait, à certains égards, leur loi est moins stricte que dans des endroits comme New York et le New Jersey. »

La nouvelle loi en Géorgie exige une identification des électeurs pour le vote des absents, limite l’utilisation des boîtes de dépôt et restreint la distribution de nourriture et d’eau aux électeurs qui font la queue près des bureaux de vote. Les partisans pensent que ces mesures augmenteront la sécurité et la confiance dans les élections.

Les opposants à ces projets de loi disent qu’ils ciblent les électeurs à faible revenu qui ont moins de flexibilité pour voter pendant les heures de travail et qui sont moins susceptibles d’avoir un permis de conduire ou d’autres formes d’identité.

«La Géorgie, peut-être plus que tout autre État, a bénéficié financièrement du succès du mouvement des droits civiques», a déclaré le président de People For the American Way, Ben Jealous.

« Et donc le gouverneur Kemp ne devrait pas trouver étonnant que s’il souhaite renvoyer son État dans Jim Crow, cette grande entreprise et ces entreprises se retireraient de leur implication dans son État », a déclaré Jealous.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir comment ces lois sur le vote ont provoqué un retour de bâton dans les entreprises.